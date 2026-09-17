Πάτρα: 85 κατηγορούμενοι στο εδώλιο για τεράστιο κύκλωμα ηλεκτρονικής απάτης – Πώς δρούσε

Takeaways by to pontiki AI Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πάτρας ξεκίνησε η δίκη 85 κατηγορουμένων για συμμετοχή σε εκτεταμένο δίκτυο ηλεκτρονικών απατών που δραστηριοποιήθηκε στην Ελλάδα από το 2020 έως το 2022.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το κύκλωμα χρησιμοποιούσε παραπλανητικούς ηλεκτρονικούς συνδέσμους και τηλεφωνική επικοινωνία για να αποσπά κωδικούς e-banking και να αφαιρεί χρήματα από ανυποψίαστους πολίτες.

Η δράση του δικτύου προκάλεσε οικονομική ζημιά εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η υπόθεση περιλαμβάνει τη χρήση τραπεζικών λογαριασμών τρίτων προσώπων για τη μεταφορά των παράνομων εσόδων.

Λόγω του τεράστιου όγκου των στοιχείων και του πλήθους των εμπλεκομένων, η δικαστική διαδικασία προβλέπεται να διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα.

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Μία από τις μεγαλύτερες δικαστικές υποθέσεις των τελευταίων δεκαετιών στην Πάτρα άνοιξε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, με 85 κατηγορούμενους να αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συμμετοχή σε εκτεταμένο δίκτυο ηλεκτρονικών απατών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η δράση του κυκλώματος άφησε πίσω της εκατοντάδες θύματα σε ολόκληρη τη χώρα και οικονομική ζημιά που ανέρχεται σε εκατομμύρια ευρώ.

Διακόπηκε η πρώτη συνεδρίαση

Η χθεσινή πρώτη συνεδρίαση αποδείχθηκε σύντομη, καθώς η στάση εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων δεν επέτρεψε την ουσιαστική έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας.

Το δικαστήριο προχώρησε στην τυπική έναρξη της δίκης και στην καταγραφή των παρουσιών, πριν ανακοινώσει τη διακοπή της διαδικασίας για τις 28 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το pelop.gr, τότε αναμένεται να ξεκινήσει ουσιαστικά η εξέταση της υπόθεσης, με το άνοιγμα του φακέλου, την παρουσίαση των στοιχείων και την εξέταση μαρτύρων.

Ο αριθμός των κατηγορουμένων, το πλήθος των εμπλεκόμενων προσώπων και ο τεράστιος όγκος της δικογραφίας προμηνύουν μια ιδιαίτερα μακρά δικαστική διαδικασία.

Το δίκτυο από το 2020 έως το 2022

Η υπόθεση αφορά οργανωμένο δίκτυο ηλεκτρονικών απατών, το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρεται να ανέπτυξε δράση για περίπου δύο χρόνια, από το 2020 έως το 2022.

Για την εξάρθρωσή του είχε προηγηθεί πολύμηνη αστυνομική έρευνα, κατά την οποία εξετάστηκαν μεγάλος αριθμός τραπεζικών συναλλαγών, λογαριασμών και επικοινωνιών.

Στον κεντρικό πυρήνα του κυκλώματος, σύμφωνα με τη δικογραφία, βρίσκονταν πέντε άτομα, στα οποία αποδίδεται βασικός ρόλος στον σχεδιασμό και στον συντονισμό της δράσης.

Γύρω τους φέρεται να είχε αναπτυχθεί ένα ευρύτερο δίκτυο προσώπων, καθένα από τα οποία είχε διαφορετικό ρόλο.

Πώς εντόπιζαν τα θύματα

Σύμφωνα με την έρευνα, οι κατηγορούμενοι εντόπιζαν τα υποψήφια θύματά τους κυρίως μέσω ηλεκτρονικών αγγελιών.

Στο στόχαστρο φέρονται να είχαν βρεθεί:

ιδιώτες που δημοσίευαν αγγελίες,

ιδιοκτήτες καταστημάτων,

έμποροι,

ξενοδόχοι,

καθώς και απλοί πολίτες.

Η επικοινωνία γινόταν συνήθως τηλεφωνικά, με τους δράστες να επιχειρούν να πείσουν το θύμα ότι υπήρχε κάποια οικονομική συναλλαγή που έπρεπε να ολοκληρωθεί.

Σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζονταν ως υποψήφιοι πελάτες που ήθελαν να καταβάλουν προκαταβολή. Σε άλλες, παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι υπηρεσιών και υποστήριζαν ότι το θύμα δικαιούνταν επιστροφή χρημάτων ή φόρου.

Οι παραπλανητικοί σύνδεσμοι και οι κωδικοί e-banking

Στόχος, σύμφωνα με τη δικογραφία, ήταν να αποκτήσουν πρόσβαση στα τραπεζικά στοιχεία των θυμάτων.

Για να το πετύχουν, φέρεται να έστελναν παραπλανητικούς ηλεκτρονικούς συνδέσμους, ζητώντας από τους πολίτες να ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα.

Μέσω αυτής της διαδικασίας, κατά την έρευνα, αποκτούσαν τους κωδικούς e-banking και στη συνέχεια μπορούσαν να εισέλθουν στους λογαριασμούς των θυμάτων.

Από εκεί, τα χρήματα μεταφέρονταν σε άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Στη δράση που περιγράφεται στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης συναλλαγές μέσω POS και εικονικές επιστροφές προϊόντων.

Ο ρόλος των «money mules»

Σημαντικό κομμάτι της υπόθεσης αφορά και τα πρόσωπα που φέρονται να παραχωρούσαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους για τη μεταφορά των χρημάτων.

Πρόκειται για τους λεγόμενους «money mules», ή «μουλάρια χρήματος», μέσω των λογαριασμών των οποίων φέρεται να διακινούνταν ποσά που είχαν αφαιρεθεί από τα θύματα.

Η δικογραφία περιλαμβάνει εκατοντάδες επιμέρους περιπτώσεις εξαπάτησης και θύματα από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας.

Για να φτάσουν στα πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν στο δίκτυο, οι αστυνομικές Αρχές χρειάστηκε να εξετάσουν εκτεταμένο όγκο τραπεζικών κινήσεων, λογαριασμών και επικοινωνιών.

Το αδιαχώρητο στο Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας

Το μέγεθος της υπόθεσης έγινε εμφανές ήδη από την πρώτη ημέρα στο Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας.

Οι 85 κατηγορούμενοι, μαζί με τους δικηγόρους τους και τους μάρτυρες, δημιούργησαν το αδιαχώρητο στους χώρους των δικαστηρίων.

Παρά τον μεγάλο αριθμό των παρευρισκομένων, η υπόθεση δεν πέρασε στην ουσία της λόγω της στάσης εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων.

Η συνέχεια έχει οριστεί για τις 28 Σεπτεμβρίου, οπότε το δικαστήριο αναμένεται να εξετάσει αναλυτικά τη δικογραφία και τον ρόλο που αποδίδεται σε καθέναν από τους 85 κατηγορουμένους.

Η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω του όγκλου της δικογραφίας, του αριθμού των εμπλεκομένων και των μαρτύρων που θα κληθούν να καταθέσουν, ενώ εκτιμάται ότι ενδέχεται να χρειαστούν και έκτακτα οργανωτικά μέτρα ώστε η δίκη να εξελιχθεί ομαλά.

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