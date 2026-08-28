Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα υπερασπίζεται την κυριαρχία της στο πεδίο, γι’ αυτό η Τουρκία αντιδρά – Ρηματική διακοίνωση για τα θαλάσσια πάρκα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τη θέση πως η Ελλάδα είναι «ενεργός δρώσα» στο πεδίο, υπερασπιζόμενη την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και γι’ αυτό η Τουρκία αντιδρά, διατύπωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης παρεμβαίνοντας στη Βουλή προκειμένου να απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία.

Απαντώντας στο ερώτημα του βουλευτή για τη στάση της Ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στα θαλάσσια πάρκα, και το αν θα μείνει σε ανακοινώσεις με ρητορικό και θεωρητικό περιεχόμενο για το διεθνές δίκαιο, ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε πως η κυβέρνηση έχει αποστείλει ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία και πως προτίθεται να αναλάβει περαιτέρω ενέργειες.

Υπογράμμισε πως «τα δύο θαλάσσια πάρκα τα οποία η τουρκική κυβέρνηση έχει θεσμοθετήσει με εσωτερική νομοθεσία είναι προφανώς αντίθετα στο διεθνές δίκαιο, δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα και δεν δεσμεύουν τη χώρα, αποτελούν δε και σαφή παραβίαση του ενωσιακού κεκτημένου».

Πρόσθεσε πως «ήδη έχει αποσταλεί ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία με αναλυτική καταγραφή των λόγων για τους οποίους η θεσμοθέτηση των δύο πάρκων αντίκειται στο διεθνές δίκαιο και δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα».

Επιπλέον σημείωσε πως «από την πρώτη στιγμή έχουν ενημερωθεί οι ευρωπαϊκές αρχές, οι θεσμοί γνωρίζουν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αύξηση της έντασης εκ μέρους της Τουρκίας και η Ελλάδα προτίθεται να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες για τα ζητήματα αυτά».

Επισήμανε δε πως «η ελληνική πολιτεία για πρώτη φορά είναι ενεργός δρώσα στη διπλωματία της με αποτέλεσμα οι αντιδράσεις να έρχονται από την Τουρκία». «Δεν παρακολουθούμε, εμείς ενεργούμε» τόνισε.

Και πρόσθεσε: «Οι αντιδράσεις της Τουρκίας έρχονται γιατί, για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο πεδίο. Αν ενοχλεί αυτό – αν ενοχλεί η ενεργητική μας διπλωματία – αυτό δεν είναι κάτι που μας αφορά. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την ισχύ της Ελλάδος για να την φέρουμε εκεί που δεν ήταν ποτέ».

Σε ό,τι αφορά τα τουρκικά περιβαλλοντικά θαλάσσια πάρκα ανέφερε πως «δεν περιλαμβάνουν όρους και περιορισμούς αλλά είναι συντεταγμένες οι οποίες πράγματι επειδή βρίσκονται εκτός χωρικών υδάτων και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας, βρίσκονται σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο».

Συγκρίσεις με το 2015 για μεταναστευτικό και παραβιάσεις

Στην πρωτολογία του ο Γιώργος Γερπαετρίτης, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι η Ελλάδα έχει ισχυρότερο διεθνές αποτύπωμα από ποτέ και μπορεί να διαχειριστεί οποιαδήποτε κρίση, παρέπεμψε στο παρελθόν και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, βάζοντας και την Ζωή Κωνσταντοπούλου στο κάδρο.

Απευθυνόμενος στον Αλ. Καζαμία και την αναφορά του ότι ο ελληνικός λαός ανησυχεί σημείωσε: «Όταν η αρχηγός σας ήταν μέρος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το 2015, θέλω να σας θυμίσω ποια ήταν η κατάσταση σε σχέση με τις παραβιάσεις, με το μεταναστευτικό στο Αιγαίο. Έχετε εικόνα ποια είναι σήμερα η εικόνα στο ανατολικό Αιγαίο; Από το ενάμισι εκατομμύριο παράτυπους μετανάστες που είχαμε το 2015 και 2016, σήμερα έχουμε μηδενίσει τις παράτυπες μεταναστευτικές ροές εξ ανατολών. Και αντ ‘αυτού έχουμε μία κατάσταση με τουριστική κίνηση μεγάλης κλίμακας από την Τουρκία που ενισχύει την τοπική οικονομία. Οι σκηνές της Μόριας και της Ειδομένης, που θυμάται ο ελληνικός λαός έχουν παρέλθει. Διότι η παρούσα κυβέρνηση γνωρίζει καλά να χειρίζεται τα διεθνή και γνωρίζει να αντιμετωπίζει κρίσεις. Το διεθνές αποτύπωμα της Ελλάδας, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήταν στο παρελθόν. Και η κατάσταση που έχουμε δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν».

«Αστοιχείωτοι οι ισχυρισμοί ότι ο Σέρμπος παραιτήθηκε γιατί διαβλέπει κρίση»

Επέμεινε δε πως «η ελληνική κυβέρνηση με την εξωτερική πολιτική της, τα τρία τελευταία χρόνια έχει κερδίσει σε όλα τα επίπεδα, γιατί σήμερα έχουμε το μεγαλύτερο διεθνές αποτύπωμα που είχαμε ποτέ με στρατηγικές συμμαχίες με όλους τους μεγάλους παίκτες τους γεωπολιτικούς».

Ο υπουργός Εξωτερικών ανέβασε τους τόνους στη δευτερολογία του όταν απάντησε στον Αλ. Καζαμία για την παραίτηση του Σ. Σέρμπου από τη θέση του συμβούλου του πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Σημείωσε ότι είναι «ανυπόστατοι» και «αστοιχείωτοι» οι ισχυρισμοί Καζαμία ότι ο πρώην σύμβουλος του πρωθυπουργού παραιτήθηκε επειδή «διαβλέπει κρίση» και δε συμφωνεί με τη στρατηγική της κυβέρνησης.

Επίσης, έντονα αντέδρασε στην παρατήρηση του Αλ. Καζαμία περί 700 τουρκικών εναέριων παραβιάσεων από τον Μάιο, απαντώντας ότι αυτές είναι 250 και πως παρουσιάζουν σημαντική ύφεση σε σχέση με το παρελθόν.

Τέλος, σε σχέση με τις επικρίσεις Καζαμία για τη συμμαχία με το Ισραήλ, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αντέδρασε έντονα, τονίζοντας ότι η χώρα δε θα διακόψει τις διεθνείς συμμαχίες της επειδή αντιδρά η Τουρκία. «Ήρθατε να μας πείτε να σταματήσουμε την διεθνή συμμαχία με το Ισραήλ γιατί ενοχλεί την Τουρκία; Η στάση σας είναι ανεύθυνη», είπε σε υψηλούς τόνους.

Διαβάστε επίσης:

Επιμένει ο Μαρινάκης στο… πρέσινγκ στο ΠΑΣΟΚ για Ακρίτα: Να μας πουν γιατί κοροϊδεύουν τον κόσμο

ΕΛ.Α.Σ.: Συνεδρίαση των τομεαρχών υπό τον Τσίπρα – Στην τελική ευθεία για την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος στη Θεσσαλονίκη

Τουρκικό drone εντοπίστηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης – Άμεση αντιδραση ελληνικών F-16