MRB: 33 έδρες μακριά από την αυτοδυναμία η ΝΔ, μονοψήφια η διαφορά με ΕΛΑΣ, στο 18% η «γκρίζα ζώνη» – Πώς αξιολογούνται οι προτάσεις της ΔΕΘ

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Την εικόνα που διαμορφώνεται στο πολιτικό σκηνικό μετά τη ΔΕΘ καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της MRB, η οποία παρουσιάστηκε την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει στην πρώτη θέση, με την ΕΛΑΣ να ακολουθεί και το ΠΑΣΟΚ να βρίσκεται στην τρίτη θέση.

Η μέτρηση καταγράφει παράλληλα τις μεταβολές σε σχέση με τον Ιούλιο, την αναγωγή των ποσοστών, την εκτιμώμενη κοινοβουλευτική δύναμη των κομμάτων, αλλά και τις απαντήσεις των πολιτών στο ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,8%, διατηρώντας προβάδισμα 9,5 μονάδων από την ΕΛΑΣ, η οποία καταγράφεται στο 14,3%. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 10,2%. Έπονται η Ελληνική Λύση με 7,7%, το ΚΚΕ με 5,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,2% και η Φωνή Λογικής με 3,1%. Κάτω από το 2% βρίσκονται το ΜέΡΑ25 με 1,9%, οι Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο με 1,3% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%. Το 5,7% επιλέγει την απάντηση «άλλο κόμμα», ενώ 14,7% δηλώνει ότι δεν έχει αποφασίσει ή δεν απαντά. Λευκό, άκυρο ή αποχή δηλώνει το 3,3%, με την αδιευκρίνιστη ψήφο να διαμορφώνεται συνολικά στο 18%.

Τι άλλαξε από τον Ιούλιο

Σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση της MRB, τον Ιούλιο, η Νέα Δημοκρατία παραμένει αμετάβλητη στο 23,8%. Η ΕΛΑΣ καταγράφει οριακή υποχώρηση, από 14,4% σε 14,3%.

Το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει από το 9,1% στο 10,2%, ενώ η Ελληνική Λύση αυξάνει το ποσοστό της από 7,1% σε 7,7%. Αντίθετα, το ΚΚΕ υποχωρεί από το 6% στο 5,5%.

Μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφεται στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία, η οποία από 7,2% τον Ιούλιο βρίσκεται πλέον στο 4,3%. Η Πλεύση Ελευθερίας υποχωρεί από 4,1% σε 3,2%, ενώ η Φωνή Λογικής κινείται από 2,7% σε 3,1%.

Στο 29% η ΝΔ με την αναγωγή στο σύνολο

Με την αναγωγή των ποσοστών στο σύνολο, η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 29%, η ΕΛΑΣ στο 17,4% και το ΠΑΣΟΚ στο 12,4%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9,4%, το ΚΚΕ με 6,7% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 5,2%. Η Πλεύση Ελευθερίας συγκεντρώνει 3,9% και η Φωνή Λογικής 3,8%. Κάτω από το όριο του 3% παραμένουν το ΜέΡΑ25 με 2,3%, οι Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο με 1,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,2%. Η κατηγορία «άλλο κόμμα» φτάνει στο 7,1%.

Η εκτίμηση για τις 300 έδρες

Η αναγωγή των ποσοστών οδηγεί και σε μια ενδεικτική κατανομή των 300 κοινοβουλευτικών εδρών.

Με βάση την εκτίμηση της MRB, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 118 έδρες. Οι 90 προκύπτουν από την αναλογική κατανομή και οι υπόλοιπες 28 από το μπόνους του πρώτου κόμματος.

Η ΕΛΑΣ υπολογίζεται στις 54 έδρες και το ΠΑΣΟΚ στις 38. Η Ελληνική Λύση ακολουθεί με 29, το ΚΚΕ με 21, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 16, ενώ από 12 έδρες συγκεντρώνουν η Πλεύση Ελευθερίας και η Φωνή Λογικής.

Η συγκεκριμένη αριθμητική αφήνει τη Νέα Δημοκρατία 33 έδρες μακριά από το όριο των 151 για την αυτοδυναμία. Κανένα κόμμα, σύμφωνα με αυτή την εκτίμηση, δεν διαθέτει από μόνο του κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Ενδεικτικά, το άθροισμα των εδρών Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ ανέρχεται σε 156. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα αποτελεί αποκλειστικά αριθμητική αποτύπωση της εκτίμησης εδρών και δεν συνιστά πρόβλεψη για πιθανή μετεκλογική συνεργασία.

