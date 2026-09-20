Δραγασάκης και Σιακαντάρης προτείνει συνασπισμό κομμάτων με ΕΛΑΣ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

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Τη σκυτάλη στη συζήτηση για τους «κοινούς τόπους» και τις «συγκλίσεις» πήρε, μετά τον ανεξάρτητο βουλευτή Γιάννη Δραγασάκη, ο Γιώργος Σιακαντάρης, εντάσσοντας στην ίδια προοπτική και τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Σιακαντάρης τοποθετεί, ωστόσο, τις όποιες σχετικές διεργασίες σε μετεκλογικό χρόνο, επισημαίνοντας ότι «ο Γιάννης Δραγασάκης το πήγε παραπέρα, μιλώντας για κοινούς τόπους και συγκλίσεις μεταξύ ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ. Και ΣΥΡΙΖΑ, φυσικά, θα πρόσθετα». Ως βασικό εμπόδιο για μια τέτοια συζήτηση, εντοπίζει την προεκλογική περίοδο.

Παρά ταύτα, όπως τονίζει ο συγγραφέας του «Μανιφέστου Τσίπρα», «μετά τις εκλογές, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, πρέπει να ξεκινήσει ένας διάλογος, όπου όλα αυτά θα τεθούν επί τάπητος. Να ξεκινήσει ένας διάλογος για έναν συνασπισμό κομμάτων ή, ακόμη καλύτερα, για κάτι εντελώς νέο».

Καταλήγοντας, υπογραμμίζει πως «αυτό άλλωστε είναι και το νόημα του Μανιφέστου του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας».

Η ανάρτηση Σιακαντάρη:

Η ανάρτηση Δραγασάκη

Νωρίτερα σήμερα, ο Γιάννης Δραγασάκης, όπως έγινε γνωστό σε συνέντευξη που έδωσε στο Libre, έκανε αναφορά μόνο σε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, περιμένοντας και από άλλα αριστερά κόμματα να συμπράξουν.

«Yπάρχουν όχι μόνο συγκλίσεις αλλά και κοινοί τόποι τόσο ανάμεσα στην Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ όσο και άλλων μικρότερων κομμάτων που αυτοτοποθετούνται αριστερά του Κέντρου (…) Για να αποφύγουμε την «ιταλοποίηση» της πολιτικής ζωής, οι προοδευτικές δυνάμεις του τόπου πρέπει να παραμερίσουν τις διαφορές, να υπερβούν υποκειμενισμούς, να συνδιαμορφώσουν ένα κλίμα διαλόγου και να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις για τον οδικό χάρτη της δημοκρατικής εξόδου από την πολυκρίση του ζούμε» σημείωσε.

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