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25.09.2026 10:51

Τρίγωνο με θαυμαστικό: Τι πρέπει να περιμένει ο οδηγός;

25.09.2026 10:51
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credit: unsplash

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Το τρίγωνο με το θαυμαστικό προειδοποιεί για κίνδυνο που δεν περιγράφεται από άλλη συγκεκριμένη πινακίδα. Δες πώς το διαβάζεις και πώς αντιδράς.

Βλέπεις στην άκρη του δρόμου μια τριγωνική πινακίδα με κόκκινο περίγραμμα και μαύρο θαυμαστικό. Δεν δείχνει στροφή, έργα, ζώα ή ολισθηρό οδόστρωμα. Τι ακριβώς υπάρχει μπροστά; Η πινακίδα σε προειδοποιεί για κίνδυνο, χωρίς το σύμβολό της να προσδιορίζει από μόνο του ποιος είναι. Γι’ αυτό χρειάζεται να παρατηρήσεις προσεκτικά τον δρόμο που ακολουθεί.

Ποια είναι η πινακίδα με το θαυμαστικό;

Στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας έχει τον κωδικό Κ-25 και σημαίνει «Προσοχή, άλλοι κίνδυνοι». Ανήκει στις πινακίδες αναγγελίας κινδύνου και αφορά κινδύνους που δεν δηλώνονται από τις πινακίδες Κ-1 έως Κ-24. Για μια επικίνδυνη στροφή, ένα ολισθηρό οδόστρωμα ή εργασίες στον δρόμο υπάρχουν ξεχωριστά σύμβολα. Η Κ-25 χρησιμοποιείται ως γενική προειδοποίηση όταν ο κίνδυνος δεν αποδίδεται από τις συγκεκριμένες πινακίδες που προηγούνται στη σειρά. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείς να μαντέψεις την αιτία βλέποντας μόνο το θαυμαστικό.

Τι πρέπει να περιμένω μπροστά μου;

Δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη απάντηση. Η πινακίδα δεν σου λέει ότι θα συναντήσεις οπωσδήποτε λακκούβα, εμπόδιο ή διασταύρωση. Σε καλεί να είσαι έτοιμος για μια επικίνδυνη συνθήκη στο τμήμα του δρόμου που ακολουθεί. Μπορεί, για παράδειγμα, να χρειαστεί να αντιμετωπίσεις μια ασυνήθιστη τοπική κατάσταση που δεν γίνεται αντιληπτή από τη θέση της πινακίδας. Αυτό είναι ενδεικτικό παράδειγμα, όχι η σταθερή σημασία της Κ-25. Κοίτα μπροστά στο οδόστρωμα, στα ερείσματα και στην κυκλοφορία, διατηρώντας χρόνο και χώρο για να αντιδράσεις.

Τι σημαίνει η μικρή πινακίδα από κάτω;

Αξίζει να διαβάσεις ολόκληρη τη σήμανση. Μια πρόσθετη πινακίδα μπορεί να διευκρινίζει πού αρχίζει ο κίνδυνος ή πόσο διαρκεί το επικίνδυνο τμήμα. Αν κάτω από το τρίγωνο αναγράφεται, για παράδειγμα, «200 μ.» ως ένδειξη απόστασης, αυτό σημαίνει ότι η αρχή της επικίνδυνης θέσης βρίσκεται 200 μέτρα μετά την πινακίδα. Δεν σημαίνει ότι ο κίνδυνος έχει μήκος 200 μέτρα. Η ένδειξη μήκους επικίνδυνου τμήματος έχει διαφορετική λειτουργία: περιγράφει την έκταση στην οποία χρειάζεται να διατηρήσεις αυξημένη προσοχή. Ο ΚΟΚ διακρίνει ρητά αυτές τις δύο χρήσεις των πρόσθετων πινακίδων. Μπορεί επίσης να υπάρχει επεξηγηματική λέξη ή σύμβολο κάτω από την κύρια πινακίδα. Αν υπάρχει, δίνει στον οδηγό περισσότερες πληροφορίες από όσες παρέχει μόνο του το θαυμαστικό.

Πρέπει να σταματήσω ή να ανάψω αλάρμ;

Όχι αυτομάτως. Η Κ-25 είναι πινακίδα αναγγελίας κινδύνου. Δεν είναι STOP, δεν ορίζει από μόνη της νέο αριθμητικό όριο ταχύτητας και δεν δίνει εντολή για χρήση αλάρμ. Αν υπάρχουν παράλληλα άλλες πινακίδες που ρυθμίζουν την κυκλοφορία, οφείλεις φυσικά να τις ακολουθήσεις. Ο σκοπός των πινακίδων αναγγελίας κινδύνου είναι να δίνουν στους οδηγούς χρόνο να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα και, όταν χρειάζεται, να μειώσουν την ταχύτητα. Στην πράξη, άφησε το γκάζι, κράτησε μεγαλύτερη απόσταση από το προπορευόμενο όχημα και απόφυγε μια βιαστική προσπέραση μέχρι να διαπιστώσεις τι συμβαίνει. Η κατάλληλη ταχύτητα εξαρτάται από την ορατότητα, το πλάτος και την κατάσταση του δρόμου, καθώς και από την κίνηση γύρω σου. Το θαυμαστικό δεν αντιστοιχεί σε έναν σταθερό αριθμό χιλιομέτρων την ώρα.

Γιατί δεν υπάρχει πιο συγκεκριμένο σύμβολο;

Οι συνηθισμένοι κίνδυνοι έχουν δικές τους πινακίδες: στροφές, στένωση, κακή κατάσταση του οδοστρώματος, ολισθηρότητα, ζώα και έργα είναι μερικά παραδείγματα. Η Κ-25 καλύπτει την ανάγκη προειδοποίησης για άλλον κίνδυνο, πέρα από όσους περιγράφουν οι πινακίδες Κ-1 έως Κ-24. Ιδίως σε άγνωστη διαδρομή ή τη νύχτα, μην προσπεράσεις τη σήμανση ως ένα γενικό «πρόσεχε». Έλεγξε τυχόν πρόσθετη πινακίδα, προσάρμοσε την ταχύτητά σου και παρατήρησε τον δρόμο μπροστά σου.

Με λίγα λόγια: Το τρίγωνο με θαυμαστικό (Κ-25) σημαίνει «Προσοχή, άλλοι κίνδυνοι». Δεν αποκαλύπτει από μόνο του τον ακριβή κίνδυνο ούτε επιβάλλει αυτόματα στάση. Σου ζητά να προετοιμαστείς εγκαίρως για τις συνθήκες που ακολουθούν.

Πηγή: autotypos.gr

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