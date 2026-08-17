Αλέξης Τσίπρας: Οι δύο εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη, οι δεύτερες εκλογές και η κυριαρχία στην Κεντροαριστερά – Στόχοι και άγχη προς τις κάλπες

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Δύο φορές μέσα σε μία εβδομάδα θα βρεθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, επιχειρώντας να περάσει από τη φάση της πολιτικής επιστροφής στη φάση της διεκδίκησης της εξουσίας. Το πρώτο στοίχημα είναι να καταστήσει αδιαμφισβήτητη τη δεύτερη θέση της ΕΛΑΣ και την ηγεμονία της στον προοδευτικό χώρο. Το πολύ δυσκολότερο είναι να πείσει ότι μπορεί πραγματικά να απειλήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η Θεσσαλονίκη θα αποτελέσει στις αρχές Σεπτεμβρίου το πρώτο μεγάλο τεστ για τη νέα πολιτική περίοδο του Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ σχεδιάζει διπλή εμφάνιση στην πόλη, με διαφορετικό αλλά συμπληρωματικό πολιτικό περιεχόμενο. Στις 2 Σεπτεμβρίου θα παρουσιάσει την οικονομική πρόταση του κόμματός του και μία εβδομάδα αργότερα, στις 9 Σεπτεμβρίου, θα επιστρέψει για την παρουσία του στη ΔΕΘ και τη συνέντευξη Τύπου.

Οι δύο εμφανίσεις συνθέτουν ουσιαστικά μία ενιαία πολιτική επιχείρηση: ο Τσίπρας θέλει να αποδείξει ότι η ΕΛΑΣ δεν είναι απλώς το κόμμα που ανακάτεψε την τράπουλα της αντιπολίτευσης, αλλά η δύναμη που μπορεί να διεκδικήσει την κυβέρνηση από τη ΝΔ.

Και για να φτάσει εκεί πρέπει πρώτα να κερδίσει οριστικά μία άλλη μάχη: αυτή της Κεντροαριστεράς.

Πρώτος στόχος: Να τελειώσει η συζήτηση για τη δεύτερη θέση

Μέχρι στιγμής οι δημοσκοπήσεις ευνοούν σαφώς τον Τσίπρα. Η ΕΛΑΣ έχει εγκατασταθεί στη δεύτερη θέση στις περισσότερες μετρήσεις, αφήνοντας πίσω το ΠΑΣΟΚ.

Η Prorata τον Ιούλιο κατέγραψε την ΕΛΑΣ στο 15,5%, με το ΠΑΣΟΚ στο 8,5%, ενώ στην Interview του Ιουνίου η σχέση ήταν σαφώς πιο ανταγωνιστική: 14,5% για την ΕΛΑΣ και 12,3% για το ΠΑΣΟΚ. Η Metron Analysis έδωσε αργότερα 17,1% στην ΕΛΑΣ, πίσω από τη ΝΔ του 30,4%.

Το τελευταίο γκάλοπ της Marc πριν από τον Αύγουστο επιβεβαίωσε την ίδια βασική εικόνα: ΝΔ πρώτη, ΕΛΑΣ δεύτερη, ΠΑΣΟΚ τρίτο, αλλά με τη διαφορά Τσίπρα–Μητσοτάκη να παραμένει μεγάλη.

Αυτό ακριβώς περιγράφει ταυτόχρονα την επιτυχία και το πρόβλημα του πρώην πρωθυπουργού. Έχει κερδίσει μέχρι στιγμής τον Ανδρουλάκη. Δεν έχει πλησιάσει ακόμη αρκετά τον Μητσοτάκη.

Από «δεύτερος» σε υποψήφιο πρωθυπουργό

Γι’ αυτό η Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να είναι απλώς μία καλή επικοινωνιακή εμφάνιση. Ο Τσίπρας χρειάζεται πλέον να αλλάξει κατηγορία. Το ότι η ΕΛΑΣ πέρασε το ΠΑΣΟΚ ήταν αρκετό για τους πρώτους μήνες. Από το φθινόπωρο όμως το πραγματικό ερώτημα θα είναι διαφορετικό: μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία;

Ο ίδιος έχει ήδη σηκώσει τον πήχη επικίνδυνα ψηλά. Έχει δηλώσει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «ξέρει ότι στη δεύτερη κάλπη θα χάσει», προσθέτοντας μάλιστα ότι η ΕΛΑΣ θα δώσει τη μάχη για να τον νικήσει από την πρώτη.

Πολιτικά, πάντως, η ιδιαίτερη αναφορά στις δεύτερες εκλογές έχει τη σημασία της.Ο Τσίπρας γνωρίζει ότι με τους σημερινούς συσχετισμούς η ΝΔ παραμένει καθαρό φαβορί για την πρωτιά στην πρώτη αναμέτρηση. Η στρατηγική του επομένως φαίνεται να στηρίζεται σε μια δυναμική δύο σταδίων: να μειώσει δραστικά τη διαφορά στην πρώτη κάλπη και να μετατρέψει τη δεύτερη σε πραγματικό ντέρμπι εξουσίας.

Για να αποκτήσει όμως αξιοπιστία αυτό το σενάριο, το 15%-17% δεν αρκεί. Χρειάζεται άνοδος και μάλιστα ισχυρή.

