Ο ICE έδιωξε από τις ΗΠΑ τον Μάιλο Γιαννόπουλος που ζητούσε την «επιτόπου απέλαση» των μεταναστών

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Εκτός ΗΠΑ βρίσκεται πλέον ο Μάιλο Γιαννόπουλος, που βρίσκεται ήδη στη Βρετανία, λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του την Παρασκευή από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στη Νέα Ορλεάνη.

Ο ακροδεξιός σχολιαστής είχε ταχθεί επανειλημμένα υπέρ των σκληρών μεταναστευτικών μέτρων και των γρήγορων απελάσεων όσων δεν μπορούν να αποδείξουν νόμιμη παραμονή στις ΗΠΑ και εν τέλει, έπεσε θύμα των απόψεών του.

Ο 41χρονος Γιαννόπουλος συνελήφθη στο αεροδρόμιο Louis Armstrong, καθώς, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, είχε παραμείνει στις ΗΠΑ αν και έληξε η άδεια παραμονής του.

Οι αμερικανικές αρχές ανέφεραν ότι είχε εισέλθει νόμιμα στις ΗΠΑ τον Μάιο του 2019, αλλά στη συνέχεια «επέλεξε να παραμείνει πέραν της επιτρεπόμενης διάρκειας, παραβιάζοντας τους νόμους της χώρας».

Σε βάρος του είχε εκδοθεί οριστική απόφαση απομάκρυνσης από δικαστή μετανάστευσης στις 22 Ιουλίου, καθώς δεν εμφανίστηκε στην προγραμματισμένη ακρόαση για την υπόθεσή του.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, αφού ο ομογενής είχε αποτελέσει έναν από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε αναρτήσεις του είχε ζητήσει ακόμη και τη δημιουργία σημείων ελέγχου σε δημόσιους χώρους, με «επιτόπου απέλαση» όσων δεν μπορούσαν να αποδείξουν ότι βρίσκονται νόμιμα στις ΗΠΑ.

Από το Breitbart στην πτώση

Ο Γιαννόπουλος έγινε γνωστός στις ΗΠΑ μέσα από τη δραστηριότητά του στο Breitbart News και τη σύνδεσή του με το κίνημα της alt-right.

Ένθερμος υποστηρικτής του Τραμπ στην προεκλογική εκστρατεία του 2016, έγινε γνωστός για τις προκλητικές δημόσιες εμφανίσεις και δηλώσεις του.

Η επιρροή του άρχισε να περιορίζεται το 2017, όταν προκάλεσε έντονες αντιδράσεις με δηλώσεις του που θεωρήθηκαν ότι δικαιολογούσαν σεξουαλικές σχέσεις με ανήλικους.

Παράλληλα, είχε αποκλειστεί από το Twitter το 2016 λόγω ρατσιστικών και μισογυνικών αναρτήσεων, ενώ ο λογαριασμός του επανήλθε το 2022 μετά την εξαγορά της πλατφόρμας από τον Έλον Μασκ.

Πριν από τη σύλληψή του, ο Γιαννόπουλος φέρεται να κατευθυνόταν σε συναυλία του ράπερ Ye (πρώην Kanye West) στη Νέα Ορλεάνη. Ο ίδιος είχε συνεργαστεί το 2022 με την προεκλογική εκστρατεία του West για τις αμερικανικές εκλογές του 2024.

Η απέλασή του έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση Τραμπ έχει εντείνει τις επιχειρήσεις της ICE κατά μεταναστών χωρίς νόμιμα έγγραφα.

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