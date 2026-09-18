Alpha: Ομοβροντία με «Ριφιφί» στον πόλεμο των 22.00 

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Ενδεικτικό της έντασης του ανταγωνισμού, που έχει ανέβει επίπεδο φέτος, αποτελεί η επιλογή του Alpha να παρατάξει «απέναντι» στις προτάσεις μυθοπλασίας των άλλων καναλιών έναν από τα «βαριά χαρτιά» του.

Από Δευτέρα και μέχρι την Τετάρτη στις 22.00 θα μεταδώσει την κοινωνική περιπέτεια μικρής φόρμας «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια σε σενάριο των Βασίλη Ρίσβα– Δήμητρας Σακαλή, παραγωγή της Cosmote TV- νυν Magenta TV, αποτελώντας πρώτη προβολή στην ελεύθερη-γραμμική- τηλεόραση.

Η υπόθεση της σειράς εμπνέεται από την περιβόητη ληστεία στο υποκατάστημα της τότε Τράπεζας Εργασίας το 1992 , στην οδό Καλλιρόης, στο Νέο Κόσμο, και μια τραγική ιστορία για την αναλγησία του τραπεζικού συστήματος, με ηθικό αυτουργό το κράτος και μια απολογία που δεν έγινε ποτέ.

Στην πρόταση μυθοπλασίας των δημιουργών του «Ριφιφί» μια γυναίκα σχηματίζει μια ομάδα ανθρώπων με ετερόκλητες προσωπικότητες με κοινό σημείο αναφοράς την απώλεια. Απώλεια αγαπημένων προσώπων, εργασίας, περιουσίας, αξιοπρέπειας, αυτοσεβασμού, ελευθερίας. Άνθρωποι οι οποίοι συνθλίβονται καθημερινά κάτω από ένα αδίστακτο οικονομικό – πολιτικό σύστημα που έχει κατατάξει τη ζωή ως μηδενική μετρήσιμη μονάδα στο χρηματιστήριο αξιών.

Αυτή η ομάδα θέτει σε εφαρμογή ένα παράτολμο σχέδιο που φαντάζει απίθανο να πετύχει. Κόντρα σε κάθε πιθανότητα καταφέρνουν το ακατόρθωτο.

Μεταμφιεσμένοι σε συνεργείο της ΕΤΥΔΑΠ, κατεβαίνουν από φρεάτιο και σκάβοντας τούνελ, ρισκάροντας για πολλές μέρες και νύχτες να συλληφθούν ή και να σκοτωθούν, μπαίνουν στον υπόγειο χώρο θυρίδων τραπέζης και τις παραβιάζουν, δίνοντας ένα γερό χτύπημα στους θεσμούς, κλονίζοντας κυριολεκτικά συθέμελα και το τραπεζικό αλλά και το πολιτικό σύστημα της χώρας.

Έξι συγκλονιστικά επεισόδια και επτά συγκλονιστικά πορτραίτα φιλοτεχνημένα από απαράμιλλες ερμηνείες που παρέδωσαν οι Ευαγγελία Μουμούρη, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Πάνος Βλάχος, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Δήμος Γιγαντάκης, αλλά και επίσης θαυμαστές από τους Αχιλλέα Ζέρβα, Άρη Λεμπεσόπουλο, Κατερίνα Μάντζιου, Πυγμαλίων Δαδακαρίδη, Κώστα Φιλίππογλου, Ράνια Παπαδάκου, Άννα Μενενάκου, Δημήτρη Γεροδήμο, Γιώργο Χατζή, Έλη Δρίβα, Δημήτρη Μαυρόπουλο.

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