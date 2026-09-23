Λιβάνιος: Στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου οι καταγγελίες Βελόπουλου για νοθεία στις εκλογές

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Αίτημα διερεύνησης των καταγγελιών του Κυριάκου Βελόπουλου περί ενδεχόμενης «νοθείας» στις εθνικές εκλογές, κατέθεσε με επιστολή του στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελο Μπακέλα, ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή, Μάριου Σαλμά, ο κ. Λιβανιος, δήλωσε πως έχει αποστείλει το αίτημα στον Άρειο Πάγο, από τις 28 Σεπτεμβρίου, όπως είχε πράξει και το καλοκαίρι του ‘24 έπειτα από αντίστοιχους ισχυρισμούς που είχαν διατυπωθεί δια στόματος του κ. Βελόπουλου.

«Αυτή η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά δεν θα αφήσω καμία σκιά για το θέμα των εκλογών», πρόσθεσε, κάνοντας μάλιστα λόγο για «παραλήρημα» του προέδρου της Ελληνικής Λύσης.

Νωρίτερα, ο Μάριος Σαλμας, είχε υποστηρίξει πως η εταιρεία Singular Logic «παίρνει φωτογραφικούς διαγωνισμούς δεκάδων εκατομμυρίων, μεταξύ αυτών και για τη διαχείριση των πωλητηρίων των αρχαιολογικών χώρων», κάνοντας λόγο για ενδεχόμενη «σύγκρουση συμφερόντων».

Απαντώντας ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε πως η συγκεκριμένη εταιρεία δεν αναλαμβάνει το έργο της καταμέτρησης των αποτελεσμάτων, αλλά της δημιουργίας ενός καναλιού ενημέρωσης. Τόνισε δε πως «είναι μεγάλο κέρδος για τη Δημοκρατία, ότι πλέον έχουμε στις 20:30 αποτελέσματα».

Αναφορικά με τις αιτιάσεις του ανεξάρτητου βουλευτή περί «φωτογραφικών» διαγωνισμών, ο Θεόδωρος Λιβάνιος υπογράμμισε πως το υπουργείο Εσωτερικών ουδεμία σχέση με τις συγκεκριμένες διαδικασίες έχει και παρέπεμψε στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και το Ελεγκτικό Συνέδριο που κρίνουν όλες τις συμβάσεις δημοσίων έργων.

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