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26.09.2026 17:14

Το κουμπί στο αυτοκίνητο που πολλοί δεν το ξέρουν και βοηθά να βλέπουμε καλύτερα στη βροχή

26.09.2026 17:14
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Η βροχή δεν επηρεάζει μόνο το παρμπρίζ του αυτοκινήτου. Σε πολλές περιπτώσεις, το πραγματικό πρόβλημα εμφανίζεται στους εξωτερικούς καθρέπτες, όπου το νερό συσσωρεύεται και αλλοιώνει την εικόνα προς τα πίσω.

Το αποτέλεσμα είναι λιγότερη πληροφόρηση για τον οδηγό και περισσότερη ένταση, ειδικά σε κίνηση ή στον αυτοκινητόδρομο. Σύμφωνα με το autotypos.gr, σε αρκετά αυτοκίνητα υπάρχει ήδη μια λειτουργία που έχει σχεδιαστεί ακριβώς για να αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση.

Πώς λειτουργεί στην πράξη

Σε πολλά σύγχρονα μοντέλα, οι εξωτερικοί καθρέπτες διαθέτουν ενσωματωμένη θέρμανση. Η ενεργοποίησή της δεν γίνεται με ξεχωριστό διακόπτη, αλλά συνδέεται με το σύστημα αποθάμβωσης του πίσω τζαμιού.

Όταν ο οδηγός πατήσει το συγκεκριμένο κουμπί, δεν καθαρίζει μόνο το πίσω παρμπρίζ, αλλά θερμαίνεται και η επιφάνεια των καθρεπτών.

Η ελαφριά άνοδος της θερμοκρασίας αρκεί ώστε οι σταγόνες της βροχής να μην παραμένουν πάνω στο γυαλί. Είτε εξατμίζονται πιο γρήγορα είτε «σπάνε» και κυλούν προς τα έξω, επιτρέποντας καθαρότερη εικόνα χωρίς συνεχή ανάγκη για ρύθμιση ή καθάρισμα.

Γιατί πολλοί οδηγοί δεν το γνωρίζουν

Η συγκεκριμένη λειτουργία συχνά περνά απαρατήρητη, γιατί δεν αναφέρεται εμφανώς στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Σε αρκετές περιπτώσεις, ο οδηγός θεωρεί ότι το κουμπί αφορά αποκλειστικά το πίσω τζάμι και δεν υποψιάζεται ότι επηρεάζει και τους καθρέπτες. Επιπλέον, δεν είναι στάνταρ σε όλα τα επίπεδα εξοπλισμού, κάτι που δημιουργεί σύγχυση.

Πότε δεν ισχύει

Αν το αυτοκίνητο δεν διαθέτει θερμαινόμενους καθρέπτες, η ενεργοποίηση της αποθάμβωσης δεν θα έχει καμία επίδραση πάνω τους. Η λειτουργία εξαρτάται αποκλειστικά από τον εξοπλισμό του μοντέλου και όχι από το ίδιο το κουμπί.

Τι κρατάμε

Η κακή ορατότητα στους καθρέπτες στη βροχή επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια

Σε πολλά αυτοκίνητα οι καθρέπτες θερμαίνονται αυτόματα μαζί με το πίσω τζάμι

Η λειτουργία ενεργοποιείται χωρίς ξεχωριστό διακόπτη

Πολλοί οδηγοί δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει

Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου

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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το κουμπί στο αυτοκίνητο που πολλοί δεν το ξέρουν και βοηθά να βλέπουμε καλύτερα στη βροχή

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