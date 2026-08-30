ΟΦΗ: Πρεμιέρα με Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο – Το πρόγραμμα στο Europa League

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Από το Παγκρήτιο θα ξεκινήσει ο ΟΦΗ την ιστορική παρουσία του στη League Phase του Europa League, υποδεχόμενος τη Χόφενχαϊμ στις 17 Σεπτεμβρίου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ορισμένες πολύ μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές για την ομάδα του Χρήστου Κόντη. Στις 22 Οκτωβρίου η Μπάγερ Λεβερκούζεν έρχεται στο Ηράκλειο, ενώ στις 10 Δεκεμβρίου ο ΟΦΗ θα ταξιδέψει στη Λισαβόνα για να αντιμετωπίσει την Μπενφίκα.

Οι Κρητικοί θα δώσουν τέσσερα παιχνίδια εντός και τέσσερα εκτός έδρας, με τη League Phase να ολοκληρώνεται επίσης στο Παγκρήτιο, απέναντι στη Λεχ Πόζναν στις 28 Ιανουαρίου 2027.

Το πρόγραμμα του ΟΦΗ

17/9, 19:45: ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ

ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ 15/10, 22:00: Ρεν – ΟΦΗ

Ρεν – ΟΦΗ 22/10, 19:45: ΟΦΗ – Μπάγερ Λεβερκούζεν

ΟΦΗ – Μπάγερ Λεβερκούζεν 5/11, 22:00: Χάποελ Μπερ Σεβά – ΟΦΗ

Χάποελ Μπερ Σεβά – ΟΦΗ 26/11, 22:00: ΟΦΗ – Άντερλεχτ

ΟΦΗ – Άντερλεχτ 10/12, 22:00: Μπενφίκα – ΟΦΗ

Μπενφίκα – ΟΦΗ 21/1/2027, 19:45: Στουρμ Γκρατς – ΟΦΗ

Στουρμ Γκρατς – ΟΦΗ 28/1/2027, 22:00: ΟΦΗ – Λεχ Πόζναν

Η αρχή και το φινάλε στο Ηράκλειο, αλλά κυρίως τα μεγάλα ραντεβού με Λεβερκούζεν και Μπενφίκα, ξεχωρίζουν σε μια ευρωπαϊκή διαδρομή που από μόνη της αποτελεί σημαντικό σταθμό στην ιστορία του ΟΦΗ.

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