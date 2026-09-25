Στο Λονδίνο η Ελένη Μενεγάκη – «Ένα κεφάλαιο κλείνει και ένα καινούργιο ανοίγει» (Photos)

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Στο Λονδίνο ταξίδεψε η Ελένη Μενεγάκη, με την παρουσιάστρια που παραμένει ενεργή στα social media, να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από αυτή την όμορφη «απόδρασή» της από την καθημερινότητα.

Δημοσίευσε τόσο φωτογραφίες από το αεροδρόμιο, όσο και νυχτερινά πλάνα με το φωτισμένο Λονδίνο, ωστόσο, δεν έκανε γνωστό τον λόγο αυτού του ταξιδιού. Από τα στιγμιότυπα φαίνεται, πάντως, πως μαζί με την παρουσιάστρια ήταν η κόρη της.

«Κάπου ανάμεσα στις βόλτες στο Λονδίνο, στις μικρές μας στιγμές και στις πιο σφιχτές αγκαλιές, ένα κεφάλαιο κλείνει και ένα καινούργιο ανοίγει» έγραψε η Ελένη Μενεγάκη στη λεζάντα της ανάρτησης.

Σημειώνεται, πως η Βαλέρια Λάτσιου αποφοίτησε το καλοκαίρι από το Λύκειο και πρόκειται να σπουδάσει στο London School of Economics and Political Science, το γνωστό LSE.



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