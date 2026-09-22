ΣΚΑΪ: Και επισήμως ο Άκης Πετρετζίκης θα μαγειρεύει και θα ταξιδεύει στον σταθμό τη νέα σεζόν

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Ο επιδραστικός μάγειρας- ο πρώτος που κέρδισε το «MasterChef»- Άκης Πετρετζίκης μεταφέρει και επισήμως πλέον τις τηλεοπτικές δραστηριότητες του στον ΣΚΑΪ.

Ο σταθμός του Φαλήρου εξέδωσε σχετική ανακοίνωση επικυρώνοντας το τυπικό της συνεργασίας σύμφωνα με την οποία: «Ο Άκης Πετρετζίκης, ένας από τους κορυφαίους και πιο δημιουργικούς σεφ, που με τις συνταγές του έκανε την μαγειρική αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια, επιστρέφει στον ΣΚΑΪ. Στόχος του να γεμίσει τις οθόνες μας με ακόμη περισσότερες γεύσεις, ακόμη πιο νόστιμα ταξίδια.

Με την αυθεντικότητα, το χιούμορ και την ανεξάντλητη ενέργεια που τον χαρακτηρίζουν, φέρνει μαζί του δύο projects που έχουν ήδη αγαπηθεί από το τηλεοπτικό κοινό:

– Το «Kitchen Lab» που φέτος γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας. Ξεκίνησε για πρώτη φορά τη σεζόν 2017-18, μέσα από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ και διατήρησε τη δυναμική του στον χρόνο, αποτελώντας ένα από τα πιο επιτυχημένα brands μαγειρικής.

– Το πολυταξιδεμένο «Akis’ Food Tour», μέσα από το οποίο ο Άκης μας προσκαλεί να ταξιδέψουμε μαζί του σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και του εξωτερικού και να αναδείξουμε την αυθεντικότητά τους, γνωρίζοντας τα μέρη, τους ανθρώπους, τις συνταγές και τις γεύσεις.

Ο ΣΚΑΪ καλωσορίζει τον Άκη Πετρετζίκη και του εύχεται καλή επιτυχία και πολλές… νόστιμες διαδρομές».

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