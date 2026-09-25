Πλάκα: Θρίλερ στο κτίριο που κατέρρευσε στη Λυσικράτους – Έρευνα με σκύλους για δύο αγνοούμενους μετά την ισχυρή έκρηξη

Takeaways by to pontiki AI Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί σε τριώροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, προκαλώντας την κατάρρευση του οικήματος και την εκδήλωση πυρκαγιάς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν δύο γυναίκες από διπλανό κτίριο, ενώ ένας άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό ενός ηλικιωμένου ζευγαριού που διέμενε στον δεύτερο όροφο και αγνοείται.

Τα πρώτα στοιχεία υποδεικνύουν πιθανή διαρροή φυσικού αερίου ως αιτία της έκρηξης, με το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής να διεξάγει έρευνα.

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Ένα θρίλερ με πολύ αγωνία βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα, μετά την ισχυρότατη έκρηξη που σημειώθηκε λίγο μετά τις 07.30 σε παλιό διώροφο κτίριο.

Το κτίριο που κατέρρευσε βρίσκεται στην οδό Λυσικράτους 15. Ήταν τριώροφο με τον ισόγειο χώρο να είναι ακατοίκητο, στον 1ο όροφο το διαμέρισμα χρησιμοποιούνταν ως (Airbnb) και στον 2ο όροφο διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι.

Επομένως, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου ζευγαριού που αγνοείται. Οι Αρχές πραγματοποιούν έρευνες στα συντρίμμια με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους

Με μικροκάμερες οι ομάδες της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΜ προσπαθούν να εντοπίσουν κάποιο σημείο που να είναι προσβάσιμο, ώστε να μπορέσουν να ελέγξουν αν είναι εφικτό να εισέλθουν και να αναζητήσουν τα δύο άτομα.

Στο σημείο όπου το κτίριο κατέρρευσε και ακολούθως εκδηλώθηκε πυρκαγιά, έφτασαν πολύ γρήγορα δύναμη της Πυροσβεστικής δύο οχήματα διάσωσης, μεγάλη δύναμη της Αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρα και η περιοχή αποκλείστηκε.

Όπως έγινε νωρίτερα γνωστό από την Πυροσβεστική, ένας άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα, ενώ κατά τη διάρκεια των ενεργειών έρευνας και διάσωσης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν από το διπλανό κτίριο δύο γυναίκες, ηλικίας 94 και 65 ετών, που διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο «Γεννηματάς»

Η κατάσταση της υγείας τους είναι γενικά καλή.

Οι πρώτες ενδείξεις για τα αίτια

Στο σημείο μετέβη όχημα της αρμόδιας εταιρείας φυσικού αερίου, προκειμένου να ασφαλιστεί η περιοχή, ενώ διακόπηκαν η παροχή αερίου και η ηλεκτροδότηση για την αποτροπή νέου ατυχήματος.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην ΕΡΤ ο αντιδήμαρχος Δόμησης του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης, οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε πιθανή δυσλειτουργία ή διαρροή φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι ασφαλή συμπεράσματα θα εξαχθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της έρευνας από το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.

Όπως επισήμανε ο αντιδήμαρχος, το κτίριο στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή.

«Αυτό που μετά βεβαιότητας μπορούμε να πούμε είναι ότι το κτίριο είναι σε ολική αχρηστία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα ακολουθήσει αυτοψία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.

Εκτεταμένες ζημιές φαίνεται να έχει υποστεί και το διπλανό κτίριο, η παλαιότητα του οποίου προκαλεί πρόσθετη ανησυχία. Σύμφωνα με τον κ. Χαρλαύτη, στην είσοδό του υπάρχει πλάκα που αναγράφει ως έτος κατασκευής το 1880. «Δεν γνωρίζω αν είναι κατοικήσιμο. Λόγω της ηλικίας του και της έκρηξης, ενδέχεται να κριθεί και αυτό ακατάλληλο. Μέχρι να γίνει η αυτοψία από τους τεχνικούς, όμως, μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε», σημείωσε.

Ζημιές σε καταστήματα και γειτονικά κτίρια

Οι έλεγχοι επεκτείνονται στα γειτονικά κτίρια και στα όμορα οικοδομικά τετράγωνα. Από το ωστικό κύμα προκλήθηκαν ζημιές σε καταστήματα, τζαμαρίες, ρολά και παντζούρια, ακόμη και σε μεγαλύτερη απόσταση από το επίκεντρο της έκρηξης.

