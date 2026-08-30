search
ΚΥΡΙΑΚΗ 30.08.2026 00:29
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.08.2026 00:22

ΟΦΗ: Πρεμιέρα με Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο – Το πρόγραμμα στο Europa League

30.08.2026 00:22
ofi

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Από το Παγκρήτιο θα ξεκινήσει ο ΟΦΗ την ιστορική παρουσία του στη League Phase του Europa League, υποδεχόμενος τη Χόφενχαϊμ στις 17 Σεπτεμβρίου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ορισμένες πολύ μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές για την ομάδα του Χρήστου Κόντη. Στις 22 Οκτωβρίου η Μπάγερ Λεβερκούζεν έρχεται στο Ηράκλειο, ενώ στις 10 Δεκεμβρίου ο ΟΦΗ θα ταξιδέψει στη Λισαβόνα για να αντιμετωπίσει την Μπενφίκα.

Οι Κρητικοί θα δώσουν τέσσερα παιχνίδια εντός και τέσσερα εκτός έδρας, με τη League Phase να ολοκληρώνεται επίσης στο Παγκρήτιο, απέναντι στη Λεχ Πόζναν στις 28 Ιανουαρίου 2027.

Το πρόγραμμα του ΟΦΗ

  • 17/9, 19:45: ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ
  • 15/10, 22:00: Ρεν – ΟΦΗ
  • 22/10, 19:45: ΟΦΗ – Μπάγερ Λεβερκούζεν
  • 5/11, 22:00: Χάποελ Μπερ Σεβά – ΟΦΗ
  • 26/11, 22:00: ΟΦΗ – Άντερλεχτ
  • 10/12, 22:00: Μπενφίκα – ΟΦΗ
  • 21/1/2027, 19:45: Στουρμ Γκρατς – ΟΦΗ
  • 28/1/2027, 22:00: ΟΦΗ – Λεχ Πόζναν

Η αρχή και το φινάλε στο Ηράκλειο, αλλά κυρίως τα μεγάλα ραντεβού με Λεβερκούζεν και Μπενφίκα, ξεχωρίζουν σε μια ευρωπαϊκή διαδρομή που από μόνη της αποτελεί σημαντικό σταθμό στην ιστορία του ΟΦΗ.

Διαβάστε επίσης:

Premier League: Ο Τζολάκης έκανε την απόκρουση της αγωνιστικής και η Χαλ νίκησε 1-0 στην έδρα της Κόβεντρι (Video)

Επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού ο Μάρκους Πέντερσεν

Σοβαρός τραυματισμός Κωνσταντέλια: Έπεσε σφαδάζοντας στο χορτάρι και αποχώρησε κουτσαίνοντας – Το μήνυμα της Ντόρτμουντ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ofi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ: Πρεμιέρα με Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο – Το πρόγραμμα στο Europa League

olympiakos_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Πρεμιέρα με Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκη – Το πρόγραμμα στο Europa League

panathinaikos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Πρεμιέρα με Μπόρατς στο ΟΑΚΑ – Το πρόγραμμα στη League Phase του Conference League

elas_astynomia_3103_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 27χρονος Ειδικός Φρουρός μετά από καταγγελία 16χρονης – Την ακολούθησε από το Αστυνομικό Τμήμα και επιχείρησε να τη φιλήσει

UKRAINE
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Φόβοι για νέα χερσαία επίθεση της Ρωσίας προς Κίεβο και Τσερνίχιβ – Τι πληροφορίες έχει το Κίεβο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aiolika parka 2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Από τα Ίμια στις ανεμογεννήτριες - Τι έχουν αφήσει πίσω τους οι τρεις δεκαετίες «ελληνοτουρκικής προσέγγισης»

bairaktar 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τα τουρκικά drones «χαρτογραφούν» το Αιγαίο: Ο νέος αεροπορικός παίκτης και η ελληνική αμηχανία

karamitrou_grigoriadis
MEDIA

Γιώργος Γρηγοριάδης σε Μίνα Καραμήτρου: «Εγώ δεν θα σου έλεγα ποτέ τέτοιο πράγμα στον αέρα» (Video)

κιτρινος-ρόμβος
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι σημαίνει ο κίτρινος ρόμβος; Η πινακίδα που πολλοί δεν ξέρουν

Giannis Papageorgiou
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Άνθρακες ο «θησαυρός» της κυβέρνησης με τις συντάξεις χηρείας 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 30.08.2026 00:26
ofi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ: Πρεμιέρα με Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο – Το πρόγραμμα στο Europa League

olympiakos_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Πρεμιέρα με Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκη – Το πρόγραμμα στο Europa League

panathinaikos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Πρεμιέρα με Μπόρατς στο ΟΑΚΑ – Το πρόγραμμα στη League Phase του Conference League

1 / 3