search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.09.2026 15:35
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.09.2026 15:25

Alpha: Ομοβροντία με «Ριφιφί» στον πόλεμο των 22.00 

18.09.2026 15:25
rififi_alpha

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ενδεικτικό της έντασης του ανταγωνισμού, που έχει ανέβει επίπεδο φέτος, αποτελεί η επιλογή του Alpha να παρατάξει «απέναντι» στις προτάσεις μυθοπλασίας των άλλων καναλιών έναν από τα «βαριά χαρτιά» του.

Από Δευτέρα και μέχρι την Τετάρτη στις 22.00 θα μεταδώσει την κοινωνική περιπέτεια μικρής φόρμας «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια σε σενάριο των Βασίλη ΡίσβαΔήμητρας Σακαλή, παραγωγή της Cosmote TV- νυν Magenta TV, αποτελώντας πρώτη προβολή στην ελεύθερη-γραμμική- τηλεόραση.

Η υπόθεση της σειράς εμπνέεται από την περιβόητη ληστεία στο υποκατάστημα της τότε Τράπεζας Εργασίας το 1992 , στην οδό Καλλιρόης, στο Νέο Κόσμο, και μια τραγική ιστορία για την αναλγησία του τραπεζικού συστήματος, με ηθικό αυτουργό το κράτος και μια απολογία που δεν έγινε ποτέ.

Στην πρόταση μυθοπλασίας των δημιουργών του «Ριφιφί» μια γυναίκα σχηματίζει μια ομάδα ανθρώπων με ετερόκλητες προσωπικότητες με κοινό σημείο αναφοράς την απώλεια. Απώλεια αγαπημένων προσώπων, εργασίας, περιουσίας, αξιοπρέπειας, αυτοσεβασμού, ελευθερίας. Άνθρωποι οι οποίοι συνθλίβονται καθημερινά κάτω από ένα αδίστακτο οικονομικό – πολιτικό σύστημα που έχει κατατάξει τη ζωή ως μηδενική μετρήσιμη μονάδα στο χρηματιστήριο αξιών.

Αυτή η ομάδα θέτει σε εφαρμογή ένα παράτολμο σχέδιο που φαντάζει απίθανο να πετύχει. Κόντρα σε κάθε πιθανότητα καταφέρνουν το ακατόρθωτο.

Μεταμφιεσμένοι σε συνεργείο της ΕΤΥΔΑΠ, κατεβαίνουν από φρεάτιο και σκάβοντας τούνελ, ρισκάροντας για πολλές μέρες και νύχτες να συλληφθούν ή και να σκοτωθούν, μπαίνουν στον υπόγειο χώρο θυρίδων τραπέζης και τις παραβιάζουν, δίνοντας ένα γερό χτύπημα στους θεσμούς, κλονίζοντας κυριολεκτικά συθέμελα και το τραπεζικό αλλά και το πολιτικό σύστημα της χώρας.

Έξι συγκλονιστικά επεισόδια και επτά συγκλονιστικά πορτραίτα φιλοτεχνημένα από απαράμιλλες ερμηνείες που παρέδωσαν οι Ευαγγελία ΜουμούρηΧρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Πάνος Βλάχος, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Δήμος Γιγαντάκης, αλλά και  επίσης θαυμαστές από τους Αχιλλέα Ζέρβα, Άρη Λεμπεσόπουλο, Κατερίνα Μάντζιου, Πυγμαλίων Δαδακαρίδη, Κώστα Φιλίππογλου, Ράνια Παπαδάκου, Άννα Μενενάκου, Δημήτρη Γεροδήμο, Γιώργο Χατζή, Έλη Δρίβα, Δημήτρη Μαυρόπουλο.

Διαβάστε επίσης

«Με λένε Γιώργο»: Ο ΣΚΑΪ αποχαιρετά τον Μαζωνάκη με ένα αφιέρωμα ψυχής

Ποιος παίρνει τη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη στο «The Voice»

«Emily in Paris»: Ο Τζέι Ντι Βανς την αποκάλεσε «Σαίξπηρ της εποχής μας»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fotia_rentis_1809_1920-1080_2_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέντης: Φωτιά σε σκουπίδια σε υπαίθριο χώρο – Ήχησε το 112 λόγω των καπνών – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

rififi_alpha
MEDIA

Alpha: Ομοβροντία με «Ριφιφί» στον πόλεμο των 22.00 

ouranos-new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Αγκαλιάζοντας «το πρόγραμμα Ιπποκράτειος Εκπαίδευση»

saudi aramco 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Οι Σαουδάραβες ενημέρωσαν τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια ότι δεν θα προμηθευτούν αργό πετρέλαιο τον επόμενο μήνα

plevris 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θάνατος Μαζωνάκη: Το ΠΑΣΟΚ «καρφώνει» τον Πλεύρη – Ήξερε τους γιατρούς από το 2012

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giorgos-mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

«Ήταν θέμα χρόνου να "φύγει" ο Μαζωνάκης, το θέμα ήταν σε ποιον θα "έσκαγε η βόμβα"»: Τα πρώτα λόγια του Θεοδωρόπουλου μέσα από τη φυλακή

roula-koromila-new
LIFESTYLE

Ρούλα Κορομηλά: Δημοσίευσε φωτογραφία της από όταν ήταν 20 ετών - «Την κοιτάζω και νιώθω μια βαθιά ηρεμία και καμάρι»

enoples dynameis kriseis – new
ΕΛΛΑΔΑ

Το σχέδιο Χούπη για τον «πολίτη-οπλίτη»: Στρατιώτες όλοι και για πάντα; - Η προσαρμογή της Ευρώπης και το ήδη βαρύ τίμημα της Ελλάδας

MARINAKIS_DORA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποστομωτική απάντηση Μαρινάκη στην απρόκλητη επίθεση της Ντόρας: Έχω αποδείξει αν προσέχω, είμαι απέναντι στην ανθρωποφαγία

MixCollage-17-Sep-2026-11-54-PM-3575
ΚΑΛΧΑΣ

Τα γκάλοπ έφεραν… νέα μέτρα, η κάλυψη Μητσοτάκη σε Μαρινάκη, η φυγή της Ρόζας, η έλλειψη μνήμης για Κασιδιάρη και τι συμβαίνει με τις Μαρίες της Ελπίδας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.09.2026 15:35
fotia_rentis_1809_1920-1080_2_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέντης: Φωτιά σε σκουπίδια σε υπαίθριο χώρο – Ήχησε το 112 λόγω των καπνών – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

rififi_alpha
MEDIA

Alpha: Ομοβροντία με «Ριφιφί» στον πόλεμο των 22.00 

ouranos-new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Αγκαλιάζοντας «το πρόγραμμα Ιπποκράτειος Εκπαίδευση»

1 / 3