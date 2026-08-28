ΗΠΑ: Συνελήφθη από την ICE ο Μάιλο Γιαννόπουλος – Ο Βρετανός ακροδεξιός κινδυνεύει με απέλαση

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Υπό κράτηση από την αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) βρίσκεται ο αμφιλεγόμενος Βρετανός Μάιλο Γιαννόπουλος, μία από τις πιο προβεβλημένες μορφές της αμερικανικής ακροδεξιάς σκηνής της προηγούμενης δεκαετίας, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Ο Γιαννόπουλος συνελήφθη την Πέμπτη σε αεροδρόμιο της Λουιζιάνα, όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), ενώ παρέμενε υπό κράτηση μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, σύμφωνα με την ηλεκτρονική βάση δεδομένων κρατουμένων της ICE.

Οι αμερικανικές αρχές ανέφεραν ότι είχε εισέλθει νόμιμα στις ΗΠΑ το 2019, ωστόσο στη συνέχεια «επέλεξε να παραμείνει πέραν του επιτρεπόμενου χρονικού ορίου, παραβιάζοντας τη νομοθεσία της χώρας».

Η εντολή απέλασης

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ανέφερε ότι σε βάρος του Γιαννόπουλου είχε εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση απομάκρυνσης από τη χώρα στις 22 Ιουλίου, καθώς δεν εμφανίστηκε στην προγραμματισμένη ακρόαση για την υπόθεση μετανάστευσής του.

«Ο Γιαννόπουλος έλαβε τελική εντολή απομάκρυνσης από δικαστή μετανάστευσης στις 22 Ιουλίου, αφού δεν εμφανίστηκε στην ακρόασή του. Θα παραμείνει υπό κράτηση της ICE μέχρι την απομάκρυνσή του», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπηρεσία.

On August 27, ICE arrested Milo Yiannopoulos, an illegal alien from the United Kingdom, at the Louis Armstrong New Orleans International Airport (MSY) in Kenner, Louisiana. Yiannopoulos legally entered the country on May 14, 2019, through New York City, New York. He chose to… https://t.co/Hk6QBUmGDI pic.twitter.com/DbIhv8Z6PI August 28, 2026

Η πορεία του ως προβοκάτορα της αμερικανικής Δεξιάς

Ο Μάιλο Γιαννόπουλος έγινε γνωστός ως μία από τις πιο προκλητικές φωνές του αμερικανικού συντηρητικού χώρου, προκαλώντας επανειλημμένα έντονες αντιδράσεις για τις δημόσιες τοποθετήσεις και εμφανίσεις του.

Ιδιαίτερη δημοσιότητα είχε λάβει όταν πραγματοποίησε περιοδεία με λεωφορείο σε πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ, την οποία είχε ονομάσει «Dangerous F*ggot» bus tour. Ο ίδιος υποστήριζε ότι στόχος της περιοδείας ήταν η προώθηση της ελευθερίας του λόγου και η παρουσίαση της δικής του οπτικής σε πανεπιστήμια όπου, κατά την άποψή του, κυριαρχούσαν φιλελεύθερες ιδέες.

Οι απαξιωτικές τοποθετήσεις του για μουσουλμάνους, τρανς άτομα και άλλες κοινωνικές ομάδες είχαν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις. Επικριτές του υποστήριζαν ότι η ρατσιστική και εμπρηστική ρητορική του αποσκοπούσε στην όξυνση των εντάσεων στις πανεπιστημιουπόλεις και ότι τα πανεπιστήμια δεν θα έπρεπε να του προσφέρουν βήμα.

Οι διαδηλώσεις στο Μπέρκλεϊ

Οι εμφανίσεις του σε αρκετά πανεπιστήμια συνοδεύτηκαν από μαζικές διαδηλώσεις. Αν και πολλές από αυτές εξελίχθηκαν ειρηνικά, η προγραμματισμένη εμφάνισή του στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, τον Φεβρουάριο του 2017, ματαιώθηκε όταν μεγάλη διαδήλωση κατέληξε σε επεισόδια και καταστροφές.

Σύμφωνα με το πανεπιστήμιο, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων δέχθηκαν επίθεση και δύο φοιτητές που ανήκαν στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Είχε ζητήσει αυστηρότερους ελέγχους από την ICE

Ιδιαίτερη ειρωνεία προκαλεί το γεγονός ότι ο Γιαννόπουλος είχε εκφραστεί υπέρ της αυστηρής εφαρμογής της μεταναστευτικής νομοθεσίας ακόμη και τον περασμένο χρόνο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ είχε ζητήσει τη δημιουργία σημείων ελέγχου της ICE σε σούπερ μάρκετ και άλλους πολυσύχναστους χώρους στην Καλιφόρνια, καθώς και «άμεση απέλαση για όποιον δεν μπορεί να αποδείξει ότι βρίσκεται νόμιμα στις ΗΠΑ».

California needs ICE checkpoints at supermarket entrances, gas stations, strip malls, intersections and government buildings, with on the spot deportation for anyone who can’t prove they are in the US legally. pic.twitter.com/7ayF69ih4c — MILO (@Nero) June 8, 2025

Η σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ

Η άνοδός του στη δημόσια σφαίρα συνέπεσε με την είσοδο του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο Γιαννόπουλος είχε παρουσιαστεί ως ένας από τους ένθερμους υποστηρικτές του Τραμπ και, κατά καιρούς, αναφερόταν σε εκείνον χρησιμοποιώντας ακόμη και τον χαρακτηρισμό «Daddy».

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