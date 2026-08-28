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28.08.2026 13:20

Μητσοτάκης από Δυτική Μακεδονία: Όποιος λέει ότι μπορεί να υπάρξει επιστροφή στον λιγνίτη, λέει ψέματα

28.08.2026 13:20
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Οριστικό «στοπ» σε κάθε συζήτηση για πιθανή επιστροφή στην αξιοποίηση του λιγνίτη ως μέσου παραγωγής ενέργειας έβαλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση για την επένδυση της εταιρείας Wonderplant στην Πτολεμαΐδα.

Ο Κ. Μητσοτάκης είπε χαρακτηριστικά ότι «όποιος σας λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο λιγνίτη σας λέει ψέματα», εξηγώντας ότι πλέον «έχουμε στραφεί στις ΑΠΕ και στο φυσικό αέριο».

Ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι «θα κινητοποιήσουμε όλους τους διαθέσιμους πόρους για να στηρίξουμε τη Δυτική Μακεδονία σε αυτή τη δύσκολη μετάβαση, […] πολλά επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται με πολλές θέσεις εργασίας».

«Θα δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης οι οποίες θα είναι περισσότερες από αυτές που ήταν εξαρτημένες από το λιγνίτη», τόνισε και σημείωσε ότι «η σημερινή επένδυση κινείται ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός υπερασπίστηκε το ειδικό χωροταξικο για τη βιομηχανία. τονίζοντας ότι «ήταν αποτέλεσμα εκτενούς διαβούλευσης με την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα», και υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί «επιλογή αυτής κυβέρνησης να στηρίξει την βιομηχανία, τη μεταποίηση, την εξωστρέφεια».

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.08.2026 14:14
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