Νίκος Μουρατίδης για Πάολα: «Ανατρίχιασα που θα την δούμε πρώτη φορά σε ρόλο κριτή – Όταν ήμασταν εμείς κριτική επιτροπή είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον» (Video)

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Την είσοδο της Πάολα στις καρέκλες των coaches στο “The Voice” κλήθηκε να σχολιάσει ο Νίκος Μουρατίδης, μετά τον αναπάντεχο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μιλώντας στην κάμερα του Happy Day, ο ραδιοφωνικός παραγωγός τόνισε ότι τα talent shows «πάνε από το κακό στο χειρότερο», σε αντίθεση -όπως είπε- με την εποχή που ο ίδιος αποτελούσε μέλος κριτικής επιτροπής αντίστοιχων σόου.

«Μια χαρά είναι η Πάολα, μ’ αρέσει πολύ» επισήμανε αρχικά ο Νίκος Μουρατίδης όταν ρωτήθηκε για την επερχόμενη συμμετοχή της τραγουδίστριας στο μουσικό τάλεντ σόου του ΣΚΑΪ.

«Είναι η πρώτη φορά που θα την δούμε σε ρόλο κριτή” σχολίασε τότε ένας ρεπόρτερ για να αντιδράσει ο Νίκος Μουρατίδης ως εξής. “Πω πω, ανατρίχιασα! Έτσι κι αλλιώς τα παιχνίδια, τα τελευταία χρόνια πάνε από το κακό στο χειρότερο μόνο και μόνο επειδή έχουν τραγουδιστές στον ρόλο της κριτικής επιτροπής. Όταν εμείς ήμασταν κριτική επιτροπή είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο κόσμος περίμενε να δει τι θα πουν οι κριτές»

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