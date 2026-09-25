Τι βγήκε από τη συνάντηση Τραμπ και Σι στον Λευκό Οίκο – Το δείπνο, οι συμφωνίες και τα ανοιχτά μέτωπα

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Η συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ – Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο ήταν… υπερπαραγωγή -στο πλαίσιο εντυπωσιασμού του Κινέζου προέδρου, ωστόσο από ουσία δεν έβγαλε τίποτα.
Οι δύο ηγέτες επιχείρησαν κυρίως να δείξουν ότι, παρά τον ανταγωνισμό ΗΠΑ–Κίνας, υπάρχει ένας λειτουργικός δίαυλος επικοινωνίας, με το Reuters να χαρακτηρίζει την συνάντησή τους ως «βαριά σε συμβολισμό και ελαφριά σε ουσία».
Αυτό, γιατί δεν προέκυψε το παραμικρό στα ζητήματα που «καίνε» και τους δύο: την τεχνολογία, το εμπόριο, την Ταϊβάν και το Ιράν.
Αν υπήρχε κάποια θετική εξέλιξη-συμφωνία μεταξύ των δύο, ήταν μόνο η απόφαση να παραταθεί κατά περίπου δύο μήνες, μέχρι τον Ιανουάριο, η εκεχειρία στο εμπόριο ώστε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις.
Στις δημόσιες δηλώσεις τους, η διαφορά ύφους ήταν ενδιαφέρουσα. Ο Τραμπ μίλησε για τη «μεγάλη φιλία» που έχει αναπτύξει με τον Σι από το 2016 και υπογράμμισε τη σχέση προσωπικής εμπιστοσύνης μεταξύ τους.
Ο Σι, από την πλευρά του, ήταν πιο προσεκτικός: τόνισε ότι τα αμερικανικά και κινεζικά συμφέροντα είναι «βαθιά αλληλένδετα» και ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο χωρών πρέπει να είναι υγιής και να παραμένει εντός ορίων.
Ένα από τα σημαντικότερα σημεία πίσω από τη συνάντηση είναι οι σπάνιες γαίες. Η Κίνα διαθέτει τεράστια επιρροή στην εξόρυξη και κυρίως στην επεξεργασία αυτών των υλικών, τα οποία είναι κρίσιμα για ηλεκτρονικά, βιομηχανία και αμυντικά συστήματα. Η Washington Post σημειώνει ότι αυτή η κινεζική ισχύς έχει συμβάλει στο να υιοθετήσει η κυβέρνηση Τραμπ πιο προσεκτική στάση απέναντι στο Πεκίνο.
Η AI ήταν επίσης κεντρικό θέμα. Υπάρχουν συζητήσεις για μηχανισμούς επικοινωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας σε περίπτωση περιστατικών τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κινδύνους εθνικής ασφάλειας. Ωστόσο, Αμερικανοί αναλυτές που μίλησαν στο CNN υπογράμμισαν ότι αυτό απέχει πολύ από μια ουσιαστική κοινή συμφωνία για τους κανόνες της AI.
Το δείπνο στον Λευκό Οίκο ήταν περισσότερο διπλωματικό και συμβολικό γεγονός. Παρέστησαν κορυφαία στελέχη της αμερικανικής τεχνολογίας και των επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων οι Τζεφ Μπέζος, Σαμ Άλτμαν, Ελον Μασκ, Γιένσεν Χουάνγκ και Μάικλ Ντέλ, μαζί με τραπεζίτες και άλλους επιχειρηματίες.
Το μενού ήταν σχεδιασμένο ώστε να συνδυάζει αμερικανικά υλικά με κινεζικές επιρροές: κρέμα κολοκύθας, μανιτάρια, sea bass με σουσάμι, bok choy και μελιτζάνα, ενώ το επιδόρπιο περιλάμβανε μέλι από τον Λευκό Οίκο.
Το δείπνο ξεκίνησε με αφρώδη οίνο Schramsberg, σε αναφορά στο ιστορικό «Toast to Peace» του Νίξον και του Τσου Ενλάι το 1972.
Σε μία ανάλυσή τους τα μεγάλα διεθνή πρακτορεία, τονίζουν ότι η συνάντηση των δύο ηγετών συνολικά είχε περισσότερο συμβολικό χαρακτήρα παρά ουσία.
Ορισμένα, όπως το AP, εστίασαν κυρίως στην αλλαγή ύφους του Τραμπ απέναντι στον Σι, τον οποίο τελικά δεν κατάφερε να… γοητεύσει, όπως κρίνεται από τον απολογισμό της συνάντησης.
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