ΕΛ.Α.Σ: «Ο λογαριασμός βγαίνει – Η κυβερνητική αριθμητική όχι»

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Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη απαντά στην κυβερνητική αποτίμηση του προγράμματος που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ, αμφισβητώντας την εκτίμηση περί κόστους 13 δισ. ευρώ και κάνοντας λόγο για «μπακάλικη αριθμητική».

Υποστηρίζει ότι στην κυβερνητική κοστολόγηση συνυπολογίζονται ως ετήσιο κόστος μόνιμες δαπάνες, επενδύσεις τετραετίας, δάνεια, ανακατανομές υφιστάμενων πόρων και μέτρα σταδιακής εφαρμογής, ενώ δηλώνει θετική σε ανεξάρτητη αξιολόγηση τόσο του συγκεκριμένου προγράμματος όσο και των κυβερνητικών εξαγγελιών από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο.

Ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης

Ο λογαριασμός βγαίνει – Η κυβερνητική αριθμητική όχι

Η κυβέρνηση κοστολόγησε το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ πριν καλά καλά τελειώσει η ομιλία του. Πρόκειται για νέο ρεκόρ στην μπακάλικη αριθμητική της. (Να σημειώσουμε πάντως πως τα 13 δισ. που αναφέρει είναι πιο συντηρητικά από τον κ. Κοντογεώργη που δυο μήνες πριν είχε κοστολογήσει ένα μέρος μόνο των ίδιων μέτρων στα 18 δισ.)

Φαίνεται πως αυτοί που έχασαν τον λογαριασμό είναι οι συντάκτες της κυβερνητικής «άτυ-πης ενημέρωσης». Για να κατασκευάσουν το ποσό των 13 δισ. ευρώ, προσθέτουν μόνιμες δαπάνες, επενδύσεις τετραετίας, δάνεια, ανακατανομές ήδη διαθέσιμων πόρων και μέτρα που θα εφαρμοστούν σταδιακά. Στη συνέχεια βαφτίζουν το άθροισμα «ετήσιο κόστος».

Η κυβερνητική κατασκευή αποκαλύπτεται από τα ίδια της τα στοιχεία:

• Κοστολογεί τις 50.000 προσιτές στεγαστικές επιλογές σαν να επρόκειτο το Δημόσιο να χτίσει από την αρχή και να πληρώσει τοις μετρητοίς 50.000 καινούργια διαμερί-σματα των 80 τετραγωνικών. Αγνοεί την αξιοποίηση κενών κατοικιών και δημόσιων ακινήτων, τις ανακαινίσεις, τις συμπράξεις και τη μόχλευση ιδιωτικών και ευρωπαϊ-κών κεφαλαίων.

• Παρουσιάζει πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του Πράσινου Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του τέλους ανθεκτικότητας σαν να ήταν όλοι πρόσθετες καταναλωτικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού. Αγνοεί ανακατανομές, συγχρηματοδοτήσεις, μεταφορά αρμοδιοτήτων και σταδιακή ε-κτέλεση έργων.

• Υποθέτει ότι κάθε παρέμβαση εφαρμόζεται πλήρως από την πρώτη ημέρα, ενώ γνωρίζει ότι το πρόγραμμα έχει τετραετή ορίζοντα.

• Αποσιωπά πλήρως τα μόνιμα έσοδα και τις παρεμβάσεις φορολογικής δικαιοσύνης που χρηματοδοτούν τις μόνιμες δαπάνες.

Η πρόσκληση για ανεξάρτητη κοστολόγηση είναι ευπρόσδεκτη. Να αξιολογηθούν από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο τόσο το δικό μας πρόγραμμα όσο και οι κυβερνητικές εξαγγελίες, με ενιαία μεθοδολογία, δημοσιευμένες παραδοχές και πλήρη στοιχεία. Όχι με ανώνυμα σημειώματα και αυθαίρετους πολλαπλασιασμούς.

Η κυβέρνηση μπορεί να συνεχίσει να κατασκευάζει φόβο. Εμείς παρουσιάζουμε ένα πρόγραμμα εφαρμόσιμο, χρηματοδοτημένο και συμβατό με τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Το πρόβλημά της δεν είναι ότι δεν βγαίνουν οι αριθμοί μας. Είναι ότι βγαίνει η πολιτική διαφορά ανάμεσα στις προτεραιότητές μας.

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