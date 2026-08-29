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29.08.2026 22:51

Σοβαρός τραυματισμός Κωνσταντέλια: Έπεσε σφαδάζοντας στο χορτάρι και αποχώρησε κουτσαίνοντας – Το μήνυμα της Ντόρτμουντ

29.08.2026 22:51
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Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας συνδύασε το ντεμπούτο του στη Ντόρτμουντ με γκολ, αλλά αποχώρησε τραυματίας στο 53ο λεπτό.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός κρατούσε γόνατό του και έφυγε από το γήπεδο κουτσαίνοντας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν φόβοι για ρήξη χιαστού.

Το μέγεθος του τραυματισμού θα ξεκαθαρίσει με τη μαγνητική που θα υποβληθεί είτε την Κυριακή είτε την Δευτέρα.

Ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ Όλε Μπουκ μίλησε για τη σοβαρότητα του τραυματισμού του Κωνσταντέλια: «Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με το τι θα επικοινωνήσουμε σήμερα. Αλλά είμαστε σίγουρα ανήσυχοι για σοβαρό τραυματισμό».

Για το εάν ο τραυματισμός σχετίζεται με τον χιαστό του Κωνσταντέλια: «Ναι, αυτό είναι το θέμα».

Το ματς για τον «Ντέλια» κυλούσε ονειρικά αφού στο 45+3′ άνοιξε λογαριασμό με την ομάδα του με υπέροχη προσπάθεια και τελείωμα, παίρνοντας και μια αγκαλιά από τον Καρέτσα που είχε μοιράσει ασίστ νωρίτερα.

Τι έκαναν οι δύο Έλληνες στο ματς

Ήταν μόλις το 9′ όταν Καρέτσας και Γκιρασί άλλαξαν με κινηματογραφική ταχύτητα την μπάλα, ο Έλληνας άσος την πρόσφερε στον στράικερ της Μπορούσια και εκείνος με διαγώνιο σουτ άνοιξε το σκορ

Ο Καρέτσας έψαξε δικό του γκολ στο επόμενο λεπτό αλλά το σουτ έβγαλε ο Φερνάντες ενώ στο 33′ έγινε ακόμα μια εξαιρετική φάση στο πρώτο ημίχρονο.

Ο Κωνσταντέλιας μπήκε εντυπωσιακά από αριστερά και έδωσε το γκολ στον Καρέτσα αλλά εκείνος σούταρε ψηλά άουτ.

Λίγο αργότερα δυνατό σουτ του Καρέτσα έβγαλε ο πορτιέρε του Αμβούργου για να έρθει το 2-0 από ελληνικά πόδια στο 45+1′.

Ο Κωνσταντέλιας μπήκε στην περιοχή και το δικό του σουτ κατέληξε στα δίχτυα παρά την κόντρα. Πρώτο γκολ του «Ντέλια» με τη φανέλα της Μπορούσια.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον τρόπο που ολοκληρώθηκε το πρώτο. Στο 50′ ο Καρέτσας μπήκε από δεξιά, σούταρε, έδιωξε ο Φερνάντες και ο Κωνσταντέλιας από κοντά αστόχησε.

Η ελληνική παρουσία στο ματς ολοκληρώθηκε στο 74′, με τον Καρέτσα να γίνεται αλλαγή και τη θέση του να παίρνει ο Ινάσιο.

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