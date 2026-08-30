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30.08.2026 00:19

Ολυμπιακός: Πρεμιέρα με Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκη – Το πρόγραμμα στο Europa League

30.08.2026 00:19
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Τέσσερα παιχνίδια εντός και τέσσερα εκτός έδρας για τους «ερυθρόλευκους», ενώ στις 26 Νοεμβρίου είναι η μεγάλη αναμέτρηση με τη Μίλαν, σύμφωνα με το πλήρες πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League, που έγινε γνωστό.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ξεκινά τις υποχρεώσεις της στις 16 Σεπτεμβρίου απέναντι στη Γιαγκελόνια στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ακολουθεί η δύσκολη έξοδος στη Μασσαλία απέναντι στη Μαρσέιγ, ενώ από τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν είναι φυσικά η εντός έδρας αναμέτρηση με τη Μίλαν στις 26 Νοεμβρίου.

Οι Πειραιώτες θα δώσουν τέσσερα ματς στο Φάληρο και τέσσερα εκτός έδρας, ολοκληρώνοντας τη League Phase στις 28 Ιανουαρίου 2027 στην Πορτογαλία απέναντι στην Τορένσε.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

  • 16/9, 22:00: Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια
  • 15/10, 22:00: Μαρσέιγ – Ολυμπιακός
  • 22/10, 19:45: Ολυμπιακός – Σπάρτα Πράγας
  • 5/11, 22:00: Ρεν – Ολυμπιακός
  • 26/11, 19:45: Ολυμπιακός – Μίλαν
  • 10/12, 19:45: Τσέλιε – Ολυμπιακός
  • 21/1, 22:00: Ολυμπιακός – Χόφενχαϊμ
  • 28/1, 22:00: Τορένσε – Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του ένα απαιτητικό πρόγραμμα, με Μίλαν, Μαρσέιγ και Ρεν να ξεχωρίζουν μεταξύ των αντιπάλων του και με το πλεονέκτημα ότι θα αντιμετωπίσει τους Ιταλούς στο Καραϊσκάκη.

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