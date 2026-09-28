Ξέφυγε η κατάσταση στα Άνω Λιόσια: «Τα έχετε κάνει σκ@@@, είμαι εγώ ο μ@@@@@ εδώ πέρα», φώναζε εκπαιδευτικός σε νήπια – Δέχθηκε επίθεση

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Προβληματισμό για την ψυχική ισορροπία των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα σχολεία δημιουργεί βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο φαίνεται η διευθύντρια του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων σε έξαλλη κατάσταση να φωνάζει σε μικρά παιδιά.

«Έτσι και χαλάσετε πράγματα του σχολείο, σας έφαγα», λέει σε παρέα νηπίων. Στην συνέχεια παίρνει μία καρέκλα και λέει «Οχιά διμούτσουνη δεν θα την ξαναπειράξετε. Εδώ την θέλουμε. Δεν είναι το σπίτι σου».

«Τα έχετε κάνει σκατά, είμαι εγώ ο μαλάκας εδώ πέρα», φωνάζει σε άλλο σημείο και δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται ότι μιλάει σε παιδιά.

Όταν περαστικός παρεμβαίνει δεν αλλάζει το ύφος της και του ζητάει τον λόγο. «Ό,τι θέλω θα κάνω ρε, ξέρεις τι έκαναν; Χαλάνε το σχολείο και εγώ το φτιάχνω κάθε μέρα».

Ο περαστικός επιμένει και τη ρωτά γιατί φωνάζει. «Θα φωνάζω όσο θέλω, χάλασαν το σχολείο, τα πληρώνεις εσύ και η μάνα σου αυτά», απαντά.

Την περασμένη χρονιά απασχόλησαν αρκετά περιστατικά τη δημοσιότητα με εκπαιδευτικούς που παρότι αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα, συνέχιζαν να υπηρετούν σε σχολικές μονάδες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν γίνει γνωστά οι διοικητικές υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας είχαν εντοπίσει περίπου 2.500 «αδυνατούντες» εκπαιδευτικούς.

Επιτέθηκαν στη διευθύντρια του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων

Εντωμεταξύ, η διευθύντρια του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων που φαίνεται στο βίντεο φέρεται να δέχθηκε σωματική επίθεση.

Το περιστατικό καταδίκασε απερίφραστα με ανακοίνωσή της η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Η ΠΔΕ δηλώνει ότι παρέχει πλήρη ηθική, διοικητική και νομική στήριξη στην εκπαιδευτικό. Παράλληλα, έχει κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία για την απόδοση ευθυνών, ενώ ενεργοποιήθηκαν υποστηρικτικές δομές για την ψυχολογική στήριξη της σχολικής κοινότητας.

«Με αφορμή το απαράδεκτο και βαθύτατα θλιβερό περιστατικό σωματικής βιαιοπραγίας και τραυματισμού εκπαιδευτικού εντός σχολικής μονάδας της Δυτικής Αττικής, ο Αν. Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προβαίνει στην ακόλουθη δήλωση:

Καταδικάζουμε απερίφραστα και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη σωματική επίθεση εις βάρος λειτουργού της εκπαίδευσης κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Κάθε πράξη βίας μέσα στον φυσικό χώρο του σχολείου αποτελεί ευθεία προσβολή όχι μόνο κατά της σωματικής ακεραιότητας και της τιμής του εκπαιδευτικού, αλλά και κατά του ίδιου του θεσμού του Δημόσιου Σχολείου.

Ως Διοίκηση, ξεκαθαρίζουμε ότι επιδεικνύουμε μηδενική ανοχή. Στεκόμαστε από την πρώτη στιγμή έμπρακτα στο πλευρό της συναδέλφου μας, παρέχοντάς της πλήρη Ηθική, Διοικητική και Νομική κάλυψη.

Υπενθυμίζεται προς πάσα κατεύθυνση, ότι η Πολιτεία έχει θωρακίσει το σχολικό περιβάλλον. Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Νόμου 5090/2024, ο οποίος τροποποίησε το άρθρο 168 του Ποινικού Κώδικα (Διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας): Όποιος εισέρχεται σε χώρο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με οποιονδήποτε τρόπο (ύβρεις, απειλές, φωνασκίες) διαταράσσει τη λειτουργία του, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή.Εάν η πράξη αυτή συνδέεται με πρόκληση βιαιοπραγίας, ο νόμος προβλέπει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή.

Οι αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την άμεση εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας και την πλήρη απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών στον/στους υπαίτιους. Παράλληλα, έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι υποστηρικτικές δομές της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την ψυχολογική στήριξη της σχολικής κοινότητας.Το σχολείο είναι και θα παραμείνει χώρος Ασφάλειας, Παιδείας, Δημοκρατίας και Πολιτισμού.

Εκφράζουμε τις θερμότερες ευχές μας στην τραυματία εκπαιδευτικό για ταχεία ανάρρωση.Ο Αν. Περιφερειακός Δ/ντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ΑττικήςΔιονύσιος Κ. Αναστασόπουλος Δρ».

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