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ΜΟΥΣΙΚΗ

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29.09.2026 11:41

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα o Anyma – Mεταμορφώνει το ΟΑΚΑ στο επιβλητικό απόκοσμο σύμπαν του ÆDEN (Video/Photos)

29.09.2026 11:41
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Ο Anyma έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στις 31 Οκτωβρίου, με το νέο του show ÆDEN μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella, παρουσιάζοντας στο ΟΑΚΑ το ÆDEN, το ολοκαίνουργιο live show του και την πιο φιλόδοξη παραγωγή του.

Η Αθήνα γίνεται μία από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές στάσεις της παγκόσμιας περιοδείας που ξεκίνησε από το Coachella 2026 με sold-out εμφανίσεις σε Βρυξέλλες, Λονδίνο και Γκντανσκ, το ÆDEN συνδυάζει μουσική, ψηφιακή τέχνη, κινηματογραφική αφήγηση και τεχνολογία αιχμής σε μια μνημειώδη, immersive audiovisual εμπειρία – σχεδιασμένη να βιωθεί ζωντανά, σε μεγάλη κλίμακα..

Για το ελληνικό κοινό είναι η πρώτη ευκαιρία να δει ζωντανά στην Ελλάδα έναν από τους πιο ενδιαφέροντες καλλιτέχνες της σύγχρονης ηλεκτρονικής σκηνής, σε μια ιδιαίτερα δυναμική στιγμή της διεθνούς πορείας του.

Πίσω από τον Anyma βρίσκεται ο Matteo Milleri, DJ, παραγωγός και καλλιτέχνης, γνωστός για τις πρωτοποριακές techno συνθέσεις, τα visuals και τα live shows του. Το 2024 έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης ηλεκτρονικής μουσικής που πραγματοποίησε residency στο Sphere Las Vegas, με 200.000 θεατές και 12 εμφανίσεις.

Ακολούθησαν headline sets σε μερικά από τα σημαντικότερα διεθνή φεστιβάλ, residency στο [UNVRS] της Ibiza, το sold-out Quantum Genesys στις Πυραμίδες της Γκίζας και, τον Απρίλιο του 2026, η πρεμιέρα του ÆDEN στο Coachella.

Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου το ΟΑΚΑ μεταμορφώνεται για το ÆDEN σε έναν τεράστιας κλίμακας καθηλωτικό ψηφιακό κόσμο. Η χαρακτηριστική οπτική γλώσσα του Anyma, τα τρισδιάστατα ψηφιακά περιβάλλοντα, τα μνημειώδη visuals, ο συγχρονισμένος φωτισμός και ο σχεδιασμός ήχου συνθέτουν μια μοναδική και πρωτοποριακή immersive audiovisual εμπειρία.

  • ANYMA presents ÆDEN – Athens
  • Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026
  • Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) – Τείχος των Εθνών

Εισιτήρια ΕΔΩ

Το Anyma presents ÆDEN Athens παρουσιάζεται από τις P+US, Primer Music Festival και Dreamstar Events.

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