ΕΛ.Α.Σ. υπέρ Ακρίτα: «Είναι πολύ αξιόλογη» λέει η Κουφονικολάκου – Καταλόγισε στην κυβέρνηση «καθεστωτισμό» και «αδωνισμό»

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Την στήριξή της στην Έλενα Ακρίτα εξέφρασε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. Θεώνη Κουφονικολάκου, μιλώντας το πρωί στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ και στην εκπομπή των Α. Αντζολέτου και Γ. Καντέλη «Στον εξώστη». Ανέφερε ότι η Έλενα Ακρίτα είναι ένα πολύ αξιόλογο άτομο με σημαντικές παρεμβάσεις, ενώ ταυτόχρονα καταλόγισε στην κυβέρνηση «καθεστωτισμό» και «αδωνισμό».

Ειδικότερα, κληθείσα να σχολιάσει τη στάση της ΝΔ απέναντι στην Έλενα Ακρίτα και την άποψη ότι είναι πολύ «τοξική» και γι’ αυτό δεν την ψηφίζει για αντιπρόεδρο της Βουλής, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. σχολίασε πως διαφωνεί.

Και πρόσθεσε: «εγώ θεωρώ ότι είναι ένας πάρα πολύ αξιόλογος άνθρωπος, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, σε κρίσιμα πεδία». «Βλέπω σε αυτή την κριτική» συνέχισε, «αυτό που επιβεβαιώνεται και με άλλες πρακτικές της Νέας Δημοκρατίας, όπως με την εργαλειοποίηση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας στην περίπτωση των Εξεταστικών, βλέπω μία έκδηλη τάση καθεστωτισμού».

Άλλωστε, στην αρχή της συνέντευξή της, όταν ρωτήθηκε για τα περί «απρέπειας» που καταλόγισε η κυβέρνηση στον Αλέξη Τσίπρα για την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη πριν τον πρωθυπουργό, η Θεώνη Κουφονικολάκου καταλόγισε γενικότερα στην κυβερνητική παράταξη πρακτικές «αδωνισμού», ότι δηλαδή έχει ως τακτική το να παράγει θόρυβο.

«Δεν ασχολούμαστε» ανέφερε, «είμαστε επικεντρωμένοι στη σκληρή δουλειά που μας περιμένει τις επόμενες μέρες. Η Νέα Δημοκρατία γενικά όλο αυτό το διάστημα προκαλεί θόρυβο, είναι αυτό που περιγράφουμε πολύ συχνά και ως φαινόμενο “αδωνισμού”, κινείται μεταξύ τοξικότητας και θεατρικών τρικ απεικόνισης της πραγματικότητας».

Η κ. Κουφονικολάκου απέδωσε την τακτική αυτή σε μια προσπάθεια να απομακρυνθεί η συζήτηση από την οικονομία. Σημείωσε ότι είναι δύσκολο για την κυβέρνηση να ανταποκριθεί στη σύγκριση με το 2019 και το τότε επίπεδο διαβίωσης των πολιτών. «Είναι δύσκολο», είπε, «γιατί οι πολίτες λένε στις δημοσκοπήσεις, πως ήταν καλύτερα από πλευράς ακρίβειας, ήταν μικρότερη η στεγαστική επιβάρυνση, ήταν 40% – 45% μικρότεροι οι λογαριασμοί και η χώρας μας αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις και στην αγοραστική δύναμη». Σημείωσε ότι το μέσο εισόδημα για τους Έλληνες είναι 18.000 ευρώ όταν είναι 40.000 ο μέσος ετήσιος ευρωπαϊκός μισθός, ενώ αναφέρθηκε σε ενεργειακή φτώχεια, στεγαστική επιβάρυνση, φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού λόγω φτώχειας, μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας. Τόνισε ακόμη πως ήταν «επώδυνο» για την κυβέρνηση το ότι η Ελλάδα κατέγραψε τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των ανεπτυγμένων κρατών – μελών του ΟΟΣΑ πρόσφατα, σε ό,τι αφορά το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα. Άρα, εκτίμησε, δημιουργείται θόρυβος γι’ αυτούς τους λόγους.

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