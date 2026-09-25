Πρόωρος καταρράκτης: Γιατί εμφανίζεται στους νέους;

Takeaways by to pontiki AI Ο πρόωρος καταρράκτης εκδηλώνεται σε άτομα κάτω των 40 ετών και προκαλείται συνήθως από υποκείμενους παράγοντες όπως τραυματισμούς, σακχαρώδη διαβήτη ή μακροχρόνια χρήση κορτικοστεροειδών.

Η διάγνωση της πάθησης συχνά καθυστερεί, καθώς τα συμπτώματα της θολής όρασης και της δυσκολίας στη νυχτερινή όραση συγχέονται με διαθλαστικά σφάλματα ή οπτική κόπωση.

Οι ασθενείς οφείλουν να αναζητούν άμεσα οφθαλμολογική εκτίμηση όταν η όραση δεν βελτιώνεται με διορθωτικά γυαλιά ή όταν επηρεάζονται οι καθημερινές δραστηριότητες.

Η οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος επιτυγχάνεται αποκλειστικά μέσω της χειρουργικής αφαίρεσης του θολωμένου φακού και της εμφύτευσης ενδοφακού.

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Μολονότι ο καταρράκτης θεωρείται ασθένεια των ηλικιωμένων, στην πραγματικότητα μπορεί να εκδηλωθεί σε κάθε ηλικία, ακόμα και στους νέους. Χαρακτηρίζεται πρόωρος καταρράκτης και εμφανίζεται σε ηλικίες κάτω των 40, ακόμα και σε άτομα 20 ή 30 ετών.

Όπως συμβαίνει στους ηλικιωμένους, έτσι και σε αυτές τις ηλικίες πρόκειται για θόλωση, δηλαδή απώλεια της διαφάνειας, του φυσικού φακού του οφθαλμού (κρυσταλλοειδής φακός). Σε αντίθεση με τον γεροντικό καταρράκτη, όμως, που αποτελεί κυρίως εκδήλωση της φυσιολογικής γήρανσης του φακού, στους νέους ο καταρράκτης είναι συνήθως δευτεροπαθής, δηλαδή οφείλεται σε κάποιον υποκείμενο παράγοντα, όπως ένας τραυματισμός του ματιού, ο σακχαρώδης διαβήτης ή η χρήση κορτικοστεροειδών.

Δύσκολη διάγνωση

Η δυσκολία με τον πρόωρο καταρράκτη είναι ότι τα συμπτώματά του (π.χ. θολή όραση, θάμβωση από έντονο φως, δυσκολία στη νυχτερινή όραση) αποδίδονται συχνά σε επιδείνωση διαθλαστικών σφαλμάτων της όρασης, όπως η μυωπία. Έτσι γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστούν με αλλαγή της συνταγής των διορθωτικών γυαλιών. Η σύγχυση είναι εύλογη, καθώς ορισμένοι τύποι καταρράκτη, όπως ο πυρηνικός, προκαλούν πράγματι μυωπική μετατόπιση της διάθλασης.

Μπορούν επίσης να αποδοθούν στην κόπωση από την πολύωρη χρήση ψηφιακών οθονών, στην ξηροφθαλμία ή ακόμα και στο στρες. Πρέπει πάντως να διευκρινιστεί ότι δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που να συνδέουν τη χρήση οθονών, ή το «μπλε φως» που εκπέμπουν, με την ανάπτυξη καταρράκτη. Οι οθόνες μπορεί να προκαλέσουν ψηφιακή ασθενωπία (κόπωση των ματιών) και να επιδεινώσουν την ξηροφθαλμία, όχι όμως θόλωση του κρυσταλλοειδούς φακού.

Τα συμπτώματα που πρέπει να μας κινητοποιήσουν

Όταν, όμως, τα φώτα του αυτοκινήτου αρχίζουν να μοιάζουν ασυνήθιστα εκτυφλωτικά, τα χρώματα γίνονται λιγότερο «ζωντανά», οι ψηφιακές οθόνες γίνονται κουραστικές ή τα διορθωτικά γυαλιά δεν χαρίζουν καθαρή όραση, είναι πιθανό να πρόκειται για πρόωρο καταρράκτη.

Τέτοιου είδους συμπτώματα πρέπει να αξιολογούνται αμέσως από τον οφθαλμίατρο, κυρίως όταν επιμένουν ή επηρεάζουν την εργασία, την οδήγηση, την ανάγνωση ή άλλες καθημερινές δραστηριότητες.

