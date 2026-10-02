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02.10.2026 00:59

Νέα επίθεση των Χούθι στη Σαουδική Αραβία – Αναχαιτίστηκαν drones και βαλλιστικοί πύραυλοι

02.10.2026 00:59
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Η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε την Πέμπτη, 1/10, ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε τέσσερα drones που εκτοξεύτηκαν από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης εναντίον της πόλης Χαμίς Μουσάιτ, καθώς και δύο βαλλιστικούς πυραύλους πάνω από τη Χαμίς Μουσάιτ και την Τζαζάν, αμφότερες στο νότιο τμήμα του βασιλείου.

Οι αναχαιτίσεις σημειώθηκαν σε μια περίοδο κλιμάκωσης των εχθροπραξιών μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι – οι οποίοι πρόσκεινται στο Ιράν – καθώς το υεμενίτικο κίνημα ανταρτών έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον της σαουδαραβικής επικράτειας.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.10.2026 02:25
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