Τα μέτρα της ΔΕΘ υπό την κρίση των πολιτών

Μάλλον αρνητική είναι η αποτίμηση των πολιτών για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB. Θετική άποψη εκφράζει το 30,2% των ερωτηθέντων, ενώ το 58,9% τα κρίνει αρνητικά. Συγκεκριμένα, «πολύ θετικά» απαντά το 6,7% και «αρκετά θετικά» το 23,5%. Στην αντίθετη πλευρά, το 23,7% τα χαρακτηρίζει «αρκετά αρνητικά» και το 35,2% «πολύ αρνητικά». Το 10,9% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Η εικόνα διαφοροποιείται όταν το ερώτημα μεταφέρεται στο περιθώριο που, σύμφωνα με τους πολίτες, είχε η οικονομία για πρόσθετες παρεμβάσεις. Πάνω από τους μισούς, σε ποσοστό 53,7%, θεωρούν ότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε λιγότερα μέτρα από όσα επέτρεπαν οι οικονομικές δυνατότητες της χώρας. Το 24,7% εκτιμά ότι οι εξαγγελίες κινήθηκαν εντός των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας, ενώ το 9,6% θεωρεί ότι ανακοινώθηκαν περισσότερα από όσα μπορούσαν να εφαρμοστούν. Το 12% δεν παίρνει θέση.

Περιορισμένο το όφελος για τα νοικοκυριά

Ακόμη πιο καθαρή είναι η εικόνα στο ερώτημα για το προσωπικό ή οικογενειακό όφελος από τις κυβερνητικές παρεμβάσεις.

Συνολικά, 83,4% δηλώνει ότι τα μέτρα το ωφελούν «λίγο» ή «καθόλου». Το 27% απαντά «λίγο», ενώ το 56,4% «καθόλου».

Στον αντίποδα, μόλις 9,6% θεωρεί ότι το ίδιο ή το νοικοκυριό του θα ωφεληθεί «πολύ» ή «αρκετά»: 1,3% απαντά «πολύ» και 8,3% «αρκετά». Το 7,1% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Πώς αξιολογούνται οι προτάσεις Ανδρουλάκη

Στην περίπτωση των μέτρων που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, θετική αξιολόγηση δίνει το 25% των ερωτηθέντων. Από αυτούς, 4,3% τα χαρακτηρίζει «πολύ θετικά» και 20,7% «αρκετά θετικά».

Αρνητική άποψη εκφράζει συνολικά το 31,5%, με 13,5% να απαντά «αρκετά αρνητικά» και 18% «πολύ αρνητικά».

Σημαντικό μέρος του δείγματος, ωστόσο, δηλώνει ότι δεν παρακολούθησε τις συγκεκριμένες εξαγγελίες: το ποσοστό ανέρχεται σε 38%. Ένα ακόμη 5,5% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Σε ό,τι αφορά τις οικονομικές εκτιμήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, το 39,7% δηλώνει ότι συμφωνεί «σίγουρα» ή «μάλλον» περισσότερο με τη δική του προσέγγιση. Το 37,2% βρίσκεται αντίστοιχα πιο κοντά στις εκτιμήσεις της κυβέρνησης, ενώ το 23,1% δεν τοποθετείται.

Η αποτίμηση των εξαγγελιών Τσίπρα

Χαμηλότερα κινούνται τα ποσοστά θετικής αξιολόγησης για τα μέτρα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ. Θετικά τα κρίνει το 22,3%, με 5,5% να απαντά «πολύ θετικά» και 16,8% «αρκετά θετικά».

Αρνητική αξιολόγηση δίνει το 37,3%: 14% «αρκετά αρνητικά» και 23,3% «πολύ αρνητικά». Παράλληλα, το 35,1% δηλώνει ότι δεν παρακολούθησε τις σχετικές εξαγγελίες, ενώ το 5,3% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Στο σκέλος των οικονομικών εκτιμήσεων, το 27,3% δηλώνει ότι βρίσκεται πιο κοντά στην προσέγγιση του Αλέξη Τσίπρα. Το 45,4% θεωρεί πιο πειστική την εκτίμηση της κυβέρνησης, ενώ το 27,4% δεν παίρνει θέση.

Οι πολίτες για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου

Η δημοσκόπηση εξετάζει τέλος και το κατά πόσο οι πολίτες θεωρούν πιθανό ένα ενδεχόμενο φορολόγησης του μεγάλου πλούτου από τον Αλέξη Τσίπρα.

Το 22,1% απαντά ότι το θεωρεί «πολύ» ή «αρκετά πιθανό». Αντίθετα, το 67,5% εκτιμά ότι κάτι τέτοιο είναι «μάλλον» ή «σίγουρα απίθανο». Το 10,4% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά

Πώς αντιμετωπίζουν οι πολίτες το ενδεχόμενο κόμματος Σαμαρά

Η δημοσκόπηση εξετάζει και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

Στην ερώτηση για το κατά πόσο θα ψήφιζαν ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, το 4,9% απαντά ότι «σίγουρα θα το ψήφιζα», ενώ το 11,9% δηλώνει «μάλλον θα το ψήφιζα». Συνολικά, δηλαδή, το 16,8% εκφράζει κάποια θετική διάθεση απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Στον αντίποδα, το 13,8% απαντά «μάλλον δεν θα το ψήφιζε» και το 65,4% «σίγουρα δεν θα το ψήφιζε». Το 4% δηλώνει «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».

Ποιον θεωρούν καταλληλότερο για πρωθυπουργό

Στην ερώτηση για το ποιος θεωρείται καταλληλότερος για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 23,7%, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας 14%.

Ακολουθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης με 6,9% και ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6,1%. Η Μαρία Καρυστιανού και η Ζωή Κωνσταντοπούλου καταγράφονται από 4,1%, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας συγκεντρώνει 2,3%.

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