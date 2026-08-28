Μητσοτάκης από Δυτική Μακεδονία: Όποιος λέει ότι μπορεί να υπάρξει επιστροφή στον λιγνίτη, λέει ψέματα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Οριστικό «στοπ» σε κάθε συζήτηση για πιθανή επιστροφή στην αξιοποίηση του λιγνίτη ως μέσου παραγωγής ενέργειας έβαλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση για την επένδυση της εταιρείας Wonderplant στην Πτολεμαΐδα.

Ο Κ. Μητσοτάκης είπε χαρακτηριστικά ότι «όποιος σας λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο λιγνίτη σας λέει ψέματα», εξηγώντας ότι πλέον «έχουμε στραφεί στις ΑΠΕ και στο φυσικό αέριο».

Ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι «θα κινητοποιήσουμε όλους τους διαθέσιμους πόρους για να στηρίξουμε τη Δυτική Μακεδονία σε αυτή τη δύσκολη μετάβαση, […] πολλά επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται με πολλές θέσεις εργασίας».

«Θα δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης οι οποίες θα είναι περισσότερες από αυτές που ήταν εξαρτημένες από το λιγνίτη», τόνισε και σημείωσε ότι «η σημερινή επένδυση κινείται ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός υπερασπίστηκε το ειδικό χωροταξικο για τη βιομηχανία. τονίζοντας ότι «ήταν αποτέλεσμα εκτενούς διαβούλευσης με την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα», και υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί «επιλογή αυτής κυβέρνησης να στηρίξει την βιομηχανία, τη μεταποίηση, την εξωστρέφεια».

Διαβάστε επίσης

Επιμένει ο Μαρινάκης στο… πρέσινγκ στο ΠΑΣΟΚ για Ακρίτα: Να μας πουν γιατί κοροϊδεύουν τον κόσμο – Στο ίδιο «μήκος κύματος» και η Σδούκου

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα υπερασπίζεται την κυριαρχία της στο πεδίο, γι’ αυτό η Τουρκία αντιδρά – Ρηματική διακοίνωση για τα θαλάσσια πάρκα

Τουρκικό drone εντοπίστηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης – Άμεση αντιδραση ελληνικών F-16