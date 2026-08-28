Τενεσί: Το «Ντόλι Πάρτον» ως νέο όνομα του αεροδρομίου του Νάσβιλ – Το εμπόδιο των δύο ετών

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Το όνομα της Ντόλι Πάρτον ενδέχεται να πάρει το Διεθνές Αεροδρόμιο του Νάσβιλ, μετά την πρόταση του κυβερνήτη του Τενεσί, Μπιλ Λι, για να τιμηθεί η «βασίλισσα της κάντρι», η οποία έφυγε από τη ζωή την Τρίτη (25/8), σε ηλικία 80 ετών.

Η πρωτοβουλία έρχεται έπειτα από διαδικτυακή εκστρατεία χιλιάδων θαυμαστών της διάσημης τραγουδίστριας, οι οποίοι ζήτησαν να μετονομαστεί προς τιμήν της το αεροδρόμιο της πόλης που συνδέθηκε όσο λίγες με τη ζωή και την καριέρα της.

Ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, έχει ήδη συζητήσει την ιδέα με εκπροσώπους της Ντόλι Πάρτον, όπως έκανε γνωστό το γραφείο του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ζωή και η διαδρομή της ήταν άρρηκτα συνδεδεμένες με το Τενεσί και θα ήταν απολύτως ταιριαστό το αεροδρόμιο που υποδέχεται ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο να φέρει το όνομά της.

Το εμπόδιο των δύο ετών

Η πρόταση αναμένεται να τεθεί προς συζήτηση στη συνεδρίαση της αρμόδιας Αρχής Αεροδρομίου στις 17 Σεπτεμβρίου.

Υπάρχει, ωστόσο, ένα σημαντικό διαδικαστικό εμπόδιο. Η ισχύουσα πολιτική ονοματοδοσίας της Metropolitan Nashville Airport Authority προβλέπει ότι εγκαταστάσεις του αεροδρομίου μπορούν να πάρουν το όνομα προσώπου μόνο εφόσον έχουν περάσει τουλάχιστον δύο χρόνια από τον θάνατό του.

Για να προχωρήσει, επομένως, άμεσα η μετονομασία του Διεθνούς Αεροδρομίου του Νάσβιλ προς τιμήν της Πάρτον, θα πρέπει να επανεξεταστεί η συγκεκριμένη πολιτική.

Από το Τενεσί στην κορυφή της κάντρι

Η Ντόλι Πάρτον γεννήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 1946 στο Πίτμαν Σέντερ του Τενεσί και μεγάλωσε σε φτωχή οικογένεια, σε μια μικρή ξύλινη καλύβα στην περιοχή Λόκαστ Ριτζ.

Έδειξε το μουσικό της ταλέντο από πολύ μικρή ηλικία και, μόλις ολοκλήρωσε το σχολείο, μετακόμισε στο Νάσβιλ αποφασισμένη να ακολουθήσει καριέρα στη μουσική. Από εκεί ξεκίνησε μία πορεία δεκαετιών που την ανέδειξε σε μία από τις σημαντικότερες και πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της κάντρι μουσικής.

Τα τραγούδια και οι μεγάλες διακρίσεις

Ανάμεσα στις μεγαλύτερες επιτυχίες της βρίσκονται τα «Jolene», «I Will Always Love You», «Coat of Many Colors» και «9 to 5», τραγούδια που σφράγισαν όχι μόνο την καριέρα της αλλά και ολόκληρες εποχές της αμερικανικής μουσικής.

Η Πάρτον απέσπασε πολυάριθμες διακρίσεις στη διάρκεια της καριέρας της, μεταξύ των οποίων Grammy και Emmy, ενώ το 2025 τιμήθηκε από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου με το βραβείο ανθρωπιστικής προσφοράς Jean Hersholt, το οποίο συνοδεύεται από αγαλματίδιο Όσκαρ. Είχε επίσης αποκτήσει το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ.

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