«Ο καταρράκτης αναπτύσσεται όταν θολώσει ο φυσικός κρυσταλλοειδής φακός του οφθαλμού, με συνέπεια το φως να σκεδάζεται και να μην εστιάζεται καθαρά στον αμφιβληστροειδή χιτώνα που βρίσκεται στο οπίσθιο τμήμα του οφθαλμού. Ο πρόωρος ή πρώιμης έναρξης καταρράκτης εκδηλώνεται νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Ορισμένα παιδιά γεννιούνται με καταρράκτη (συγγενής καταρράκτης), ο οποίος αποτελεί ξεχωριστή κατηγορία. Άλλοι τον εκδηλώνουν μετά την ενηλικίωσή τους ή στη μέση ηλικία. Μπορεί να προσβάλλει το ένα ή και τα δύο μάτια, και να εξελιχθεί με αργό ρυθμό ή γρήγορα, αναλόγως με την αιτία», αναφέρει ο δρ Αναστάσιος-Ι. Κανελλόπουλος, MD, Χειρουργός-Οφθαλμίατρος, ιδρυτής και επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου Οφθαλμολογίας LaserVision, Καθηγητής Οφθαλμολογίας του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης.

Εκτός από τα συμπτώματα που προαναφέρθηκαν, ο πρόωρος καταρράκτης μπορεί επίσης να προκαλέσει μονόφθαλμη διπλωπία (ο ασθενής βλέπει διπλό είδωλο ακόμα και όταν κοιτάζει με το ένα μάτι), συχνές αλλαγές στη συνταγή των διορθωτικών γυαλιών, θάμβωση από τον ήλιο, τα φώτα των οχημάτων ή τον εσωτερικό φωτισμό, ανάγκη για πιο δυνατό φως για την ανάγνωση, δυσκολία στην αντίληψη των λεπτομερειών στις ψηφιακές οθόνες και όραση που μοιάζει θολή ακόμα και με τα διορθωτικά γυαλιά.

Οι αιτίες

Ο τραυματικός καταρράκτης είναι από τις συχνότερες μορφές στους νέους.Οι τραυματισμοί των ματιών είναι πολύ συχνοί, καθώς εκτιμάται ότι περίπου το 14% του γενικού πληθυσμού θα υποστεί κάποιον κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Ο σακχαρώδης διαβήτης επίσης μπορεί να οδηγήσει στον πρόωρο καταρράκτη. Όταν η γλυκόζη (σάκχαρο) του αίματος παραμένει αυξημένη για μεγάλο διάστημα, συσσωρεύεται μέσα στον κρυσταλλοειδή φακό σορβιτόλη, η οποία προκαλεί οσμωτική διόγκωση των ινών του φακού.

Μερικές φορές ο πρόωρος καταρράκτης οφείλεται στη μακροχρόνια χρήση φαρμάκων, κυρίως κορτικοστεροειδών, τα οποία προκαλούν χαρακτηριστικά οπίσθιο υποκαψικό καταρράκτη. Αυτά μπορεί να λαμβάνονται με μορφή δισκίων, κολλυρίων, ενέσεων, εισπνεόμενων σκευασμάτων ή δερματικών κρεμών, ιδίως όταν εφαρμόζονται γύρω από τα μάτια.

«Εάν λαμβάνετε τέτοιου είδους φάρμακα, μην διακόψετε τη χρήση τους εάν δεν συμβουλευθείτε πρώτα τον γιατρό που σας τα χορήγησε.», συνιστά ο κ. Κανελλόπουλος.

Αντιμετώπιση

Σε κάθε περίπτωση, η εξεύρεση της αιτίας του, μπορεί να μας βοηθήσει να καταρτίσουμε το ενδεδειγμένο πλάνο θεραπείας. Μερικοί ασθενείς χρειάζονται απλώς παρακολούθηση. Άλλοι μπορεί να ωφεληθούν από διορθωτικά γυαλιά ή φακούς επαφής προσωρινά. «Η μόνη οριστική θεραπεία, όμως, είναι η χειρουργική αφαίρεση του θολωμένου κρυσταλλοειδούς φακού με φακοθρυψία και η εμφύτευση ενδοφακού, η επιλογή του οποίου σε νέους ασθενείς απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία μπορεί να γλιτώσει τους ασθενείς από πολλές επιπλοκές. Επομένως απαιτείται άμεση διερεύνηση από τον οφθαλμίατρο, εάν αναπτυχθούν ύποπτα συμπτώματα», καταλήγει ο καθηγητής.

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