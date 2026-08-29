Ο ακροδεξιός Μάιλο Γιαννόπουλος, υμνούσε τους πράκτορες της ICE και εκείνοι τον… απελαύνουν από τις ΗΠΑ

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Ο Βρετανός ακροδεξιός Μάιλο Γιαννόπουλος, πρώην υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχτισε την καριέρα του στις ΗΠΑ με τις αμφιλεγόμενες και προκλητικές ομιλίες του για το μεταναστευτικό, συνελήφθη και είναι πολύ πιθανό να απελαθεί.

Ο Γιαννόπουλος συνελήφθη την Πέμπτη από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) σε αεροδρόμιο της Λουιζιάνα, καθώς είχε λήξει η βίζα του, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Ο συντηρητικός ακτιβιστής κρατείται στη Λουιζιάνα, η οποία αποτελεί τον τελικό προορισμό για χιλιάδες μετανάστες που απελαύνονται από την κυβέρνηση Τραμπ.

Η εξέλιξη αυτή φέρνει στο προσκήνιο τη διαδρομή μίας από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της σύγχρονης αμερικανικής πολιτικής σκηνής.

Για να κατανοήσει κανείς πώς ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της αντιμεταναστευτικής πολιτικής βρέθηκε στο στόχαστρο των ίδιων των αρχών που αποθέωνε, αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στο παρελθόν του Μάιλο Γιαννόπουλος.

Ποιος είναι

Γεννημένος στην Αγγλία από Έλληνα πατέρα και Βρετανίδα μητέρα, ο Γιαννόπουλος μετακόμισε στις ΗΠΑ, όπου έχτισε μια καριέρα ως συντηρητικός ακτιβιστής που προκαλούσε αντιπαραθέσεις μέσω των άρθρων του για την ακροδεξιά ιστοσελίδα Breitbart News, των ομιλιών του και της παρουσίας του στο διαδίκτυο.

Ήταν ένθερμος υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας το 2016 και απέκτησε οπαδούς που εκτιμούσαν την πλήρη απομάκρυνσή του από την «πολιτική ορθότητα».

Πολλές από τις απόψεις του προκάλεσαν την οργή του κόσμου, καθώς πολλοί υποστήριζαν ότι η ρατσιστική και μισαλλόδοξη γλώσσα του αποτελούσε προσπάθεια να πυροδοτηθούν εντάσεις στο πανεπιστημιακό περιβάλλον.

Ο ίδιος έχει εξισώσει τον φεμινισμό με τον καρκίνο, έχει δηλώσει ότι η Αμερική «έχει πρόβλημα με τους μουσουλμάνους», έχει υποτιμήσει τα τρανς άτομα και έχει δημιουργήσει μια υποτροφία αποκλειστικά για νέους λευκούς άνδρες. Μάλιστα, έχει ανακηρύξει τον εαυτό του ως τον «πιο φανταστικό υπερκακό του διαδικτύου».

Αν και στο παρελθόν είχε δηλώσει ότι ήταν ομοφυλόφιλος –αναδεικνύοντας τη σεξουαλικότητά του ως σημαντικό στοιχείο της εικόνας του ως «ενοχλητικού κριτικού»– πρόσφατα δήλωσε ότι δεν αυτοπροσδιορίζεται πλέον έτσι.

Γιατί συνελήφθη

Ο Γιαννόπουλος εισήλθε νόμιμα στις ΗΠΑ στις 14 Μαΐου 2019, αλλά «επέλεξε να παραμείνει στη χώρα πέραν της επιτρεπόμενης διάρκειας, παραβιάζοντας τους νόμους της χώρας», ανέφεραν οι αμερικανικές αρχές.

Δικαστής εξέδωσε τελική απόφαση απέλασης για τον Γιαννόπουλο στις 22 Ιουλίου, αφού ο ίδιος δεν εμφανίστηκε στην ακρόαση.

Έπειτα, συνελήφθη από την ICE την Πέμπτη στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Λούις Άρμστρονγκ» της Νέας Ορλεάνης και παραμένει υπό κράτηση εν αναμονή της απέλασής του.

