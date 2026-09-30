Good Job Nicky: Συγκίνησε ερμηνεύοντας το «Ποτέ Ποτέ» του Μαζωνάκη – Το τραγούδι έχει γράψει ο Γιάννης Πάριος (Video)

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Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή χάρισε ο Good Job Nicky στο κοινό ανοίγοντας τη συναυλία του Slimane στη σκηνή του Λυκαβηττού, όταν επέλεξε να τραγουδήσει το «Ποτέ Ποτέ» που ο πατέρας του, Γιάννης Πάριος, είχε γράψει για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media, ο Good Job Nicky εμφανίζεται με ένα σκούφο και ένα πουλόβερ στη σκηνή, να τραγουδάει με ιδιαίτερη συγκίνηση το κομμάτι του καλλιτέχνη που πρόσφατα έφυγε από τη ζωή.

Το «Ποτέ Ποτέ» του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών και έκτοτε, συνάδελφοί του τον τιμούν, εντάσσοντας στο πρόγραμμά τους τόσο παλιά όσο και νέα κομμάτια του.

«Να το ξέρετε σας αγαπούσε όλους»

Λίγες μέρες μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, στις 13 Σεπτεμβρίου, ο Good Job Nicky είχε μιλήσει με δάκρυα στα μάτια για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Σήμαινε πάρα πολλά για εμένα. Μας έδειξε ειλικρινέστατα τι πάει να πει ελεύθερος άνθρωπος, γούσταρε πάρα πολύ αυτό που έκανε, τον κρατούσε παιδί, ζωντανό, ελεύθερο. Πραγματικά ελπίζω να του το δείξαμε ότι τον αγαπούσαμε, τον αγαπούσαμε και μας αγαπούσε γιατί να το ξέρετε σας αγαπούσε όλους. Να δείχνετε ότι αγαπάτε γιατί ένας άνθρωπος σαν τον Γιώργο που το έδειχνε με κάθε ευκαιρία, έπαιρνε τηλέφωνο από το πουθενά για να δείξει το ενδιαφέρον του, ήταν ένα πολύ ευαίσθητο πλάσμα. Να δείχνετε ότι αγαπάτε τους ανθρώπους που σας ενδιαφέρουν» είχε πει, χωρίς να μπορεί να κρύψει τη συκίνησή του.

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