Γιώργος Μαζωνάκης: Τι αποκαλύπτει ο ιατροδικαστής – σύμβουλος της οικογένειας – Σημάδια από βελόνες, κακώσεις και ισχαιμία του μυοκαρδίου

Takeaways by to pontiki AI Ο ιατροδικαστής Σωτήρης Μπουζιάνης εντόπισε κατά τη νεκροψία του Γιώργου Μαζωνάκη κάκωση στο μέτωπο, σημάδια από βελόνες στα άνω άκρα, ισχαιμία μυοκαρδίου και πνευμονικό οίδημα.

Αν και η ανατομική κατάσταση της καρδιάς παρουσιάζεται εξαιρετική, η ακριβής αιτία του θανάτου παραμένει προς το παρόν απροσδιόριστη για τους ειδικούς.

Η οικογένεια αναμένει τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων.

Επιπλέον ποσότητα αίματος έχει σταλεί σε ιδιωτικό εργαστήριο για την επιτάχυνση της διαδικασίας και την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με τα αίτια του συμβάντος.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Νέα δεδομένα από τη νεκροψία – νεκροτομή του Γιώργου Μαζωνάκη παρουσίασε ο ιατροδικαστής Σωτήρης Μπουζιάνης, τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, αναφέροντας μεταξύ άλλων κάκωση στο μέτωπο, σημάδια από βελόνες στα άνω άκρα, ισχαιμία του μυοκαρδίου και πνευμονικό οίδημα. Η ακριβής αιτία θανάτου παραμένει προς το παρόν απροσδιόριστη, εν αναμονή των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων.

Ο ιατροδικαστής Σωτήρης Μπουζιάνης, τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, μιλώντας στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», περιέγραψε την εικόνα που προέκυψε από τη νεκροψία – νεκροτομή, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση τόσο στην κατάσταση της καρδιάς του τραγουδιστή όσο και στους «διάσπαρτους βελονισμούς» που εντοπίστηκαν και στα δύο άνω άκρα.

Κάκωση στο μέτωπο και σημάδια από βελόνες

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, κατά την εξέταση του σώματος καταγράφηκαν:

μία κάκωση στην περιοχή του μετώπου,

«διάσπαρτοι βελονισμοί» στα άνω άκρα,

σημάδια στην περιοχή των αγκώνων,

σημάδια στη ραχιαία επιφάνεια των χεριών και στα δύο χέρια.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι, στο παρόν στάδιο, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί από τι ακριβώς προκλήθηκαν τα συγκεκριμένα σημάδια, καθώς πριν από τη νεκροψία είχε προηγηθεί η παρέμβαση του ΕΚΑΒ.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, η Μαρία Μαζωνάκη έχει δηλώσει: «Τον αδερφό μου τον σκότωσαν από πριν».

«Η καρδιά του ήταν σαν να βλέπαμε καρδιά μικρού νεαρού παιδιού»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Σωτήρης Μπουζιάνης στην ανατομική κατάσταση της καρδιάς του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως ανέφερε, από τη μακροσκοπική εξέταση δεν προέκυπτε εικόνα πρόσφατου εμφράγματος, ενώ τα στεφανιαία αγγεία βρίσκονταν, όπως χαρακτηριστικά είπε, σε «πάρα πολύ καλή» κατάσταση.

«Αυτό σημαίνει ότι ο καλλιτέχνης δεν είχε υποστεί πρόσφατα ένα έμφραγμα», εξήγησε.

Περιγράφοντας την εικόνα της καρδιάς, ο ιατροδικαστής πρόσθεσε:

«Ανατομικά ήταν μια χαρά. Ήταν σαν να βλέπαμε μια καρδιά μικρού νεαρού παιδιού».

Ισχαιμία του μυοκαρδίου και πνευμονικό οίδημα

Παρά την πολύ καλή ανατομική εικόνα της καρδιάς, η νεκροψία – νεκροτομή ανέδειξε, σύμφωνα με τον κ. Μπουζιάνη, ισχαιμία του μυοκαρδίου, ενώ διαπιστώθηκε παράλληλα και πνευμονικό οίδημα.

Το βασικό ερώτημα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι ειδικοί είναι ποια αιτία προκάλεσε τα δύο αυτά ευρήματα.

Για τον λόγο αυτό ελήφθησαν δείγματα προκειμένου να πραγματοποιηθούν τόσο ιστολογικές όσο και τοξικολογικές εξετάσεις.

Τι αναζητούν στις τοξικολογικές εξετάσεις

Οι τοξικολογικές αναλύσεις αναμένεται να εξετάσουν, μεταξύ άλλων, την πιθανή παρουσία:

φαρμάκων,

ναρκωτικών ουσιών,

άλλων ουσιών που ενδέχεται να είχαν χορηγηθεί στον τραγουδιστή.

Παράλληλα, όπως έκανε γνωστό ο Σωτήρης Μπουζιάνης, κρατήθηκε επιπλέον ποσότητα αίματος προκειμένου η οικογένεια να μπορέσει, με δική της πρωτοβουλία, να προχωρήσει σε εξετάσεις σε ιδιωτικό εργαστήριο στην Ελλάδα.

Η κίνηση αυτή έχει στόχο να επιταχυνθεί η διαδικασία και να υπάρχουν διαθέσιμα τα αποτελέσματα το συντομότερο δυνατό.

Οι εξετάσεις που αναμένεται να δώσουν τις απαντήσεις

Τα αποτελέσματα τόσο των ιστολογικών όσο και των τοξικολογικών εξετάσεων θεωρούνται κρίσιμα για το επόμενο στάδιο της ιατροδικαστικής διερεύνησης.

Όπως εξήγησε ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, μέσα από αυτά αναμένεται να διευκρινιστεί τι ήταν εκείνο που οδήγησε στην ισχαιμία του μυοκαρδίου και στο πνευμονικό οίδημα και, κατ’ επέκταση, να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία θανάτου.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργαστηριακές εξετάσεις, ο κ. Μπουζιάνης υπογράμμισε ότι η αιτία θανάτου παραμένει «απροσδιόριστη».

Διαβάστε επίσης:

Θάνατος Μαζωνάκη: Επί τρεις ώρες κατέθετε στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής – «Τον συνάντησα μόνο μια φορά, σταματήστε τον διασυρμό μου» (Video)

Μεθυσμένος ναυτικός απείλησε με μαχαίρι συνάδελφό του σε πλοίο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Γιώργος Μαζωνάκης: «Καίει» τους γιατρούς ο πρόεδρος εργαζομένων ΕΚΑΒ – «Δεν είπαν ποιος είναι ο ασθενής, δεν λειτουργούσε ο απινιδωτής» (video)