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30.08.2026 11:20

Συνελήφθη ο Άρης Μουγκοπέτρος για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

30.08.2026 11:20
aris-mougopetros

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Ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη μετά από έλεγχο της τροχαίας για αλκοτέστ στο κέντρο της Αθήνας το πρωί της Κυριακής (30.08.2026).

Ο έλεγχος της τροχαίας στον Άρη Μουγκοπέτρο έγινε στις 8 το πρωί στην οδό Μακρυγιάννη στο κέντρο της Αθήνας και διαπιστώθηκε θετικός στο αλκοτέστ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο Άρης Μουγκοπέτρος, γνωστός δεξιοτέχνης του κλαρίνου, έτρεχε με το αυτοκίνητό του με μεγάλη ταχύτητα στην οδό Μακρυγιάννη και οι άνδρες της Τροχαίας τον κυνήγησαν κάνοντας του σήμα προκειμένου να σταματήσει.

Ο ίδιος αμέσως πειθάρχησε, έκοψε ταχύτητα και σταμάτησε. Τον είδαν όμως ότι ήταν σε άσχημη κατάσταση, του έκαναν έλεγχο αλκοτέστ και διαπίστωσαν ότι οδηγούσε μεθυσμένος.

Ο έλεγχος έδειξε 0.70 mg/l, ενώ το όριο είναι 0.25 και το όριο του αυτοφώρου 0.60 με συνέπεια ο γνωστός καλλιτέχνης να συλληφθεί. Ο Άρης Μουγκοπέτρος αναμένεται να περάσει αυτόφωρο.

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