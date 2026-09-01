«Studio στις 3»: Τι τηλεθέαση έκαναν Ζαμπέτογλου και Αναγνωστόπουλος στην πρεμιέρα τους στον ΣΚΑΪ

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Πρεμιέρα σε νέα συχνότητα έκαναν Θανάσης Αναγνωστόπουλος και Νάνσυ Ζαμπέτογλου το μεσημέρι της Δευτέρας (31/8), με το αγαπημένο δίδυμο να λέει την πρώτη καλησπέρα από τον ΣΚΑΪ και την τηλεθέαση να κινείται σε διψήφια επίπεδα.

Συγκεκριμένα, το «Studio στις 3» έκανε ποδαρικό για τη νέα χρονιά με μερίδιο 11,6% στο γενικό σύνολο, φτάνοντας έως και λίγο πριν το 15%.

Στο δυναμικό κοινό (18-54), το απογευματινό μαγκαζίνο του ΣΚΑΪ «έκλεισε» την πρώτη του εκπομπή με 10,1% και υψηλότερη επίδοση το 14% στην έναρξη.

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