Μετά τη σύλληψή του, η ακροδεξιά influencer και σύμμαχος του Τραμπ, Λόρα Λούμερ –η οποία έχει εμπλακεί σε σφοδρή διαμάχη μαζί του– έγραψε σε ανάρτησή της στο X ότι τον είχε καταγγείλει στην ICE και στο FBI.

Το CNN αναφέρει πως δεν επιβεβαιώνεται αν η Λούμερ είχε πράγματι εμπλοκή με τη σύλληψή του, καθώς η ICE έχει εντείνει τους ελέγχους στα αεροδρόμια.

Δεν είναι σαφές πού δραστηριοποιούνταν ο Γιαννόπουλος στις ΗΠΑ πριν από το 2019, καθώς εμφανιζόταν τακτικά σε δημόσιες ομιλίες σε όλη τη χώρα τουλάχιστον από το 2015. Το 2017, δήλωσε ότι βρισκόταν στις ΗΠΑ με βίζα O-1 για μετανάστες με «εξαιρετικές ικανότητες».

Είναι γνωστός για τους λάθος λόγους

Ο Γιαννόπουλος έγινε ευρύτερα γνωστός την περίοδο που το συντηρητικό τοπίο βίωνε ριζικές αλλαγές, καθώς ο τότε υποψήφιος για την προεδρία Τραμπ συγκέντρωνε μια έντονα αντικαθεστωτική βάση.

Μέχρι το 2017 έγραφε στο Breitbart News στήλες και πραγματοποιούσε ομιλίες με τίτλους όπως «10 πράγματα που ο Μάιλο μισεί στον Ισλαμισμό» και «Συγγνώμη, κορίτσια! Αλλά οι πιο έξυπνοι άνθρωποι στον κόσμο είναι όλοι άνδρες».

Εκείνη τη χρονιά έθεσε ως στόχο να αντιμετωπίσει τα πανεπιστημιακά ιδρύματα που θεωρούσε παραδοσιακά αριστερά, ξεκινώντας μια περιοδεία με λεωφορείο σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ, με το πρόσχημα της «προώθησης της ελευθερίας του λόγου και της ενίσχυσης των φωνών που δεν ακούγονται».

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιοδείας ισχυρίστηκε πως η «κουλτούρα του βιασμού» στις πανεπιστημιουπόλεις δεν υπάρχει, συνέκρινε την κοινωνική δικαιοσύνη με ασθένεια και, κατά καιρούς, χλεύαζε φοιτητές. Συνήθως τον προσκαλούσαν να μιλήσει συντηρητικές φοιτητικές οργανώσεις.

Ο καυστικός και μισαλλόδοξος λόγος του προκάλεσε την οργή των φοιτητών, οι οποίοι υποστήριζαν ότι οι απόψεις του δεν έπρεπε να έχουν βήμα. Αρκετές από τις εκδηλώσεις του συνοδεύτηκαν από διαμαρτυρίες, μεταξύ των οποίων και μία στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, η οποία ακυρώθηκε αφού οι διαδηλώσεις έλαβαν βίαιη τροπή.

Ο ίδιος εμφανιζόταν τότε ως ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Τραμπ, αναφερόμενος στον πρόεδρο ως «μπαμπάκα». Επίσης, συνέδεε κατά καιρούς το κύμα υποστήριξης που λάμβανε με το ίδιο συντηρητικό κίνημα που άνοιξε τον δρόμο του Τραμπ προς τον Λευκό Οίκο.

«Ο κόσμος έχει κουραστεί να του λέμε πώς να ζει, πώς να μιλάει, ποια γλώσσα μπορεί να χρησιμοποιεί», είχε δηλώσει στο CNN το 2017. «Η ένταση των συναισθημάτων στο κοινό μου, ο ενθουσιασμός που μου δείχνει, προέρχεται από το ίδιο ένστικτο, το ίδιο είδος κινητήριας δύναμης που έφερε τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο».

