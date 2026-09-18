Προ των πυλών το φθινόπωρο, μετά το καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο: Πέφτει η θερμοκρασία, έρχονται βροχές και καταιγίδες – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

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Μια τελευταία εμφάνιση κάνει η καλοκαιρία το Σαββατοκύριακο, καθώς από την επόμενη εβδομάδα, κυρίως από την Τετάρτη και μετά το σκηνικό του καιρού αλλάζει σε πιο φθινοπωρινές συνθήκες. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η θερμοκρασία θα κάνει «βουτιά», ενώ θα κάνουν την εμφάνισή τους βροχές και καταιγίδες.

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη, τονίζει πως ο καιρός θα είναι καλοκαιρινός το σαββατοκύριακο. Ωστόσο, όπως είπε, από την Τρίτη και κυρίως την Τετάρτη θα υπάρξει ραγδαία αλλαγή του καιρού, καθώς ψυχρές αέριες μάζες από την βόρεια Ευρώπη θα κινηθούν νοτιότερα και θα επηρεάσουν τη χώρα μας.

Όπως είπε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, αρχικά η αστάθεια θα ξεκινήσει την Τρίτη στα βόρεια και κεντρικά της χώρας με βροχές και καταιγίδες, ενώ την Τετάρτη θα κινηθεί η κακοκαιρία νοτιότερα και θα επηρεάσει όλη τη χώρα. Μάλιστα, η μέγιστη θερμοκρασία την Τρίτη στα βόρεια και κεντρικά θα είναι 20 βαθμοί, ενώ το ίδιο θα συμβεί και την Τετάρτη.

Έρχεται πάλι φθινόπωρο, λέει ο Mαρουσάκης

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, στα μέσα της επόμενης εβδομάδας περιμένουμε την κάθοδο πιο ψυχρών αέριων μαζών. Πλέον το φθινόπωρο θα μας χτυπήσει και πάλι την πόρτα με πιο έντονο χαρακτήρα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασιακές τιμές.

Σάκης Αρναούτογλου: Αναμένονται έντονα φαινόμενα

Όπως αναφέρει ο Σάκης Αρναούτογλου στο νέο βίντεο που ανέβασε, από τη Δευτέρα 21/9 ο καιρός αλλάζει και ειδικότερα από τα ξημερώματα της Τρίτης από τη Σκόπελο μέχρι και τη Δράμα θα έχουμε μεγάλη αστάθεια με βροχές και καταιγίδες.

Μάλιστα, μέχρι το μεσημέρι οι βροχές θα κατέβουν και νοτιότερα στην Αττική, αλλά και έως τη Σπάρτη, και το απόγευμα θα γίνουν πιο έντονα τα φαινόμενα στο βόρειο Αιγαίο και στην Πελοπόννησο. Αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν.

Από 23-24/9 η δυτική Ελλάδα θα έχει βροχές και στις 25-26/9 τα φαινόμενα θα είναι πολύ έντονα στα νησιά του Ιονίου και στην Πελοπόννησο. Στις 27-28/9 η Κέρκυρα θα βρεθεί στη μανία των καταιγίδων, όπως και τα υπόλοιπα Επτάνησα.

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