Ιμπραήμ Καλίν: Η ατζέντα της συνάντησης του επικεφαλής της ΜΙΤ με τον ομόλογό του της ΕΥΠ

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Αίσθηση προκάλεσε η αποκάλυψη της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ σχετικά με την επίσκεψη του επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών της Τουρκίας, Ιμπραήμ Καλίν στη χώρα μας την περασμένη Παρασκευή.

Κατά την παραμονή του στην Αθήνα ο Ιμπραήμ Καλίν συναντήθηκε με τον Έλληνα ομόλογό του, διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμίρη, με τον οποίο διατηρεί καλή σχέση και επικοινωνία.

Η επίσκεψη είχε αρχικά έναν ανταποδοτικό χαρακτήρα καθότι ο κ. Δεμίρης είχε σε προγενέστερο χρόνο ταξιδέψει στην Άγκυρα και συναντηθεί εκεί με τον Τούρκο ομόλογό του. Λεπτομέρειες για το τι συζήτησαν οι δύο αξιωματούχοι δεν έγιναν γνωστές ούτε από την ελληνική, ούτε από την τουρκική πλευρά.

Ωστόσο, όπως μετέδωσε ο Σκάι , κυβερνητικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι στην ατζέντα βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι εξελίξεις στη νοτιοανατολική Μεσόγειο, τη Συρία, τη Λιβύη, καθώς και η ένταση στις σχέσεις Τουρκίας – Ισραήλ. Αντίθετα, δεν συζητήθηκαν θέματα όπως, για παράδειγμα, η παρουσία μελών του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα.

Μλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, ο Αλέξης Παπαχελάς ανέφερε ότι εκτιμά πως ο Ιμπραήμ Καλίν πέρασε κατά την παραμονή του στην Αθήνα και από το Μέγαρο Μαξίμου, χωρίς ωστόσο να είναι γνωστό με ποιον συναντήθηκε.

«Εγώ καταρχήν καταλαβαίνω ότι ο κύριος Καλίν, πράγμα το οποίο μάλλον μπορεί να μην διαψευστεί αλλά δεν θα επιβεβαιωθεί σίγουρα, πέρασε και από το Μέγαρο Μαξίμου. Και αυτό από μόνο του είναι σημαντικό. Δεν ξέρω αν είδε τον πρωθυπουργό ή κάποιον άλλον. Υποθέτω για να περάσει από το Μέγαρο Μαξίμου, δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με τους οποίους θα μπορούσε να συναντηθεί. Ο κύριος Καλίν είναι ένας πάρα πολύ έμπειρος άνθρωπος. Έχει χειριστεί τις ελληνοτουρκικές σχέσεις πάρα πολλά χρόνια. Αυτός χειριζόταν το κόκκινο τηλέφωνο για ένα πολύ μεγάλο διάστημα δίπλα στον πρόεδρο Ερντογάν και καταλαβαίνω ότι δεν, σε καμία περίπτωση δεν μετέφερε κάποιο μήνυμα. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε κάποια απειλή ή κάποιο τελεσίγραφο. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ήθελε, να μειώσει αν θες την ένταση και να κατεβάσει τόνους και να πει εντάξει, δεν έχει γίνει και τίποτα. Να πω, όμως, εδώ ότι αυτό το κάνει πάντα ο κύριος Καλίν. Δηλαδή αυτός είναι ο ρόλος του πάντα να λέει εντάξει, μην ανησυχείτε, όλα θα πάνε καλά, ασχέτως του τι γίνεται στο πεδίο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αρμόδιοι αξιωματούχοι θέλησαν, άλλωστε, να καταστήσουν σαφές ότι από την επίσκεψη προέκυψε περισσότερο μια προσπάθεια να διατηρηθούν επί της ουσίας τα λεγόμενα «ήρεμα νερά» στο Αιγαίο, παρά την ομολογουμένως δύσκολη συγκυρία στην ευρύτερη περιοχή και τις επιθετικές δημόσιες δηλώσεις από τουρκικής πλευράς.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά απαντήσεις από την κυβέρνηση για την επίσκεψη Καλίν

Απαντήσεις από την κυβέρνηση ζητεί η ο ΣΥΡΙΖΑ για την επίσκεψη στη χώρα μας του αρχηγού των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών.

Στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι η «η επίσκεψη που έγινε υπό άκρα μυστικότητα αποκαλύφθηκε από την εφημερίδα «Τα Νέα» (2.9.26), σύμφωνα με την οποία ο «άνθρωπος ειδικών αποστολών» του Ταγίπ Ερντογάν, φέρεται να είχε επαφές με τον Έλληνα ομόλογό του, διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη, αλλά και με άλλους παράγοντες στην Αθήνα».

Και προσθέτει:

«Η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει:

Οι συναντήσεις στις οποίες αναφέρεται το δημοσίευμα όντως πραγματοποιήθηκαν;

Για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκε σχετικά η Βουλή και η αντιπολίτευση;

Ποιο ήταν το αντικείμενο των συναντήσεων; Διατυπώθηκε η θέση της Τουρκίας για τα ζητήματα που έχουν ανακύψει το τελευταίο διάστημα;

Ποιο ήταν το επίδικο της συνάντηση εν μέσω κλιμάκωσης της τουρκική προκλητικότητας;

Σχετίζονται αυτές οι συναντήσεις με τη συστηματική προώθηση, εκ μέρους της Τουρκίας, του παράνομου, αναθεωρητικού δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» που αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας;

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να δώσει εξηγήσεις για την παρουσία του κ. Καλίν στη χώρα μας, την ώρα που εδώ και 7 χρόνια εκκρεμεί η εκπόνηση συνεκτικής εθνικής στρατηγικής της χώρας μας έναντι της Τουρκίας».

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