Πώς μειώθηκε η επιρροή του

Ο Γιαννόπουλος βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης κριτικής τον Φεβρουάριο του 2017, αφού έκανε δηλώσεις που φάνηκαν να δικαιολογούν την παιδοφιλία.

Παραιτήθηκε από το Breitbart εν μέσω των σφοδρών αντιδράσεων και ζήτησε δημόσια συγγνώμη, ισχυριζόμενος ωστόσο πως τα ΜΜΕ παραποίησαν τις δηλώσεις του. Μέσα σε μία ημέρα έχασε τη συμφωνία έκδοσης του βιβλίου του με τον εκδοτικό γίγαντα Simon & Schuster, ενώ ακυρώθηκε και η πρόσκλησή του να μιλήσει στο Συνέδριο Συντηρητικής Πολιτικής Δράσης (CPAC).

Μετά το κύμα αντιδράσεων, ο Γιαννόπουλος επικεντρώθηκε στο να αποκηρύξει τον σεξουαλικό του προσανατολισμό. Στον λογαριασμό του στο Telegram ανέφερε ότι θα άνοιγε μια κλινική στη Φλόριντα για να βοηθήσει «άνδρες που βασανίζονται από έλξη προς το ίδιο φύλο».

Το Twitter απέκλεισε τον Γιαννόπουλο το 2016 και ο λογαριασμός του στο Facebook καταργήθηκε το 2019, περιορίζοντας περαιτέρω την παρουσία του στο διαδίκτυο.

Σε ανάρτηση στο Telegram το 2022, ανέφερε ότι ήταν άμισθος ασκούμενος της αμφιλεγόμενης Ρεπουμπλικανής βουλευτού από τη Γεωργία, Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν. Συνέχισε επίσης να ασχολείται με την πολιτική, εργαζόμενος στην προεκλογική εκστρατεία του 2024 του Kanye West, ο οποίος εξήρε τον Αδόλφο Χίτλερ και προέβη σε μια σειρά αντισημιτικών σχολίων.

Αφού ο Ίλον Μασκ εξαγόρασε το Twitter (X), ο Γιαννόπουλος ανέκτησε τον λογαριασμό του και παρέμεινε ιδιαίτερα δραστήριος στο διαδίκτυο.

Τι λέει για το θέμα της μετανάστευσης

Ο Γιαννόπουλος έχει ζητήσει επανειλημμένα την αυστηρή επιβολή της μεταναστευτικής νομοθεσίας σε αναρτήσεις του στο X κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους.

Αφού ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο με την υπόσχεση να αυξήσει δραματικά τις απελάσεις ατόμων χωρίς έγγραφα, ο Γιαννόπουλος επέμενε ότι η κυβέρνηση έπρεπε να τηρήσει αυτή τη δέσμευση.

«Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πράγμα στο οποίο πρέπει να επιμείνουμε ώστε να υλοποιήσει αυτή η κυβέρνηση», είχε γράψει σε ανάρτηση στο X τον Ιούνιο του 2025.

«Έχει μεγαλύτερη σημασία από τα χρέη που μετρώνται σε φανταστικό χρήμα. Πρέπει να απελάσουμε εκατομμύρια και εκατομμύρια ανθρώπους. Χωρίς αυτό, τίποτα άλλο δεν έχει σημασία».

Τον Σεπτέμβριο του 2025, σχεδόν δύο εβδομάδες αφότου ένας Μεξικανός σκοτώθηκε από πυρά της ICE στο Μινεάπολις, ο Γιαννόπουλος ζήτησε «πλήρη νομική ασυλία για τους πράκτορες της ICE όταν βρίσκονται σε υπηρεσία».

Είχε επίσης ζητήσει τη δημιουργία σημείων ελέγχου της ICE σε περιοχές με έντονη κυκλοφορία στην Καλιφόρνια, όπως βενζινάδικα και διασταυρώσεις, καθώς και «άμεση απέλαση για όποιον δεν μπορεί να αποδείξει ότι βρίσκεται νόμιμα στις ΗΠΑ».

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