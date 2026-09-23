Νίκος Μουρατίδης για Πάολα: «Ανατρίχιασα που θα την δούμε πρώτη φορά σε ρόλο κριτή – Όταν ήμασταν εμείς κριτική επιτροπή είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον» (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Την είσοδο της Πάολα στις καρέκλες των coaches στο “The Voice” κλήθηκε να σχολιάσει ο Νίκος Μουρατίδης, μετά τον αναπάντεχο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη.
Μιλώντας στην κάμερα του Happy Day, ο ραδιοφωνικός παραγωγός τόνισε ότι τα talent shows «πάνε από το κακό στο χειρότερο», σε αντίθεση -όπως είπε- με την εποχή που ο ίδιος αποτελούσε μέλος κριτικής επιτροπής αντίστοιχων σόου.
«Μια χαρά είναι η Πάολα, μ’ αρέσει πολύ» επισήμανε αρχικά ο Νίκος Μουρατίδης όταν ρωτήθηκε για την επερχόμενη συμμετοχή της τραγουδίστριας στο μουσικό τάλεντ σόου του ΣΚΑΪ.
«Είναι η πρώτη φορά που θα την δούμε σε ρόλο κριτή” σχολίασε τότε ένας ρεπόρτερ για να αντιδράσει ο Νίκος Μουρατίδης ως εξής. “Πω πω, ανατρίχιασα! Έτσι κι αλλιώς τα παιχνίδια, τα τελευταία χρόνια πάνε από το κακό στο χειρότερο μόνο και μόνο επειδή έχουν τραγουδιστές στον ρόλο της κριτικής επιτροπής. Όταν εμείς ήμασταν κριτική επιτροπή είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο κόσμος περίμενε να δει τι θα πουν οι κριτές»
Διαβάστε επίσης:
Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Σοκάρει το βιβλίο του αδελφού της – Ο Κάρολος ήταν ερωτευμένος με υπηρέτη, ο Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ της έπιασε τους γλουτούς και η ίδια σκέφτηκε την αυτοκτονία
Ναόμι Γουότς: Αφιέρωσε το βραβείο Donostia στον Ντέιβιντ Λιντς (Photos/Videos)
«Resident Evil»: Εντυπωσιακή πρεμιέρα στο box office των ΗΠΑ για τη νέα horror ταινία του Zach Cregger (photos/videos)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.