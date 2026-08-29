ΟΗΕ: Σχεδόν 200.000 άνθρωποι εξαναγκάστηκαν να επιστρέψουν φέτος στην Αϊτή

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Από την αρχή του έτους σχεδόν 200.000 άνθρωποι εξαναγκάστηκαν να επιστρέψουν στην Αϊτή, όπως δήλωσε αξιωματούχος του ΟΗΕ σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, λίγες ημέρες μετά το μακελειό με τουλάχιστον 50 νεκρούς που προκάλεσε συμμορία κοντά στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς.

Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά τουλάχιστον 20.000 σε σύγκριση με το πρώτο οκτάμηνο του 2025, σημείωσε ο Ίντρικα Ρατουάτε, βοηθός του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για ανθρωπιστικές υποθέσεις και αναπληρωτής συντονιστής για παροχή έκτακτης βοήθειας.

Η πολύνεκρη επίθεση υπογραμμίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί η ανάπτυξη στην Αϊτή της νέας πολυεθνικής δύναμης που θα βοηθήσει τις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες αδυνατούν να καταπολεμήσουν τις συμμορίες που λυμαίνονται τη χώρα. Όταν ολοκληρωθεί η ανάπτυξή της, η Δύναμη Καταστολής Συμμοριών (ΔΚΣ) θα διαθέτει 5.500 στρατιωτικούς και αστυνομικούς, αλλά ο αριθμός όσων βρίσκονται ήδη στην Αϊτή δεν έχει γίνει γνωστός.

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