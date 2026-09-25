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ΥΓΕΙΑ

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25.09.2026 09:45

Θεαγένειο: Πρωτοποριακή διεθνής κλινική μελέτη για το πολλαπλούν μυέλωμα- Τα πρώτα θετικά ευρήματα

25.09.2026 09:45
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Μια νέα σελίδα στην Ελληνική Αιματολογική Ογκολογία, γράφει το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο» με τη συμμετοχή του σε μια διεθνή κλινική μελέτη, που το τοποθετεί στην αιχμή της κλινικής έρευνας και της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες.

Μέχρι σήμερα έχουν εισαχθεί στη μελέτη παγκοσμίως σχεδόν 200 ασθενείς, με το Θεαγένειο να είναι το πρώτο Κέντρο στην Ελλάδα και από τα πρώτα διεθνώς στην ένταξη ασθενών.

Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης για πρώτη φορά στην Ελλάδα χορηγήθηκε, τον περασμένο Ιούνιο, σε ασθενή με πολλαπλούν μυέλωμα (καρκίνος στο αίμα) ένα νέο πολλά υποσχόμενο φάρμακο. Το τριειδικό αντίσωμα (trispecific antibody – TsAb).

Πρόκειται για ένα νέο θεραπευτικό «εργαλείο» που βρίσκεται υπό διεθνή αξιολόγηση και στοχεύει στην ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος, απέναντι στα καρκινικά κύτταρα μέσω ενός καινοτόμου μηχανισμού δράσης.

Τα πρώτα αισιόδοξα ευρήματα

Οι πρώτες κλινικές παρατηρήσεις είναι θετικές ως προς την ανταπόκριση του οργανισμού του ασθενούς και την ασφάλεια του φαρμάκου. Η επιστημονική ομάδα του Θεαγενείου επισημαίνει ότι τα οριστικά συμπεράσματα θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, ωστόσο η μέχρι τώρα εμπειρία ενισχύει την αισιοδοξία για νέες θεραπευτικές δυνατότητες στο πολλαπλό μυέλωμα.

Η συμμετοχή στη μελέτη αναδεικνύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Θεαγενείου στην κλινική έρευνα, την καινοτομία και την πρόσβαση των ασθενών σε σύγχρονες θεραπείες.

Η Αιματολογική – Ογκολογική Κλινική, υπό τη διεύθυνση της Δρ. Ειρήνης Κατωδρύτου, συνεχίζει να συμβάλλει ουσιαστικά στην εξέλιξη της ογκολογικής φροντίδας στη χώρα.

Η επιτυχής χορήγηση του τριειδικού αντισώματος αποτελεί αποτέλεσμα της συντονισμένης εργασίας της επιστημονικής και νοσηλευτικής ομάδας του Θεαγενείου, που καθημερινά στηρίζει την κλινική έρευνα και την παροχή υψηλού επιπέδου φροντίδας στους ασθενείς.

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