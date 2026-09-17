Ο Κωνσταντέλιας, το ΕΣΡ, το OPEN και οι δόσεις για την άδεια λειτουργιάς του

Takeaways by to pontiki AI Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κάλεσε τους εκπροσώπους του τηλεοπτικού σταθμού Open για παροχή εξηγήσεων σχετικά με οφειλές από το ετήσιο τίμημα της άδειας λειτουργίας του.

Ο σταθμός φέρεται να οφείλει περίπου τρία εκατομμύρια ευρώ στο Δημόσιο, έχοντας καταβάλει μόνο μέρος του ποσού παρά τη σχετική ρύθμιση που είχε λάβει.

Οι εκπρόσωποι του καναλιού κατέθεσαν προφορικές εξηγήσεις και αναμένεται να υποβάλουν γραπτό υπόμνημα εντός του Νοεμβρίου για την τακτοποίηση των οικονομικών τους υποχρεώσεων.

Η Ολομέλεια του ΕΣΡ θα αποφανθεί επί του θέματος τον Δεκέμβριο, συνεκτιμώντας τη σημασία του σταθμού για την απασχόληση και τη νόμιμη λειτουργία του οργανισμού.

Το ΕΣΡ θεωρεί τη διαδικασία κλήσης του σταθμού για εξηγήσεις ως μια συνήθη πρακτική στο πλαίσιο της εποπτείας που ασκεί για την τήρηση του νόμου.

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Πιθανόν – σε ένα υποθετικό σενάριο – η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, χάρη στην οποία στα ταμεία της ομάδας του Ιβάν Σαββίδη θα μπουν 26 εκατ. ευρώ ως εγγυημένο ποσό (χώρια τα μπόνους), θα μπορούσε να ήταν μια κάποια λύσις στο ζήτημα καταβολής-αποπληρωμής των δόσεων του Open για την άδεια λειτουργία του.

Αλλά οι δύο εταιρείες του Ιβάν Σαββίδη δεν λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία ώστε να είχε μια κάποια οικονομική υποστήριξη ο σταθμός της Παιανίας και να μην υπάρχει εκκρεμότητα.

Γι’ αυτό το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έθεσε ζήτημα και κάλεσε τους εκπροσώπους του καναλιού να μάθουν τι συμβαίνει.

Το Open φέρεται να οφείλει περί τρία εκατ. στο Δημόσιο από το ετήσιο τίμημα για την άδεια λειτουργίας του. Υποστηρίζεται πως παρά τη ρύθμιση που ζήτησε η διοίκηση του καναλιού (και έλαβε) το Open δεν εμφανίζεται συνεπές.

Και σε αυτό το σημείο ενεργοποιήθηκε το ΕΣΡ, το οποίο ζήτησε όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος εξηγήσεις, αρχικώς σε προφορικό επίπεδο.

Οι εκπρόσωποι του σταθμού παρείχαν εξηγήσεις στο πλαίσιο ακροαματικής διαδικασίας από την Ολομέλεια του Συμβουλίου και στη συνέχεια έλαβαν προθεσμία ώστε να υποβάλλουν γραπτό υπόμνημα. Κάτι που αναμένεται να συμβεί εντός Νοεμβρίου, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στο ΕΣΡ.

Υποστηρίζεται ότι ο Σαββίδης, μέσω της μητρικής Dimera Media Investments, της θυγατρικής Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε. του σταθμού τακτοποίησε μέρος της οικονομικής εκκρεμότητας αλλά η Εποπτική Αρχή λέγεται ότι έθεσε ζήτημα πλήρους τακτοποίησης.

Πράγματι, οι ίδιες πηγές περί το Συμβούλιο επιβεβαίωσαν όσα κυκλοφορούν στην τηλεοπτική πιάτσα. Σημειώνοντας πως είναι μια συνήθης πρακτική του Open. Η εταιρεία κατέβαλε ένα μέρος του οφειλόμενου ποσού- περίπου 1,5 εκατ. ευρώ, πριν την πρόσκληση σε ακρόαση- ωστόσο δεν ήταν αρκετό για το ΕΣΡ, το οποίο ζήτησε την αποπληρωμή του συνολικού οφειλόμενου ποσού.

Η Ολομέλεια του ΕΣΡ αναμένεται να έλθει σε Διάσκεψη για να αποφανθεί κατά το Δεκέμβριο και εκτιμάται ότι έως τότε ο σταθμός θα έχει συμμορφωθεί. Συνεκτιμάται από το ΕΣΡ το γεγονός ότι το Open είναι ένας οργανισμός με εκατοντάδες θέσεις εργασίας, όπως προβλέπει ο νόμος, επιβεβαιώνοντας και τον ισχυρισμό των εκπροσώπων του σταθμού ότι διαθέτει και τα οικονομικά στοιχεία δραστηριότητας και το προσωπικό που απαιτεί ο νόμος.

Η πρακτική του Open δεν είναι καινούργια. Οι εκπρόσωποι του Open έχουν κληθεί κι άλλες φορές στο παρελθόν να παρέχουν εξηγήσεις ενώπιον της Ολομέλειας του ΕΣΡ, όπως υποστηρίζεται, θέλοντας να τονιστεί ότι στο πλαίσιο της εποπτείας που ασκεί το Συμβούλιο, αποτελεί συνηθισμένη διαδικασία.

Ο σταθμός καλύπτει την ετήσια δόση (3,6 εκατ. ευρώ) για την άδεια λειτουργίας του, αρχικά με καταβολή μεγάλου μέρους της και το υπόλοιπο το δίνει τμηματικά εντός ορισμένων προθεσμιών. Στο ζήτημα διαφορετικού αριθμού πρωτοκόλλου του αιτήματος ακρόασης του σταθμού από το ΕΣΡ πηγές κοντά στο Συμβούλιο το απέδωσαν «εκ παραδρομής σε ανθρώπινο λάθος».

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