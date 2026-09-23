Καύσιμα: Επιμένει ο Κυρανάκης για μείωση του ΕΦΚ – Αιχμές για Τσίπρα και Ντόρα

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Σταθερή θέση υπέρ της μείωσης του ΕΦΚ πήρε ξανά ο γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης μιλώντας στην τηλεόραση του ΑΝΤ1.

Ο κ. Κυρανάκης, ο οποίος έχει ταχθεί εδώ και χρόνια υπέρ της μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στη βενζίνη, δεν αμφισβήτησε την κατεύθυνση μιας τέτοιας παρέμβασης,.

Όπως είπε, προκειμένου να προχωρήσει η μείωση, θα πρέπει να γίνει δεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ελληνικό αίτημα ώστε το σχετικό δημοσιονομικό κόστος να μην προσμετρηθεί στο όριο δαπανών.

«Είμαι αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε. Αν γίνει αυτό, προφανώς θα υπάρξει μεγάλη μείωση στην αντλία. Αυτό που βλέπει ο κόσμος και αυτό που βάζει στο ρεζερβουάρ του θα είναι πολύ χαμηλότερα», ανέφερε.

Ο κ. Κυρανάκης έθεσε επίσης το ζήτημα της εφαρμοσιμότητας και της αξιοπιστίας κάθε σχετικής εξαγγελίας.

«Είναι πραγματικά πάρα πολύ εύκολο, όταν ξέρεις ότι δεν χρειάζεται να τα εφαρμόσεις και ξέρεις ότι δεν θα τα εφαρμόσεις κιόλας γιατί δεν θα κερδίσεις τις εκλογές, να βγαίνεις και να υπόσχεσαι ό,τι θέλεις», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, το κρίσιμο δεν είναι απλώς να οριστεί ένας χαμηλότερος στόχος για την τιμή των καυσίμων, αλλά να αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί.

«Και μικρότερα κόμματα μπορεί να βάλουν τον πήχη στο 1 ευρώ ή στο μισό ευρώ. Σημασία έχει να εξηγήσεις στον κόσμο πώς θα το κάνεις», σημείωσε.

Αναφερόμενος στις κυβερνητικές κινήσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, έκανε λόγο για «πάρα πολλή δουλειά» που έχει προηγηθεί και σημείωσε ότι η παρέμβαση θα κινηθεί τόσο μέσω των διυλιστηρίων όσο και μέσω κρατικής στήριξης, με στόχο τη μείωση της τελικής επιβάρυνσης για τον καταναλωτή.

Ο Γραμματέας της ΝΔ επανέλαβε ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει αισθητά χαμηλότερα από τα 1,75 ευρώ, παραπέμποντας στο οικονομικό επιτελείο για τις ακριβείς ανακοινώσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις ανάγκες της Βόρειας Ελλάδας και των ακριτικών περιοχών, όπου το κόστος θέρμανσης αναδείχθηκε σε ένα από τα βασικότερα ζητήματα κατά τις πρόσφατες περιοδείες.

«Περιοδεύσαμε μαζί με τους υπουργούς και μας το είπαν ως πρώτο θέμα το οποίο φοβούνται οι άνθρωποι οι οποίοι κατοικούν κοντά στα σύνορα», είπε, προσθέτοντας: «Τους το υποσχεθήκαμε, θα το κάνουμε. Θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες».

«Όλοι κρινόμαστε» – Τι είπε για την Ντόρα

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη σχετικά με κυβερνητικά στελέχη, ο κ. Κυρανάκης τόνισε ότι «όλοι κρινόμαστε», τόσο από τον πρωθυπουργό όσο και από τους πολίτες.

Εξέφρασε τον σεβασμό του προς την κ. Μπακογιάννη, επισημαίνοντας παράλληλα ότι από τη συνεργασία που έχει με τους υπουργούς δεν έχει διαπιστώσει αλαζονική συμπεριφορά.

Ως παράδειγμα ανέφερε τις περιοδείες πριν από τη ΔΕΘ σε 17 εκλογικές περιφέρειες της Μακεδονίας.

Περιγράφοντας τον ρόλο του ως Γραμματέα της ΝΔ όταν ένα κυβερνητικό ζήτημα καθυστερεί, ανέφερε: «Δουλειά μου είναι να παίρνω τον αρμόδιο υπουργό και να του λέω “πάμε να το ξεκολλήσουμε μαζί”»

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