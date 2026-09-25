Πειραιάς: Ταλαιπωρία για επιβάτες πλοίου – Έμπλεξε η άγκυρα κατά τον απόπλου

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Εμπλοκή της άγκυρας του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «ΕΛΕΝΗ» Ν.Π. 9803 σημειώθηκε στο λιμάνι του Πειραιά, κατά τη διαδικασία απόπλου του με προορισμό την Αίγινα.
Στο πλοίο επέβαιναν 25 επιβάτες, ενώ μετέφερε τρία Ι.Χ. αυτοκίνητα, τρία δίκυκλα και τέσσερα φορτηγά οχήματα.
Οι επιβάτες προωθήθηκαν στον προορισμό τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.
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