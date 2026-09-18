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18.09.2026 06:00

Καιρός: Λίγες βροχές, άνοδος θερμοκρασίας και βοριάδες έως 6 μποφόρ το Σαββατοκύριακο

18.09.2026 06:00
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Ασθενείς και τοπικές θα είναι οι βροχές που αναμένονται στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι τα τρία βασικά μοντέλα συγκλίνουν σε πολύ χαμηλά ύψη βροχής, την ώρα που το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, με ενίσχυση των βοριάδων.

Πολύ περιορισμένες βροχές σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα

Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει ότι η αυριανή ημέρα χαρακτηρίζεται από πολύ περιορισμένο υετό στην Ελλάδα, καθώς τα τρία κύρια προγνωστικά μοντέλα συμφωνούν πως οι βροχοπτώσεις θα είναι γενικά ασθενείς και τοπικές, χωρίς σημαντικά ύψη βροχής στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει, το ICON-EU προβλέπει μέγιστη βροχόπτωση περίπου 0,5 χιλιοστά στην Πελοπόννησο, το ECMWF περίπου 1,5 χιλιοστά στη δυτική Ελλάδα, ενώ το GFS μόλις 0,1 χιλιοστά στην Ήπειρο.

Όπως επισημαίνει ο κ. Κολυδάς, ακόμη και στις περιοχές όπου εμφανίζεται κάποια ένδειξη βροχής, οι ποσότητες παραμένουν εξαιρετικά μικρές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα σημαντικότερα ύψη υετού εντοπίζονται εκτός ελληνικού χώρου, σε συστήματα της ευρύτερης περιοχής, με τη χώρα να βρίσκεται ουσιαστικά στο περιθώριο της κύριας βροχοφόρας δραστηριότητας.

Η πρόγνωση για την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με το Meteo.gr, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026 αναμένεται ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά.

Τοπικές ασθενείς βροχοπτώσεις ενδέχεται να σημειωθούν στην Κεφαλονιά, στα δυτικά τμήματα της χώρας, στην Πελοπόννησο και στη Δυτική Μακεδονία, κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Παράλληλα, η μεταφορά ερημικής σκόνης θα συνεχιστεί τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα, ωστόσο από το απόγευμα αναμένεται να εξασθενήσει.

Οι θερμοκρασίες ανά περιοχή

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί:

  • στη Δυτική Μακεδονία από 11 έως 28 βαθμούς,
  • στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 έως 31 βαθμούς,
  • στην Ήπειρο από 12 έως 29 βαθμούς,
  • στη Θεσσαλία από 13 έως 32 βαθμούς,
  • στα κεντρικά ηπειρωτικά από 13 έως 30 βαθμούς,
  • στην Πελοπόννησο από 11 έως 28 βαθμούς,
  • στην Κρήτη από 12 έως 28 βαθμούς,
  • στα Επτάνησα από 17 έως 27 βαθμούς,
  • στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 16 έως 27 βαθμούς,
  • και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Άνεμοι έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενώ στο Νότιο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι έως βορειοδυτικοί άνεμοι 3 έως 4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ τις πρωινές ώρες.

Από το μεσημέρι οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς και στο Βόρειο Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς άνεμοι, κυρίως από δυτικές διευθύνσεις.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, 2 έως 3 μποφόρ, κυρίως από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες-νοτιοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 2 έως 3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Βελτιωμένος καιρός το Σάββατο με βοριάδες έως 6 μποφόρ

Το Σάββατο ο καιρός αναμένεται γενικά βελτιωμένος, με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Ωστόσο, δεν αποκλείονται τοπικές μπόρες τις μεσημβρινές ώρες στα ορεινά, ενώ οι βοριάδες θα ενισχυθούν και θα φτάσουν έως τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία και αναμένεται να φτάσει έως τους 32 βαθμούς Κελσίου.

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