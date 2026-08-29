Νεπάλ: Ανθρωπιστική βοήθεια από Καναδά και Βρετανία μετά τις φονικές πλημμύρες

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Καναδάς θα αποδεσμεύσει πέντε εκατομμύρια δολάρια Καναδά (3,1 εκατομμύρια ευρώ) για να χρηματοδοτήσει τις επιχειρήσεις διάσωσης στο Νεπάλ μετά την καταστροφική πλημμύρα που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 579 ανθρώπων, ανακοίνωσε την Παρασκευή, 28/8, η κυβέρνηση.

«Ο Καναδάς θα προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων για να στηρίξει τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων στο Νεπάλ», δήλωσε ο Ραντίπ Σαράι, υφυπουργός Διεθνούς Ανάπτυξης, σε ενημέρωση του Τύπου.

Η Βρετανία στέλνει Ομάδα Ταχείας Ανάπτυξης

Παράλληλα, η Βρετανία ανακοίνωσε την Παρασκευή, 28/8, ότι στέλνει μια Ομάδα Ταχείας Ανάπτυξης στο Νεπάλ για να υποστηρίξει τους Βρετανούς πολίτες και τις οικογένειές τους που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες.

Η ομάδα θα φτάσει στο Κατμαντού το Σάββατο, 29/8, και θα εργαστεί μαζί με τη βρετανική πρεσβεία και τις τοπικές αρχές για να παρέχει πρόσθετη προξενική υποστήριξη και να συντονίζει τη βοήθεια.

Ο υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ δήλωσε ότι «οι εικόνες από το Νεπάλ συγκλονίζουν και οι σκέψεις μας παραμένουν με όλους τους πληγέντες. Η ασφάλεια και η ευημερία των Βρετανών πολιτών είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας. Για τον λόγο αυτό στέλνουμε μια Ομάδα Ταχείας Ανάπτυξης στο Νεπάλ για να παράσχουμε επιπλέον υποστήριξη επί τόπου στους Βρετανούς πολίτες και τις οικογένειές τους σε μια απίστευτα δύσκολη στιγμή. Το προσωπικό μας συνεργάζεται στενά με τις αρχές του Νεπάλ, τις ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων και την πρεσβεία μας στο Κατμαντού για να διασφαλίσει ότι οι πληγέντες μπορούν να έχουν πρόσβαση στη βοήθεια και τις πληροφορίες που χρειάζονται».

Το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την αντιμετώπιση κρίσεων αποτελεί μέρος της ευρύτερης ανταπόκρισης του Λονδίνου στις καταστροφικές πλημμύρες, η οποία περιλαμβάνει ανθρωπιστική υποστήριξη ύψους 5 εκατομμυρίων στερλινών για προσπάθειες ανακούφισης και ανάκαμψης. Με το ποσό αυτό θα υποστηριχθούν οι προσπάθειες του Νεπάλ και ένας συνδυασμός παρεμβάσεων του ΟΗΕ, του Ερυθρού Σταυρού και μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Περισσότεροι από 30 Βρετανοί πολίτες συγκαταλέγονται στους εκατοντάδες αγνοούμενους για τους οποίους υπάρχουν φόβοι ότι είναι νεκροί, και ενώ οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται μετά τις πλημμύρες στην περιοχή Ράσουα, η οποία συνορεύει με την κινεζική αυτόνομη περιοχή του Θιβέτ.

Οι διασώστες αναζητούν δεκάδες αγνοούμενους Βρετανούς πολίτες στο Νεπάλ, εν μέσω φόβων ότι περισσότερες πλημμύρες ενδέχεται να σαρώσουν την κατεστραμμένη περιοχή.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Συνελήφθη από την ICE ο Μάιλο Γιαννόπουλος – Ο Βρετανός ακροδεξιός κινδυνεύει με απέλαση

Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για τη δημιουργία εθνικής διαστημικής ακαδημίας

«Επανεμφάνιση» Μοτζταμπά Χαμενεΐ μετά από έξι μήνες – Το μήνυμα για οικονομία και κοινωνική συνοχή











