Έσβησε άμεσα η φωτιά στο Κορωπί

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Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί της Παρασκευής (25/9) στο Κορωπί Αττικής, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Προφήτης Ηλίας, η οποία κατεσβέσθη άμεσα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 10:30.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με εννέα οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση σηκώθηκαν και δύο ελικόπτερα.

Άμεσα κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα στην περιοχή Προφήτης Ηλίας στο Κορωπί. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 9 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 25, 2026

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

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