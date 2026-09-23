Πώς ο Τσίπρας «στριμώχνει» την κυβέρνηση για τα καύσιμα και τα καρτέλ – Η ατάκα για τις «70 οικογένειες» (Video)

Takeaways by to pontiki AI Ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την καθυστερημένη αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων.

Ο πρώην πρωθυπουργός κατηγόρησε την κυβέρνηση για αδράνεια στη διαχείριση των ενεργειακών αποθεμάτων και για αποτυχία στον περιορισμό των εναρμονισμένων πρακτικών από καρτέλ στην αγορά.

Παράλληλα, υποστήριξε την επιβολή εισφοράς 1% στην περιουσία των πλουσιότερων πολιτών, υπογραμμίζοντας ότι η αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων ενέχει τον κίνδυνο πρόκλησης κοινωνικής αναταραχής στη χώρα.

Τέλος, αμφισβήτησε τη διαχείριση των διαθέσιμων δημοσιονομικών πόρων και των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης κατά τη διάρκεια της επταετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

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Ιδιαίτερα επικριτικός για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης – με αφορμή της αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων – εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.

Ο πρώην πρωθυπουργός ασκησε κριτική στην κυβέρνηση ότι δεν έχει αντιμετωπίσει εγκαίρως τα ζητήματα της ενέργειας: «Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και 6 χρόνια, στα στενά του Ορμούζ ξεκίνησε τον Φλεβάρη. Είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις να αντιμετωπίσουμε το οξυμένο πρόβλημα που όλοι περιμέναμε ότι θα έρθει φέτος με τις ιδιαίτερα υψηλές τιμές του πετρελαίου, αλλά εγώ θα πω ότι το φυσικό αέριο, διότι δεν είναι μόνο το πετρέλαιο».

«Διότι όταν η Ευρώπη είναι εξαρτημένη από το φυσικό αέριο και παραμένει θα είναι ενδεχομένως και σε υψηλότερες τιμές, τότε, θα έχουμε πρόβλημα αυτό το χειμώνα. Εγώ στη ΔΕΘ δεν άκουσα τον πρωθυπουργό να πει κάτι συγκεκριμένο. Βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα και έβαλε ένα όριο στο 1,75 για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το οποίο όριο ήταν μεν αυτό που κλείσαμε πέρυσι τον Απρίλη, αλλά σε σχέση με τον περσινό Οκτώβρη ήταν σχεδόν 50% πάνω», υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ.

Επέμεινε και στην κριτική για τα καρτέλ εν προκειμένω στην ενέργεια: «Τα καρτέλ κάνουν ότι θέλουν» είπε. «Δεν υπάρχει τομέας οικονομίας σήμερα που να μην υπάρχουν εναρμονισμένες πρακτικές. Δεν υπάρχει. Υπάρχει στα σούπερ μάρκετ. Υπάρχει στις τράπεζες. Το μεγαλύτερο τα καρτέλ. Έχουν και εκπροσώπους στο Ευρωπαϊκό Ανταγωνισμό. Τέσσερις είναι και κάνουν ό,τι θέλουν. Και στα διυλιστήρια. Δεν το λέω εγώ, το λέει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Σημείωσε πως για τους πολίτες ο λογαριασμός «δεν βγαίνει. Και όταν δεν βγαίνει, προτεραιότητά μας πρέπει να είναι να αντιμετωπίσουμε την κρίση με έγνοια. Γι’ αυτόν ο οποίος σηκώνεται το πρωί να πάει στη δουλειά του και βλέπει την αντλία στα 2,4».

Και εν πάση περιπτώσει, σημείωσε «τι έχουμε κάνει για τη μείωση του ειδικού ρεύματος; Τι έχει κάνει η κυβέρνηση; Οι τιμές, για το φυσικό αέριο, έχει φροντίσει να προμηθευτεί φυσικό αέριο σε χαμηλότερες τιμές, να κλείσει συμβόλαια; Το καλοκαίρι – όχι τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο – όταν οι τιμές ήταν χαμηλές, έχει φροντίσει να προχωρήσει σε ένα πρόγραμμα αποθήκευσης μπαταριών ηλιακής ενέργειας; Κυβερνάει εφτά χρόνια και σε συνθήκες που είναι προφανώς πολύ ευνοϊκότερες από αυτές που κυβέρνησα εγώ όταν είχα μνημόνιο. Έτσι δεν είναι; Και αυτά τα εφτά χρόνια έχει εργαλεία. Είχε δημοσιονομικές δυνατότητες. Είχε ταμείο ανάκαμψης που ήταν 30 δις. Τι έκανε;».

«70 οικογένειες στη χώρα έχουν το 1%, μόνες τους θα έπρεπε να συμβάλλουν»

Σε σχέση με την «πατριωτική εισφορά», ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε «μιλήσαμε για το 1% των πιο ισχυρών και των πιο πλούσιων συμπολιτών μας» και κάποιοι, ακόμη και δημοσιογράφοι έσπευσαν «να υπεραμυνθούν του πλούτου του πιο ισχυρού κομματιού της ελληνικής κοινωνίας». «Εγώ ξέρετε τι θα έλεγα;» είπε, σημειώνοντας ότι μιλά σχηματικά για 70 οικογένειες που έχουν αυτό το 1%, δεν είναι 70 είπε. «Αλλά, λέω, 70 οικογένειες στη χώρα που κατέχουν τον πλούτο. Και είναι ισχυρές. Θα έπρεπε μόνες τους να αισθανθούν ότι αν δεν συμβάλλουν περισσότερο, η χώρα θα οδηγηθεί ξανά στα βράχια. Συσσωρεύονται σύννεφα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο θα διευρύνονται, τόσο θα δημιουργούν συνθήκες κοινωνικής έντασης και κοινωνικής αναταραχής. Θέλετε να γίνουμε κι εμείς εδώ, όπως στις χώρες που ανεβαίνει η ακροδεξιά στις κυβερνήσεις;».

Εξηγώντας το σκεπτικό της πρότασης, σημείωσε πως «ο πλούτος δεν φαίνεται στο εισόδημα» γιατί μπορεί να κρυφτεί «με χίλιους δυο τρόπους» αλλά «φαίνεται όμως στα ακίνητα, φαίνεται στις καταθέσεις, φαίνεται στις μετοχές, φαίνεται στις συμμετοχές. Και τι λέμε εμείς; 1%. Όταν η αξία της περιουσίας κάθε χρόνο αποδίδει 5%, 4%, 6%, αφήστε όλους τους άλλους φόρους, δεν θα φορολογούνται δύο φορές και τα δύο πράγματα. 1% για να φτιάξουμε σχολεία, για να φτιάξουμε νοσοκομεία…». Εν ολίγοις χτύπησε το καμπανάκι λέγοντας πως «όσο διευρύνονται οι ανισότητες τόσο θα δημιουργούν συνθήκες κοινωνικής έντασης και κοινωνικής αναταραχής».

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