Το οικονομικό πρόγραμμα ως τεστ κυβερνησιμότητας

Εδώ αποκτά ιδιαίτερη σημασία η πρώτη εμφάνιση της 2ας Σεπτεμβρίου. Το οικονομικό πρόγραμμα είναι ίσως το σημαντικότερο χαρτί της ΕΛΑΣ για να περάσει από την καταγγελία στην κυβερνητική πρόταση.

Οι βασικοί άξονες έχουν ήδη περιγραφεί: κοινωνικό κράτος, φορολογική δικαιοσύνη και δημοσιονομική σταθερότητα. Ο Τσίπρας επιμένει ότι οι προτάσεις θα είναι πλήρως κοστολογημένες και βιώσιμες, επιχειρώντας προφανώς να προλάβει την κυβερνητική επίθεση περί «λεφτόδεντρων» και την αναπόφευκτη επιστροφή στο «Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης» του 2014.

Άλλωστε, η ΝΔ έχει ήδη αρχίσει αυτή την επίθεση. Και εδώ βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα προσωπικά στοιχήματα του Τσίπρα: να πείσει ότι ο πολιτικός του 2026 διαθέτει την εμπειρία που δεν διέθετε ο πρωθυπουργός του 2015.

Η φράση του «τώρα ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω» δεν είναι τυχαία. Αποτελεί τον πυρήνα της προσπάθειάς του να μετατρέψει το κυβερνητικό παρελθόν από βαρίδι σε πλεονέκτημα εμπειρίας.

Αντίπαλος ο Μητσοτάκης, ανταγωνιστής ο Ανδρουλάκης

Υπάρχει όμως και η δεύτερη μάχη. Ο Τσίπρας επιδιώκει να εμφανίζεται μετωπικός απέναντι στη ΝΔ, αποφεύγοντας έναν νέο εμφύλιο στην Κεντροαριστερά. Η λογική είναι σαφής: εάν θέλει αύριο να διεκδικήσει προοδευτική κυβέρνηση, δεν μπορεί σήμερα να καίει τις γέφυρες με εκείνους που ενδέχεται να χρειαστεί.

Γι’ αυτό και η διάκριση που έκανε πρόσφατα για τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις έχει πολιτική σημασία: δεν είναι εχθροί, είναι ανταγωνιστές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι χαρίζεται στο ΠΑΣΟΚ. Το ακριβώς αντίθετο. Ο στόχος της ΕΛΑΣ είναι να παγιώσει τέτοια απόσταση από τη Χαριλάου Τρικούπη ώστε, όταν τεθεί ζήτημα προοδευτικής διακυβέρνησης, να μην υπάρχει ουσιαστική αμφισβήτηση για το ποιος διαθέτει την πολιτική πρωτοκαθεδρία.

Ήδη στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ η συζήτηση έχει ανοίξει. Ο Χάρης Δούκας έχει υποστηρίξει ότι ο αντίπαλος είναι ο Μητσοτάκης και όχι ο Τσίπρας και έχει μιλήσει για συνεργασία ΠΑΣΟΚ–ΕΛΑΣ με επικεφαλής εκείνον που θα προηγείται εκλογικά.

Αυτό ακριβώς είναι το μοντέλο που συμφέρει περισσότερο τον Τσίπρα: η κάλπη να αποφασίσει την ηγεμονία στον χώρο και όχι μία εκ των προτέρων συμφωνία κορυφής.

Οι δύο… «Θεσσαλονίκες» και το πραγματικό άγχος

Έτσι, οι δύο εμφανίσεις του Σεπτεμβρίου έχουν δύο διαφορετικούς αποδέκτες.

Η πρώτη απευθύνεται κυρίως στην κοινωνία: έχουμε εναλλακτικό οικονομικό σχέδιο και μπορούμε να κυβερνήσουμε.

Η δεύτερη είναι βαθύτερα πολιτική: είμαστε ο αντίπαλος της ΝΔ και ο βασικός πόλος γύρω από τον οποίο μπορεί να συγκροτηθεί η επόμενη προοδευτική πλειοψηφία.

Αυτό είναι το σχέδιο. Υπάρχει όμως και το άγχος. Γιατί μετά τη Θεσσαλονίκη η περίοδος χάριτος της «επιστροφής Τσίπρα» ουσιαστικά τελειώνει. Η ΕΛΑΣ θα έχει κόμμα, στελέχη, πρόγραμμα και αρχηγό πρώην πρωθυπουργό. Θα πρέπει πλέον να παράγει δημοσκοπική άνοδο και όχι απλώς ενδιαφέρον.

Ο Τσίπρας έχει κερδίσει μέχρι στιγμής τη μάχη για το ποιος ηγείται της αντιπολίτευσης. Από τον Σεπτέμβριο αρχίζει η πολύ δυσκολότερη: να αποδείξει ότι μπορεί να κερδίσει και τη μάχη για την κυβέρνηση.

Διαβάστε επίσης

Σαμαρίνα: Έδιωξαν κυβερνητικά στελέχη από τον «Τρανό Χορό» – Σδούκου, Χαρακόπουλο και Γκιουλέκα



Σε ταβέρνα στα Χανιά η οικογένεια Μητσοτάκη για την γιορτή της Μαρέβας

Οι… στόχοι της ΔΕΘ: Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι, επιχειρήσεις στο «πακέτο» Μητσοτάκη