Σύμφωνα με την πρώτη αυτοψία στην περιοχή, οι περισσότερες από αυτές χαρακτηρίζονται δευτερεύουσες. Ωστόσο, οι έλεγχοι συνεχίζονται, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν προβλήματα στη στατικότητα κτιρίων.

Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν τις στιγμές που ακολούθησαν την έκρηξη.

«Κατά τις 7:30, την ώρα που καθάριζα, ακούστηκε το “μπαμ”. Βγήκαν καπνοί και έβλεπα το κτίριο να καταρρέει μπροστά μου. Όλα τα τζάμια έσπασαν», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες.

Ο ίδιος περιέγραψε ότι στο σημείο βρίσκονταν και ηλικιωμένοι: «Ήταν και μια γιαγιά μέσα, αλλά σηκώθηκε και απομακρύνθηκε από τα τζάμια».

Μάλιστα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, μετά την έκρηξη υπήρχε έντονη μυρωδιά που παρέπεμπε σε υγραέριο ή γκάζι, μαζί με καπνούς.

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε πως είδε έναν ηλικιωμένο άνδρα τραυματισμένο στο κεφάλι, στην είσοδο του υπογείου.

Χάρης Δούκας: «Airbnb το κτίριο που έγινε η έκρηξη στην Πλάκα, οι κάτοικοι εγκατέλειψαν τη γύρω περιοχή»

«Βομβαρδισμένο τοπίο» χαρακτήρισε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, το σημείο που έγινε η έκρηξη σε σπίτι στην Πλάκα το πρωί της Παρασκευής μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1.

ο κ. Δούκας τόνισε πως η σημερινή μέρα είναι δύσκολη, καθώς η έκρηξη που σημειώθηκε ήταν πολύ ισχυρή. Σημείωσε πως ήταν άμεση η κινητοποίηση των Αρχών, προσθέτοντας πως έχουν απεγκλωβιστεί δύο γυναίκες, ενώ η έκρηξη πιθανότητα οφείλεται σε διαρροή αερίου εντός του σπιτιού. Ο ίδιος ανέφερε πως το εν λόγω κτίριο ενοικιαζόταν σε βραχυχρόνια μίσθωση, ενώ τόνισε πως αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Με αφορμή το περιστατικό στην Πλάκα, ο κ. Δούκας ρωτήθηκε σχετικά με τον αριθμό των ακατοίκητων κτιρίων που υπάρχουν στο κέντρο της Αθήνας και πρέπει να τεθούν προς κατεδάφιση.

Αποκάλυψε πως υπάρχουν 40.000 χιλιάδες κτίρια και είναι μη ηλεκτροδοτούμενα για πάνω από δύο χρόνια, ενώ πρόσθεσε πως περίπου 4.000 εξ αυτών θα μπορούσαν να έχουν αξιοποιηθεί για να δοθούν ως κοινωνικές κατοικίες.

Enaon EDA για την έκρηξη στην Πλάκα: Τα αίτια διερευνώνται

Τα αίτια για την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί σε κτίριο στην Πλάκα διερευνώνται, όπως αναφέρει η Enaon EDA (εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανομής φυσικού αερίου), σε ανακοίνωσή της.

Ειδικότερα, η εταιρεία τονίζει: «Σε συνέχεια του συμβάντος που σημειώθηκε σήμερα σε κτήριο στην οδό Λυσικράτους 15, στην Αθήνα, η Enaon EDA ανακοινώνει ότι τα αρμόδια συνεργεία επιφυλακής μετέβησαν άμεσα στο σημείο για να διερευνήσουν το συμβάν και πραγματοποιούν τους προβλεπόμενους ελέγχους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται. Η εταιρεία θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση.

Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και λειτουργεί πάντοτε με γνώμονα τη δημόσια ασφάλεια, την προστασία του προσωπικού της και την ακεραιότητα των υποδομών της, συμβάλλοντας στην αδιάλειπτη και ασφαλή διανομή φυσικού αερίου.

Υπενθυμίζεται ότι για οποιοδήποτε θέμα ασφαλείας αφορά στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Άμεσης Επέμβασης της Enaon EDA στην τηλεφωνική γραμμή 800 1187 878 που λειτουργεί σε 24ωρη βάση».

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