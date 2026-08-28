ΕΛ.Α.Σ.: Συνεδρίαση των τομεαρχών υπό τον Τσίπρα – Στην τελική ευθεία για την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος στη Θεσσαλονίκη

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Οι τελευταίες «πινελιές» στο οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ. που θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου μπαίνουν με τις συνεδριάσεις των οργάνων σήμερα και αύριο.

Σήμερα στις 12 το μεσημέρι πραγματοποιείται συνεδρίαση των 50 τομεαρχών (στο ξενοδοχείο The FictionAthens, στο Μαρούσι) η οποία θα ανοίξει με εισήγηση του Αλέξη Τσίπρα. Ακολούθως, αύριο Σάββατο θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή, στον ίδιο χώρο.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει κατευθυντήριες για τη νέα πολιτική σεζόν, όπου η ΕΛ.Α.Σ. τρεις μήνες μετά την ίδρυσή της μπαίνει στα βαθιά και καλείται να αφήσει πίσω της την περίοδο χάριτος. Και θα προετοιμάσει το έδαφος για την ερχόμενη Τετάρτη όπου θα γίνει η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος. Υπενθυμίζεται πως την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ο Αλέξης Τσίπρας θα επισκεφθεί ξανά τη Θεσσαλονίκη για την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ.

Συνολικό σχέδιο και άμεσα μέτρα

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες το πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ. δε θα περιορίζεται αυστηρά στην οικονομία, αλλά θα αποτελεί ένα συνολικό συνεκτικό σχέδιο για τη χώρα του 2030.

Με βάση ένα γενικό περίγραμμα που δίνουν στελέχη του επιτελείου της ΕΛ.Α.Σ. το πρόγραμμα θα διέπεται από 4 βασικούς άξονες:

-Αντιμετώπιση της ακρίβειας κι ενίσχυση των εισοδημάτων

-Στήριξη της εργασίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες έμειναν έξω από το Ταμείο Ανάκαμψης

-Ενίσχυση του κοινωνικού κράτους

-Αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου.

Σε ό,τι αφορά το τελευταίο σε συνέντευξή του στον κυριακάτικο Τύπου (Real News), ο Γραμματέας της ΕΛ.Α.Σ. Μίλτος Χατζηγιαννάκης είχε επισημάνει πως το μείζον για την ΕΛ.Α.Σ. είναι αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, «το πώς δηλαδή θα μεγαλώσουμε την πίτα της ανάπτυξης και πώς εκείνη θα μοιραστεί δίκαια στην πλειονότητα του ελληνικού λαού». Κατά τον ίδιο, «η Ελλάδα έχασε μια μεγάλη ευκαιρία με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας τα προηγούμενα χρόνια, δεν πρέπει να χάσει και τα χρόνια που βρίσκονται μπροστά μας».

Βέβαια, στόχος δεν είναι μόνο να παρουσιαστούν πολιτικές που αφορούν στο μέλλον, αλλά και μέτρα για την άμεση αντιμετώπιση ζητημάτων σήμερα. Αναμένεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας στις 2 Σεπτεμβρίου θα προτείνει και μέτρα σε σχέση με τη φορολογία, την ενέργεια, την ακρίβεια και τη στέγη.

Επαφές Τσίπρα με φορείς

Χθες, για μία ακόμη φορά υπογράμμισε τη θέση της ΕΛ.Α.Σ. για την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), Γιώργο Καββαθά και με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε για τη συνάντηση η ΕΛ.Α.Σ. επί τάπητος τέθηκαν τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τους επαγγελματοβιοτέχνες, οι προτεραιότητες των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων καθώς και των αυτοαπασχολούμενων, τα ζητήματα διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους οι έμμεσοι φόροι, ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών. Μάλιστα, με τους δύο φορείς υπήρξε συμφωνία για το θέμα του τέλους επιτηδεύματος, την κατάργηση του οποίου έχει προαναγγείλει ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. Αλέξης Τσίπρας.

Συζητήθηκαν επίσης το ζήτημα της πρόσβασης σε εργαλεία χρηματοδότησης, το στεγαστικό ζήτημα άλλα και θέματα εργασιακά και ασφαλιστικά με επίκεντρο την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Επίσης, με αφορμή τα χθεσινά γεγονότα στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Λέσβου, η ΕΛ.Α.Σ. εξέφρασε τη στήριξή της στους κτηνοτρόφους και προανήγγειλε την παρουσίαση ων προτάσεών της για τη στήριξη της πραγματικής παραγωγής και την ανασυγκρότηση της υπαίθρου στη ΔΕΘ

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