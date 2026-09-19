Χειλουδάκη για Μαζωνάκη: «Κάθε φορά που ερχόταν στη Σητεία μου άφηνε κρυφά στο τροχόσπιτο ένα φάκελο με χρήματα»

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Μια πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη που, όπως αναφέρει, έμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας έφερε στο προσκήνιο η Τζένη Χειλουδάκη.

Με ανάρτησή της στο Facebook, το πρώην μοντέλο αναφέρθηκε στην ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, που βίωσε μετά τον θάνατο της μητέρα της, ενώ προσπαθούσε να κάνει μια νέα αρχή. Τότε, όπως περιγράφει, ο τραγουδιστής επικοινώνησε μαζί της και τη βοήθησε οικονομικά, δίνοντάς της 5.000 ευρώ. Και, όπως λέει, δεν ήταν η μοναδική. Κάθε φορά που ο Γιώργος Μαζωνάκης επισκεπτόταν τη Σητεία, πήγαινε κρυφά στο τροχόσπιτό της και της άφηνε έναν φάκελο με χρήματα.

Από τους μεγάλους καβγάδες στην αθόρυβη στήριξη

Η σχέση της Τζένης Χειλουδάκη και του Γιώργου Μαζωνάκη δεν ήταν πάντα καλή. Οι δύο τους είχαν συγκρουστεί αρκετές φορές στο παρελθόν, όμως παρά τις εντάσεις, ο δημοφιλής καλλιτέχνης -που έφυγε από τη ζωή στην «κλινική» της οδού Καρνεάδου- βρέθηκε δίπλα της όταν εκείνη περνούσε τον δικό της «Γολγοθά».

«Είχαμε τσακωθεί πολλές φορές στο παρελθόν. Μια φορά άγρια έξω από το λαουντζ καφέ μου δίπλα στου Μαθιού θυμάσαι Γιώργο μου; Όταν έφυγε η μανούλα μου από τη ζωή όμως τότε που στο δικό μου Γολγοθά προσπαθούσα να φτιάξω τη ζωή μου από την αρχή και να σταθώ στα πόδια μου αγοράζοντας το τροχόσπιτο και όλα αυτά τα γνωστά με πήρες τηλέφωνο και μου έδωσες πέντε χιλιάδες ε. Έτσι γιατί γουσταρες. Και κάθε φορά που ερχόσουν στη Σητεία καλοκαίρια εκεί στα κρυφά στο τροχόσπιτο μου στον κήπο μου τον μαγικό είχες πάντα ένα φάκελο με χρήματα για μένα».

«Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω στα παλιά»

Σήμερα, έχοντας καταφέρει, όπως γράφει, να σταθεί ξανά γερά στα πόδια της, η Τζένη Χειλουδάκη αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη με ευγνωμοσύνη, αλλά και με την πικρία για πράγματα που θα ήθελε να είχαν γίνει διαφορετικά ανάμεσά τους.

Η ίδια συνδέει μάλιστα την προσφορά του τραγουδιστή με τη μητέρα της, εκφράζοντας την πεποίθησή της ότι εκείνη θα τον ευχαριστούσε για όσα είχε κάνει τότε για την κόρη της.

«Γιώργο μου; Θέλω να ξέρεις ότι έχω σταθεί στα πόδια μου πια. Γερά. Εσύ αναπαυσου πια εκεί ψηλά. Είμαι σίγουρη ότι η μανούλα μου σε κρατά στην αγκαλιά της και σε γλυκοφιλα για ό,τι έκανες για το παιδί της κάποτε. Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω στα παλιά να αλλάξω πολλά και για τους δύο μας. Το μόνο σίγουρο ότι και οι δύο μας ανήκουμε στον κόσμο που μας αγάπησε και η ψυχή μας σε μας. Rip».

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