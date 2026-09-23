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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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23.09.2026 12:28

ΠΑΣΟΚ κατά Τσίπρα: Μετά το «Μητσοτάκης ή χάος», σήμερα μας προέκυψε το δίλημμα «Τσίπρας ή χάος»

23.09.2026 12:28
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Ευθεία επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τη συνέντευξη που παραχώρησε ο πρώτος στον ΣΚΑΪ.

Ο πρώην πρωθυπουργός ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί στις παρούσες συνθήκες να ξεπεράσει τη ΝΔ στις εκλογές και να κυβερνήσει, θέτοντας το δίλημμα «ή εμείς ή κανείς;», αντίστοιχο του «Μητσοτάκης ή χάος» της ΝΔ.

«Ο κ. Τσίπρας απέδειξε και σήμερα ότι μπορεί να πει το ίδιο και το αντίθετο, υποτιμώντας τη νοημοσύνη των πολιτών. Αυτή ήταν ανέκαθεν η πολιτική “αξιοπιστία” του» αναφέρει σε ένα πρώτο σχόλιο του γρ. Τύπου του ΠΑΣΟΚ. 

«Θέλοντας να υποτιμήσει τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις και τη σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού, δήλωσε σήμερα πως δεν είναι “λαϊκιστής” για να τα υποσχεθεί στη ΔΕΘ αλλά στην ίδια φράση ως “δημοσιονομικά συνετός” επαίρετο ότι ήδη από το 2019 είχε θεσμοθετήσει την επαναφορά της 13ης σύνταξης. Στις εκλογές του 2023, μάλιστα, ήταν στις κεντρικές του εξαγγελίες και η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός, κάτι που μάλλον ξέχασε.  Τι άλλαξε και με μικρότερο δημοσιονομικό χώρο το 2019 και το 2023 δεσμευόταν για 13η σύνταξη και 13ο μισθό αλλά το 2026 με μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο θεωρεί λαϊκισμό την επαναφορά τους; Ας αναλογιστούν οι πολίτες την πολιτική του συνέπεια και ας αξιολογήσουν τις προτεραιότητες που έχει» πρόσθεσαν.

Σε λίγο πιο επιθετικό ύφος, σχολίασαν για τον Αλ. Τσίπρα και το δίλημμα που έθεσε για την διακυβέρνηση της χώρας.

«Μετά το “Μητσοτάκης ή χάος” σήμερα μας προέκυψε το δίλημμα “Τσίπρας ή χάος” και τέθηκε με περισσή αλαζονεία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ηττήθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της Μεταπολίτευσης, “επιτυγχάνοντας” το απίστευτο: αντί να μειώνεται η δύναμη του πρώτου κόμματος, να καταρρέει το δεύτερο κόμμα στην κάλπη».

Καταλήγοντας, το ΠΑΣΟΚ σχολίασε ως «κωμικό» το γεγονός ότι αναφερόμενος στις συνεργασίες, ο Αλ. Τσίπρας «έφερε ως παράδειγμα τη συγκυβέρνηση του -δύο φορές- με τον ακροδεξιό Πάνο Καμμένο. Κόμματα παρέας και κλειστών συστημάτων εξουσίας που κάνουν τους τροχονόμους συμφερόντων, δεν μπορούν ούτε να συγκρουστούν με τα κατεστημένα, ούτε να αλλάξουν την πορεία της χώρας». 

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