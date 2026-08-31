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31.08.2026 08:27

«Κοινωνία Ώρα MEGA»: Ανθή Βούλγαρη και Ιορδάνης Χασαπόπουλος έκαναν πρεμιέρα ως «σούπερ ήρωες» (Video)

31.08.2026 08:27
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Mία διαφορετική έναρξη για την πρεμιέρα της νέας τηλεοπτικής σεζόν έκαναν η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, με το πρωινό δίδυμο του Μεγάλου Καναλιού να εμφανίζονται στο στούντιο της «Κοινωνίας Ώρα MEGA» ως σούπερ ήρωες για να «σώσουν» την ενημέρωση.

Λίγο πριν τα ρολόγια δείξουν 06:00 μπήκαν στο πλατό της εκπομπής ανανεωμένοι, χαμογελαστοί και με χαλαρή διάθεση.

«Καλό χειμώνα επιτέλους, να φύγει αυτό το παλιοκαλόκαιρο με τόση ζέστη! Δεν αντέχω άλλο. Επιστρέψαμε! Και πώς επιστρέψαμε; Γιατί δεν μου βάλατε αυτά τα ωραία τα μπορντό κολλητά ρούχα και έβαλα εγώ αυτό το απλό πουκαμισάκι; Μπράβο στο ΑΙ και στον σκηνοθέτη μας. » είπε με χιούμορ η Ανθή Βούλγαρη.

«Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι αυτοί θα κάνουν την εκπομπή» σχολίασε στο ίδιο ύφος ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, με τους δυο δημοσιογράφους να δίνουν την υπόσχεση για μία γεμάτη τηλεοπτική σεζόν, ενώ ανακοίνωσαν ότι από τις 11:00 έως τις 12:00 το πρωί, οι ακροατές θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να συντονίζονται μαζί τους μέσω του νέου ραδιοφωνικού σταθμού του MEGA, Mega News 104.6.

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