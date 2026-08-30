Σίσσυ Χρηστίδου: Γιόρτασε τα 13α γενέθλια του γιου της – «Σ’ αγαπώ με τρόπο που δεν χωράει σε λέξεις» (Photos)

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Με παιχνίδι και χαμόγελα γιόρτασε τα 13α γενέθλιά του γιου της, Μιχαήλ-Άγγελου, η Σίσσυ Χρηστίδου.

Η παρουσιάστρια, το απόγευμα του Σαββάτου 29 Αυγούστου θέλησε να γιορτάσει την ημέρα με τον γιο της και τους φίλους του, δημιουργώντας ένα πάρτι. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη γιορτή, χαρίζοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια μικρή «γεύση» από όσα έζησαν.

Από το πάρτι δεν έλειπε φυσικά και η εντυπωσιακή τούρτα, η οποία ήταν εμπνευσμένη από την αγάπη του Μιχαήλ για την ποδηλασία και συγκεκριμένα το mountain bike. Με φόντο ένα ορεινό τοπίο και τον αριθμό 13 να ξεχωρίζει, η τούρτα έκλεψε τις εντυπώσεις.

Ιδιαίτερα συγκινημένη για το πόσο γρήγορα μεγαλώνει ο γιος της, η Σίσσυ Χρηστίδου συνόδευσε τις φωτογραφίες με ένα τρυφερό μήνυμα.

«Η ηλιαχτίδα μου έγινε 13! Πότε έγινε αυτό..; Σ’ αγαπώ με τρόπο που δεν χωράει σε λέξεις Μιχαήλ μου..», έγραψε στην ανάρτησή της η Σίσσυ Χρηστίδου.

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