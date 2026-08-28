Αρχαιολόγοι έφεραν στο φως τον «κήπο» του Παναγίου Τάφου – Τα ευρήματα που παραπέμπουν στην εποχή του Ιησού

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Νέα στοιχεία από τις ανασκαφές κάτω από τον Ναό του Παναγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ δημιουργούν μια εντυπωσιακή αντιστοιχία με την περιγραφή των Ευαγγελίων για τον τόπο όπου τάφηκε ο Ιησούς.

Ένα αρχαίο τοπίο με λατομείο, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αμπέλια, ελιές και λαξευμένους στον βράχο τάφους αποκάλυψαν οι αρχαιολόγοι κάτω από τον Πανάγιο Τάφο στην Ιερουσαλήμ, σε μια ανακάλυψη που αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον για ένα από τα μεγαλύτερα αρχαιολογικά και ιστορικά μυστήρια του χριστιανισμού.

Η ανασκαφή πραγματοποιείται από ομάδα του Πανεπιστημίου Sapienza της Ρώμης, υπό την αρχαιολόγο Francesca Romana Stasolla, στο πλαίσιο των εργασιών αποκατάστασης του δαπέδου του ναού. Τα νέα ευρήματα παρουσιάστηκαν από τη New York Post, η οποία έκανε λόγο για πιθανή ανακάλυψη του «πραγματικού τάφου» του Ιησού.

Η επιστημονική ομάδα, ωστόσο, κρατά σαφώς πιο προσεκτική στάση.

Τα αρχαιολογικά δεδομένα δείχνουν ότι η περιοχή αποτελούσε αρχικά λατομείο και, μετά την εγκατάλειψή του, μετατράπηκε σε χώρο γεωργικής δραστηριότητας και ταφών. Αναλύσεις γύρης, σπόρων και άλλων φυτικών καταλοίπων έδειξαν παρουσία ελιάς και αμπελιού, ενώ έχουν εντοπιστεί και ίχνη άλλων καλλιεργειών.

Το εύρημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω μιας φράσης στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο: «στον τόπο όπου σταυρώθηκε υπήρχε κήπος και μέσα στον κήπο ένα καινούργιο μνήμα». Η αρχαιολογική εικόνα που αποκαλύπτεται κάτω από τον σημερινό ναό παρουσιάζει αξιοσημείωτες ομοιότητες με αυτή την περιγραφή.

Παράλληλα, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν τάφους λαξευμένους στον βράχο. Το στοιχείο αυτό συμβαδίζει με τις περιγραφές των Ευαγγελίων για έναν τάφο που είχε λαξευτεί σε βράχο.

Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η ιστορία της ίδιας της τοποθεσίας. Σύμφωνα με την αρχαιολογική έρευνα, ο χώρος άλλαξε χρήσεις μέσα στους αιώνες: από λατομείο έγινε αγροτική περιοχή και νεκροταφείο και, πολύ αργότερα, ενσωματώθηκε στο μεγάλο χριστιανικό συγκρότημα που συνδέθηκε με τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο.

Οι ανασκαφές δεν αποδεικνύουν ότι ένας συγκεκριμένος τάφος ανήκε στον Ιησού. Αυτό που προσφέρουν είναι μια αρχαιολογική εικόνα της Ιερουσαλήμ του 1ου αιώνα που φαίνεται να ταιριάζει εντυπωσιακά με το τοπίο που περιγράφουν οι αρχαίες χριστιανικές πηγές.

Η έρευνα συνεχίζεται και οι αρχαιολόγοι αναμένεται να παρουσιάσουν νέα στοιχεία καθώς προχωρά η μελέτη των ευρημάτων.

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