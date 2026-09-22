Ηλιούπολη: Γυναίκα έπαθε ανακοπή από κεραυνό που έπεσε κοντά της – Διασώστες προχώρησαν σε ΚΑΡΠΑ, μεταφέρεται σε νοσοκομείο

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Μία γυναίκα στην Ηλιούπολη υπέστη ανακοπή καθώς κεραυνός χτύπησε σε πολύ κοντινή απόσταση από αυτήν.

Σύμφωνα με το ilioupolinews, η γυναίκα βρισκόταν στην περιοχή Αστυνομικά της Ηλιούπολης και περαστικοί την είδαν να καταρρέει μόλις χτύπησε κεραυνός. Στο σημείο έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ όπου προχώρησαν σε ΚΑΡΠΑ για να την επαναφέρουν.

Η γυναίκα, ηλικίας περίπου 50 ετών κατά τις πρώτες πληροφορίες, μεταφέρεται εσπευσμένα στον Ερυθρό Σταυρό προκειμένου να γίνουν προσπάθειες να την κρατήσουν στη ζωή.

Στο σημείο βρέθηκε και ο δήμαρχος της πόλης, Στάθης Ψυρρόπουλος, ενώ σύμφωνα με το τοπικό μέσο, η γυναίκα είναι καθηγήτρια στο 2ο Γυμνάσιο της περιοχής.

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